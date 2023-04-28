Показаны кадры попадания российского боеприпаса «Краснополь» в пункт дислокации ВСУ в Харьковской области

На территории Харьковской области точным ударом ВС РФ был поражен пункт временной дислокации личного состава украинских вооруженных сил. Видеокадры удара опубликованы в интернете.При нанесении удара по месту дислокации украинского формирования был применен управляемый артиллерийский боеприпас «Краснополь». Напомним, что этот корректируемый снаряд калибра 152 или 155 мм предназначается специально для поражения бронированных машин и военных объектов противника первым выстрелом. Коррекция боеприпаса осуществляется с помощью аэродинамических рулей на конечном участке полета по лазерной отметке на цели.Отметим, что в последние дни ВС РФ стали активнее наносить удары именно по местам концентрации личного состава и техники украинских формирований. Судя по всему, уничтожаются те ресурсы противника, которые могут быть задействованы в анонсированном контрнаступлении украинских формирований на освобожденные Россией территории.Этой ночью объекты на территории Украины подверглись массированной ракетной атаке. Также по украинской военной инфраструктуре ударили беспилотные летательные аппараты.Основная часть ударов пришлась на центральные и западные области Украины, они наносились ракетами -101/555 со стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Украинские формирования при попытках сбивать российские ракеты, как часто бывает, попадали в жилые дома в украинских городах. Случаи попадания ракет украинской ПВО в дома зафиксированы в Умани и Киеве.