Вслед за сообщениями о проблемах со здоровьем Эрдогана появились сведения о госпитализации президента Сербии Вучича

На фоне сообщений о проблемах со здоровьем у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана появились сообщения о резком ухудшении самочувствия и президента Сербии. В сербской прессе (издание Politika) говорится о том, что накануне вечером Александр Вучич был экстренно госпитализирован в одну из клиник.Каких-либо подробностей о госпитализации Вучича пока нет. При этом в медиа высказываются самые разные версии и домыслы, включая то, что ухудшение здоровья Эрдогана и Вучича и вовсе могут оказаться звеньями одной цепи. Эта версия, хотя и является больше похожей на конспирологию, но всё же имеет право на существование, особенно по причине того, что и Вучич, и Эрдоган в той или иной мере стараются проводить не зависимую от директив Запада политику.На днях Вучич в очередной раз заявил о том, что Сербия не поддержит антироссийские санкции, а также о том, что вопрос статуса Косово нельзя решить без учёта мнения сербского народа.Говоря об Эрдогане, стоит напомним, что он встал и ушёл во время интервью в прямом эфире. Через некоторое время он вернулся, объяснив произошедшее тем, что подхватил желудочный грипп. Все последующие мероприятия со своим участием, включая большое предвыборное интервью крупным турецким изданиям и каналам, президент Турции либо перенёс, либо отменил. Накануне в режиме видеоконференции Эрдоган совместно с Владимиром Путиным принял участие в церемонии загрузки ядерного топлива в реактор строящейся АЭС «Аккую-1».