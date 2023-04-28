Военное обозрение
Войти Регистрация

ВС РФ уничтожили ночными ударами две использовавшиеся ВСУ нефтебазы в Днепропетровске

14
ВС РФ уничтожили ночными ударами две использовавшиеся ВСУ нефтебазы в Днепропетровске

В результате последовавшего ночью удара ВС РФ были уничтожены две нефтяные базы на территории города Днепропетровска (украинское название – Днепр). Об этом сообщает ряд Telegram-каналов.


Ночью российские вооруженные силы нанесли массированные удары по объектам военного назначения на территории Украины. Ракетами и БПЛА были атакованы цели на территории Киевской, Днепропетровской, Харьковской и многих других областей Украины.

Удары в этот раз наносились, в первую очередь, по объектам военной инфраструктуры – пунктам временной и постоянной дислокации украинских формирований, складам с боеприпасами, местам скопления военной техники и вооружений.


Нефтяные базы в Днепропетровске также можно отнести к объектам, используемым ВСУ. Вероятно, они могли бы сыграть определенную роль в снабжении топливом предназначенной для анонсированного контрнаступления украинских войск на освобожденные Россией территории.


Украинские средства массовой информации, разумеется, пытаются выдать попадания по военным объектам ВСУ и используемым в военных целях инфраструктурным объектам вроде нефтебаз за удары по «гражданским» предприятиям и жилым домам.

Но зафиксированные случаи попадания ракет в многоэтажные жилые дома связаны с неквалифицированной работой украинских сил противовоздушной обороны, а под «строительными базами» и «предприятиями», в которые попали российские ракеты, маскируются склады боеприпасов и ангары с военной техникой.
Использованы фотографии:
Telegram-канал ГСЧС Украины
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
14 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:01
    0
    В результате последовавшего ночью удара ВС РФ были уничтожены две нефтяные базы на территории города Днепропетровска (украинское название – Днепр). Об этом сообщает ряд Telegram-каналов.
    Это есть хорошо! Их быстро не восстановишь. укронацики будут в канистрах, и стаканАх хранить топливо.
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 09:15
      0
      Вот артиллерийский или танковый удар мы знаем! Но ночной удар это ваще сила!
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:23
      0
      Нефтебазы это приоритетные цели, в условиях анонсированного наступления ВСУ надо зачистить все точки хранения углеводородов на территории Украины.
    3. Маз
      Маз Сегодня, 09:26
      0
      Фронт освобождения Днепропетровска перед этим за двое суток очень попросил пользователей вскрыть используемые всу склады гсм и данные передать на телеге в специально созданную бот программу, а вчера вечером , вчера этот же канал посоветовал всем жителям днепропетровской области и города быть подальше от складов гсм и военных объектов ночью так как замечен взлёт бомбардировочной авиации с аэродромов в России. Результат налицо! В общем партизаны в Днепре работают и работают очень хорошо и это есть вери, вери Гут! Ибо с нами бог, а не с ними!
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:02
    +4
    "В ночь с 26 на 27 апреля был нанесён ракетный удар по зданию адмиралтейства в Николаеве, также известном как заводоуправление Завода имени 61 коммунара. Ракетный удар по территории судостроительного завода в Николаеве уничтожил почти 20 высших украинских и зарубежных офицеров, проводивших там совещание.." Об этом заявил РИА Новости координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев. Думаю, все эти удары по резервам, складам БП и ГСМ , местам проведения совещаний старших офицеров , нацелены именно на срыв контрнаступления ВСУ.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 09:06
      +2
      Походу, в Николаеве так и не договорились...........
      1. oleg-nekrasov-19
        oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:07
        0
        не успели просто , договориться wink ...........................
    2. Архитектор
      Архитектор Сегодня, 09:08
      +1
      Странно что они совещание по ночам устраивают.
      Дня что ли им мало.
      Или они просто там квартировались.
      1. Дмитриус
        Дмитриус Сегодня, 09:36
        0
        Цитата: Архитектор
        Странно что они совещание по ночам устраивают.

        У их хозяев день как раз.
    3. Shumi2010
      Shumi2010 Сегодня, 09:21
      0
      побольше бы подполья! вооруженного!
    4. убей фашиста
      убей фашиста Сегодня, 09:31
      0
      Ждем подтверждения из официальных источников/МО РФ. Хорошо если так. Мне тоже кажется странным проведение шароварами совещаний в ночное время, особенно зная о том что наши массированные ракетные удары наносят в основном по ночам. Может там просто было лежбище/офицерская гостиница?
  3. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:10
    +1
    Мда, что-то постоянно мешает контрнаступу. То погода, то противные русские.
  4. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 09:21
    0
    Салофаги пишут, что сбили 21 из 23-х ракет. Врут, конечно.
  5. Alien From
    Alien From Сегодня, 09:36
    +1
    Что мешало им это сделать ранее мне непонятно request