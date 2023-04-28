Турецкая компания Baykar подписала соглашение с Азербайджаном о совместном выпуске БПЛА Bayraktar TB2

Турция продолжает активно продвигать на мировой рынок военную продукцию собственного производства, в том числе и беспилотники. Западные аналитики отмечают рост объема продаж турецких вооружений в последние годы. Анкара уделяет большое внимание развитию собственного оборонно-промышленного комплекса.
Беспилотники производства турецкой компании Baykar пользуются большой популярностью среди зарубежных покупателей, особенно в странах Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии. Даже неудача применения дронов Bayraktar TB2 на Украине не останавливает потенциальных покупателей в желании закупить относительно недорогие ударные дроны. Большое количество заказов привело к расширению производства БПЛА, в том числе и на территории других стран. Теперь турецкие дроны будут выпускать и в Азербайджане.
Турция развертывает производство линейки беспилотников Bayraktar в Азербайджане, соглашение о совместном выпуске дронов подписали Минобороны страны и компания Baykar. Подписи под документом поставили гендиректор Baykar Халук Байрактар и заместитель главы минобороны Азербайджана по военно-техническому обеспечению Агиль Гурбанов. Другие подробности сделки пока не сообщаются.
Стоит отметить, что Азербайджан весьма активно закупает турецкие беспилотники, те же самые Bayraktar TB2 весьма неплохо показали себя во время войны с Арменией в Нагорном Карабахе. Успех им обеспечило отсутствие у армян нормальной противовоздушной обороны. На Украине ситуация совсем другая, для российской ПВО турецкие беспилотники проблем не создали.
Впрочем, это не мешает туркам продавать свои беспилотники по всему миру и не только Bayraktar TB2. Ранее о планах построить завод по выпуску беспилотников семейства ANKA в Нигерии объявила турецкая аэрокосмическая компания Turkish Aerospace Industries (TAI).