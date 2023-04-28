ВС РФ уничтожили ночными ударами две использовавшиеся ВСУ нефтебазы в Днепропетровске

В результате последовавшего ночью удара ВС РФ были уничтожены две нефтяные базы на территории города Днепропетровска (украинское название – Днепр). Об этом сообщает ряд Telegram-каналов.Ночью российские вооруженные силы нанесли массированные удары по объектам военного назначения на территории Украины. Ракетами и БПЛА были атакованы цели на территории Киевской, Днепропетровской, Харьковской и многих других областей Украины.Удары в этот раз наносились, в первую очередь, по объектам военной инфраструктуры – пунктам временной и постоянной дислокации украинских формирований, складам с боеприпасами, местам скопления военной техники и вооружений.Нефтяные базы в Днепропетровске также можно отнести к объектам, используемым ВСУ. Вероятно, они могли бы сыграть определенную роль в снабжении топливом предназначенной для анонсированного контрнаступления украинских войск на освобожденные Россией территории.Украинские средства массовой информации, разумеется, пытаются выдать попадания по военным объектам ВСУ и используемым в военных целях инфраструктурным объектам вроде нефтебаз за удары по «гражданским» предприятиям и жилым домам.Но зафиксированные случаи попадания ракет в многоэтажные жилые дома связаны с неквалифицированной работой украинских сил противовоздушной обороны, а под «строительными базами» и «предприятиями», в которые попали российские ракеты, маскируются склады боеприпасов и ангары с военной техникой.