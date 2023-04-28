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Вслед за сообщениями о проблемах со здоровьем Эрдогана появились сведения о госпитализации президента Сербии Вучича

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Вслед за сообщениями о проблемах со здоровьем Эрдогана появились сведения о госпитализации президента Сербии Вучича

На фоне сообщений о проблемах со здоровьем у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана появились сообщения о резком ухудшении самочувствия и президента Сербии. В сербской прессе (издание Politika) говорится о том, что накануне вечером Александр Вучич был экстренно госпитализирован в одну из клиник.


Каких-либо подробностей о госпитализации Вучича пока нет. При этом в медиа высказываются самые разные версии и домыслы, включая то, что ухудшение здоровья Эрдогана и Вучича и вовсе могут оказаться звеньями одной цепи. Эта версия, хотя и является больше похожей на конспирологию, но всё же имеет право на существование, особенно по причине того, что и Вучич, и Эрдоган в той или иной мере стараются проводить не зависимую от директив Запада политику.

На днях Вучич в очередной раз заявил о том, что Сербия не поддержит антироссийские санкции, а также о том, что вопрос статуса Косово нельзя решить без учёта мнения сербского народа.

Говоря об Эрдогане, стоит напомним, что он встал и ушёл во время интервью в прямом эфире. Через некоторое время он вернулся, объяснив произошедшее тем, что подхватил желудочный грипп. Все последующие мероприятия со своим участием, включая большое предвыборное интервью крупным турецким изданиям и каналам, президент Турции либо перенёс, либо отменил. Накануне в режиме видеоконференции Эрдоган совместно с Владимиром Путиным принял участие в церемонии загрузки ядерного топлива в реактор строящейся АЭС «Аккую-1».
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23 комментария
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  1. Invoce
    Invoce Сегодня, 08:39
    +9
    Звенья одной цепи. ЦРУ на протяжении всей истории своего существования проводили тайные террористические акты против руководителей государств, проводивших независимую от США политику, и не достаточно уделявших внимание своей безопасности. На Фиделя Кастор было совершено несколько десятков покушений. Странная смерть Уго Чавеса (По данным президента Венесуэлы Николаса Мадуро, смерть экс-президента республики Уго Чавеса могла быть вызвана инъекцией американского препарата, вызывающего рак и хронические заболевания, заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. https://ria.ru/20220804/chaves-1807282160.html), сколько странных смертей людей в США, выступавших против политики этого государства - посчитать трудно, но "погуглить" можно и найдется интересная закономерность... Так что ВВП и службы обеспечивающих безопасность нашего президента делают все правильно, не доверяя западным "партнерам"... Шайка подонков, не останавливающаяся не перед чем. Для них что одна жизнь руководителя какой либо страны, что миллионы жизней ни в чем не повинных людей - ценности не имеет. Имеет значение достижение своей цели. Вот и вопрос возникает... Не пора ли нашим спецслужбам создать отдел отвечающий за нейтрализацию одиозных преступников по решению Российского суда., как например решил вопрос Рамон Меркадер с Левой Берштейном, при помощи ледоруба... или так же, как Моссад решает вопросы... Мир бы стал чище и партнеры бы задумались над тем.. а стоит ли начинать делать то, за что сам отправишься в страну вечной охоты... И при жизни будешь вечной целью и дичью...
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:48
      0
      Invoce hi, за Султана согласен Вашингтону он крови попортил, могли и подсуропить а Вучич вряд-ли, серб он как пластилин нажмите покрепче и он примет нужную вам форму.
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 09:23
        +2
        Цитата: Ропот 55
        Вучич вряд-ли, серб он как пластилин нажмите покрепче и он примет нужную вам форму.

        Не уверен ... Что пластилин ... Положение его страны в отличии от Турции иное .. Нет моря , нет доступа к торговым путям дорогам . Есть окружённая со всех сторон НАТО не очень сильная и не очень большая страна . Такое вот будущее грозит и нашей стране ... Но в Сербии тем не менее живут очень сильные духом люди . Вучич один из них .. крутится как может что бы сохранить свою страну . Россия пока не может ни чем помочь своим братьям Сербам ... Пока ....
    2. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 08:59
      0
      Цитата: Invoce
      Звенья одной цепи. ЦРУ на протяжении всей истории своего существования проводили тайные террористические акты против руководителей государств, проводивших независимую от США политику

      А Вучич-то тут при чем? Он исполняет абсолютно все желания коллективного запада, включая игнорирование своего собственного народа и фактическое признание Косова (хотя на словах он это отрицает - на деле он уже это сделал). И присоединение к санкциям против России - вопрос только времени. Не очень далекого.
      1. termos
        termos Сегодня, 09:26
        0
        Запад не терпит неопределенности, это их философский базис (и, кстати, в какой-то мере ахиллесова пята). Посему они все равно будут избавляться от тех, кто склонен сотрудничать с их соперниками (сиречь принимать решения, расходящиеся с политикой Запада) даже если они договороспособны. Потому что в сложный момент они могут тупо ножв спину воткнуть, образно выражаясь. Это много с кем произошло: и Милошевич, и Янукович, и т.д. С какого перепугу у них будет другое отношение к Вучичу?)
    3. Миллер
      Миллер Сегодня, 09:01
      0
      В КГБ СССР был отдел "Л" (ликвидаций). Теперь в ФСБ наверное его нет.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:39
    +5
    Когда Зелю госпитализируем?Наглухо.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:44
      +3
      Говорят что на фоне новостей из Бахмута он устроил истерику.В итоге ухудшение самочувствия,обострение хронической болезни.Пришлось вызывать врачей.На счёт госпитализации не знаю.
      1. Бывший солда
        Бывший солда Сегодня, 09:40
        0
        Говорят что на фоне новостей из Бахмута он устроил истерику.В итоге ухудшение самочувствия,обострение хронической болезни.Пришлось вызывать врачей.

        Крепких санитаров лучше б вызвали.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:44
        0
        Вообще вид у него обтруханный.Год назад получше выглядел
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:45
      +3
      dmi.pris 1 hi, этого ПРОННЮХАННОГО наглухо?! Не скоро, замеченно что проспиртованные алкаши живут и в ус не дуют покеда не бросят, а вот как с нюхачами не знаю, а вот если Зеленский перестанет устраивать Вашингтон то участь Березовского ему обеспечена.
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 09:26
        +2
        Цитата: Ропот 55
        замеченно что проспиртованные алкаши живут и в ус не дуют

        Ну да , ну да ... мои пьющие друзья уже все умерли от возлияний . Не буду вдаваться в причины их пристрастия . И порицать их тоже не хочу ... В моей молодости пили все . Остановились немногие ... Это результат ..
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 09:46
          0
          Тоже заметил.Долго не живут.В молодости всякое было.Вовремя остановился,как выпил "свою цистерну"
      2. Gnefredov
        Gnefredov Сегодня, 09:53
        0
        проспиртованные алкаши живут и в ус не дуют покеда не бросят

        Там скорее по другому, тот кто бухает ни на что кроме как на недостаток "горючего" не жалуется и создаётся впечатление что он вообще ничем и не болеет. Хотя болеет конечно, просто алкоголь (как и никотин) здорово маскируют хронические болячки.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:41
    +5
    Вучич проводить НЕЗАВИСИМУЮ политику, ага прям верю, этот организм такой же многовекторный как 99% политиков.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:55
      +1
      Есть такое. Страна окруженная со всех сторон ЕСом, проводит независимую политику.
  4. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 08:44
    0
    Вслед за сообщениями о проблемах со здоровьем Эрдогана появились сведения о госпитализации президента Сербии Вучича
  5. VicVic
    VicVic Сегодня, 08:58
    +5
    В государствах Южной Америки был мор лидеров стран, имевших сильно не проамериканские позиции ...
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 09:03
      +1
      VicVic (VicVic)
      Сегодня, 08:58
      НОВЫЙ
      +1
      В государствах Южной Америки был мор лидеров стран, имевших сильно не проамериканские позиции ...
      Таки да. И это наводит на определенные мысли.
    2. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 09:47
      0
      В государствах Южной Америки был мор лидеров стран, имевших сильно не проамериканские позиции ...

      Ничего в американцах не поменялось- как подкидывали индейцам чумные одеяла так и подкидывают. "Черного кобеля не отмоешь до бела"
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:22
    0
    Если это подтвердится, то и ГРУ будет вправе на такую операцию, анлогичную ликвидации Бандеры. Целей на Окрайне много...
  7. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 09:23
    0
    Вслед за сообщениями о проблемах со здоровьем Эрдогана появились сведения о госпитализации президента Сербии Вучича

    Работают диверсанты наглосаксов... Выводят из строя неугодных для них руководителей. Ждем теперь сообщения о здоровье В. Орбана, руководства Ирана и Северной Кореи... До нашего президента тоже постараются добраться. Служба охраны президента должна усилить свою работу.
    Нам бы тоже активизировать работу Петрова и Боширова. Идиотов на западе для их работы не пересчитать. Начать можно с кого-нибудь попроще, например, с борделя...
  8. kasy
    kasy Сегодня, 09:32
    0
    зная историческую любовь англичан травить неугодных, склоняюсь к англичанам, а учитывая что в стамбуле пасется огромное количество сотрудников ми6 на пенсии (а бывших разведчиков и шпионов, как известно, не бывает), пазл складывается сам собой