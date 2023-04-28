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Названы сроки поступления в войска первых серийных комплексов управления противотанковыми подразделениями ВДВ «Завет-Д»

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Названы сроки поступления в войска первых серийных комплексов управления противотанковыми подразделениями ВДВ «Завет-Д»

Разработанный специально для Воздушно-десантных войск комплекс автоматизированного управления огнем артиллерии "Завет-Д" пошел в серию и в скором времени начнет поступать в войска. Об этом сообщила пресс-служба холдинга "Росэлектроника".


Новый комплекс управления артиллерийским огнем артиллерии ВДВ "Завет-Д" был принят на снабжение российской армии еще в конце 2021 года после прохождения всех необходимых испытаний, однако о начале серийного выпуска данных машин не сообщалось. И вот "Росэлектроника" объявляет, что комплекс в серийном исполнении начнет поставляться в подразделения ВДВ до конца этого года.

Разработчик - входящее в "Росэлектронику" НПП "Рубин" - осуществит первую серийную поставку комплексов автоматизированного управления артиллерии ВДВ "Завет-Д" до конца 2023 года. Техника успешно прошла испытания и принята на снабжение

- приводит ТАСС сообщение холдинга.

"Завед-Д" создан на базе бронетранспортера БТР-МДМ "Ракушка", он обеспечивает целеуказание и позволяет организовать отражение атаки бронетехники противника противотанковым средствам ВДВ, вдвое повышая эффективность применения самоходных орудий 2С9 "Нона-С", 2С9-1 "Свиристелка", 2С9-1М "Нона-СМ".

Обнаружение целей обеспечивается с помощью разведывательной оптико-электронной системы и выносной РЛС на расстоянии 7 километров, распознавание - 5 километров. АСУ определяет направление и скорость передвижения противника, классифицирует цели, распределяет их по степени опасности, после чего выдает целеуказание расчетам противотанковых средств в режиме реального времени.

Прием и передача информации осуществляется как по проводным каналам, так и по радио. Возможности комплекса позволяют обмениваться информацией на дальности до 100 км. В случае выхода из строя пунктов управления, "Завет" передает их функции подчиненным или вышестоящим инстанциям, тем самым обеспечивая непрерывность управления противотанковой обороной.
Использованы фотографии:
«Росэлектроника»
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10 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:31
    +1
    Эффективность системы покажет ТОЛЬКО боевое применение, вот и посмотрим пойдет ли данная система в СВО и что будут сами военные говорить. А вот систему управления ОТКРЫТИЯ арт огня(систему соглосования) уже не раз бойцы с ленты поминали не добрым словом.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:34
      -1
      Есть такое, читал ещё с год назад. Как говорят, решили всё "на местах", минуя уставную цепочку. Лет через ндцать когда военные теоретики из академий, обмозгуют опыт, может быть поменяют привычное, да.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 08:37
        0
        Копчёный hi, недавно читал интерьвью с ленты от коммандира подразделения, не везде ещё решили и всё зависит от конкретных людей на местах.
        1. Михаил Драбкин
          Михаил Драбкин Сегодня, 08:56
          0
          —-Что это - «выносная РЛС»? Противоречит принципу мобильности и автономности - может чтобы не де-маскировать местоположение самого БТР-МДМ Ракушка «Завет-Д» ЭМ излучением?
  2. monetam
    monetam Сегодня, 08:43
    +3
    Новый комплекс управления артиллерийским огнем артиллерии ВДВ "Завет-Д" был принят на снабжение
    - наверное все-таки "на вооружение". Хотя странно конечно: на вооружение принят, а в войсках только ожидается когда-то там.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:51
      +2
      monetam hi, ну да, по бумажкам провели, акты подписали, обе стороны всё устраивает, теперь вопрос за промышленностью.
  3. Geodez
    Geodez Сегодня, 08:50
    0
    Интересно сколько это будет в штуках, что то не увидел этой информации.
  4. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 09:03
    +2
    распознавание - 5 километров.
    В зоне досягаемости некоторых танков и ПТУРов.
  5. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 09:35
    +2
    Нужно на квадрокоптере такую тему устанавливать, а это уже прошлый век, да ещё и под управлением людьми. Конструкторы хотя б в войска съездили, спрос изучили
  6. Prapor-527
    Prapor-527 Сегодня, 09:54
    0
    Дроны обнуляют подобные разработки вчерашних войн.