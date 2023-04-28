Военное обозрение
Войти Регистрация

Показаны кадры попадания российского боеприпаса «Краснополь» в пункт дислокации ВСУ в Харьковской области

13
Показаны кадры попадания российского боеприпаса «Краснополь» в пункт дислокации ВСУ в Харьковской области

На территории Харьковской области точным ударом ВС РФ был поражен пункт временной дислокации личного состава украинских вооруженных сил. Видеокадры удара опубликованы в интернете.


При нанесении удара по месту дислокации украинского формирования был применен управляемый артиллерийский боеприпас «Краснополь». Напомним, что этот корректируемый снаряд калибра 152 или 155 мм предназначается специально для поражения бронированных машин и военных объектов противника первым выстрелом. Коррекция боеприпаса осуществляется с помощью аэродинамических рулей на конечном участке полета по лазерной отметке на цели.

Отметим, что в последние дни ВС РФ стали активнее наносить удары именно по местам концентрации личного состава и техники украинских формирований. Судя по всему, уничтожаются те ресурсы противника, которые могут быть задействованы в анонсированном контрнаступлении украинских формирований на освобожденные Россией территории.




Этой ночью объекты на территории Украины подверглись массированной ракетной атаке. Также по украинской военной инфраструктуре ударили беспилотные летательные аппараты.

Основная часть ударов пришлась на центральные и западные области Украины, они наносились ракетами -101/555 со стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Украинские формирования при попытках сбивать российские ракеты, как часто бывает, попадали в жилые дома в украинских городах. Случаи попадания ракет украинской ПВО в дома зафиксированы в Умани и Киеве.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:34
    0
    Такие снаряды в зону СВО должны идти в очень больших количествах, а желательно с запасом, плюс постоянная работа по повышению квалификации арт расчетов и результат превзойдет ожидания.
  3. Shrpv
    Shrpv Сегодня, 08:35
    +1
    Хорошо вошёл, ещё бы добавить. И не раз.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:36
    0
    Поправьте пжл. знающие люди, может я чего-то не знаю, но 155 мм это вроде бы натовский стандарт и у нас таких калибров нет. Опечатка?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:38
      +1
      Это для эксорта.В той же Индии полно орудий натовского калибра
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:36
    0
    Два видео посмотрел.На первом снаряд как будто рядом лег со зданием.На втором,да,с другой стороны вылетело.Всушное что то
  6. Telur
    Telur Сегодня, 08:44
    +4
    а разве 1го снаряда, пусть даже 152 мм, хватит что бы уничтожить пункт дислокации и нанести поражение личному составу в нем размещенному?
    ну упал и упал во дворе, здание не разрушено, стеклами посекло некоторых, уши заложило может быть и всем, но большинство личного состава остались целы и невредимы.
    Ладно бы 3-4 прилетело или фаб-500, что бы здание сложилось.
    1. lwxx
      lwxx Сегодня, 09:01
      0
      Цитата: Telur
      а разве 1го снаряда, пусть даже 152 мм, хватит что бы уничтожить пункт дислокации и нанести поражение личному составу в нем размещенному?
      ну упал и упал во дворе,
      А Вы видео посмотрите хорошо. Четко видно ,что снаряд вошел в здание . Если бы снаряд упал рядом, то часть крыши не вынесло бы ,причем от стенки до стенки. На 35 секунде отлично видно.Но то что не помешало бы еще разок , это точно. hi
    2. Johnson Smithson
      Johnson Smithson Сегодня, 09:39
      0
      Прилетел куда целили, точно в перекрестье прицела, а не во двор.
      Похоже была подсветка лазером с дрона.
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:56
      0
      Я сначала тоже подумал,что рядом со стеной упал.Видно как с противоположной стены вырвались клубы дыма.Смотрите внимательно.А так,да Надо было добавить.Маловато будет
  7. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:02
    +2
    Цитата: Telur

    ну упал и упал во дворе, здание не разрушено, стеклами посекло некоторых, уши заложило может быть и всем, но большинство личного состава остались целы и невредимы...

    Смотрите внимательнее. Противоположную часть здания вынесло.
  8. VicVic
    VicVic Сегодня, 09:02
    +1
    Почему в момент попадания/взрыва камера меняет ракурс и не даёт рассмотреть результат?
  9. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:21
    0
    Цитата: VicVic
    Почему в момент попадания/взрыва камера меняет ракурс и не даёт рассмотреть результат?

    Ворона ВСУ-шная накинулась на беспилотник))
    Ну ничего, зато вторая камера даёт рассмотреть очень даже не плохо.
  10. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 09:39
    0
    Удивительно, удивительно, удивительноооооо