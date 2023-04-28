Названы сроки поступления в войска первых серийных комплексов управления противотанковыми подразделениями ВДВ «Завет-Д»

Разработанный специально для Воздушно-десантных войск комплекс автоматизированного управления огнем артиллерии "Завет-Д" пошел в серию и в скором времени начнет поступать в войска. Об этом сообщила пресс-служба холдинга "Росэлектроника".
Новый комплекс управления артиллерийским огнем артиллерии ВДВ "Завет-Д" был принят на снабжение российской армии еще в конце 2021 года после прохождения всех необходимых испытаний, однако о начале серийного выпуска данных машин не сообщалось. И вот "Росэлектроника" объявляет, что комплекс в серийном исполнении начнет поставляться в подразделения ВДВ до конца этого года.
Разработчик - входящее в "Росэлектронику" НПП "Рубин" - осуществит первую серийную поставку комплексов автоматизированного управления артиллерии ВДВ "Завет-Д" до конца 2023 года. Техника успешно прошла испытания и принята на снабжение
- приводит ТАСС сообщение холдинга.
"Завед-Д" создан на базе бронетранспортера БТР-МДМ "Ракушка", он обеспечивает целеуказание и позволяет организовать отражение атаки бронетехники противника противотанковым средствам ВДВ, вдвое повышая эффективность применения самоходных орудий 2С9 "Нона-С", 2С9-1 "Свиристелка", 2С9-1М "Нона-СМ".
Обнаружение целей обеспечивается с помощью разведывательной оптико-электронной системы и выносной РЛС на расстоянии 7 километров, распознавание - 5 километров. АСУ определяет направление и скорость передвижения противника, классифицирует цели, распределяет их по степени опасности, после чего выдает целеуказание расчетам противотанковых средств в режиме реального времени.
Прием и передача информации осуществляется как по проводным каналам, так и по радио. Возможности комплекса позволяют обмениваться информацией на дальности до 100 км. В случае выхода из строя пунктов управления, "Завет" передает их функции подчиненным или вышестоящим инстанциям, тем самым обеспечивая непрерывность управления противотанковой обороной.