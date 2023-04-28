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Турецкая компания Baykar подписала соглашение с Азербайджаном о совместном выпуске БПЛА Bayraktar TB2

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Турецкая компания Baykar подписала соглашение с Азербайджаном о совместном выпуске БПЛА Bayraktar TB2

Турция продолжает активно продвигать на мировой рынок военную продукцию собственного производства, в том числе и беспилотники. Западные аналитики отмечают рост объема продаж турецких вооружений в последние годы. Анкара уделяет большое внимание развитию собственного оборонно-промышленного комплекса.


Беспилотники производства турецкой компании Baykar пользуются большой популярностью среди зарубежных покупателей, особенно в странах Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии. Даже неудача применения дронов Bayraktar TB2 на Украине не останавливает потенциальных покупателей в желании закупить относительно недорогие ударные дроны. Большое количество заказов привело к расширению производства БПЛА, в том числе и на территории других стран. Теперь турецкие дроны будут выпускать и в Азербайджане.

Турция развертывает производство линейки беспилотников Bayraktar в Азербайджане, соглашение о совместном выпуске дронов подписали Минобороны страны и компания Baykar. Подписи под документом поставили гендиректор Baykar Халук Байрактар и заместитель главы минобороны Азербайджана по военно-техническому обеспечению Агиль Гурбанов. Другие подробности сделки пока не сообщаются.

Стоит отметить, что Азербайджан весьма активно закупает турецкие беспилотники, те же самые Bayraktar TB2 весьма неплохо показали себя во время войны с Арменией в Нагорном Карабахе. Успех им обеспечило отсутствие у армян нормальной противовоздушной обороны. На Украине ситуация совсем другая, для российской ПВО турецкие беспилотники проблем не создали.

Впрочем, это не мешает туркам продавать свои беспилотники по всему миру и не только Bayraktar TB2. Ранее о планах построить завод по выпуску беспилотников семейства ANKA в Нигерии объявила турецкая аэрокосмическая компания Turkish Aerospace Industries (TAI).
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4 комментария
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:59
    0
    Беспилотники производства турецкой компании Baykar пользуются большой популярностью среди зарубежных покупателей, особенно в странах Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии.
    Ну, пошли турецкие пирожки)), под именем байрактар!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:02
      0
      Румыния их тоже закупает.Украине они только почему то в ходе тест драйва не понравились.
      Наш аналог Байрактара БПЛА Форпост-РУ.





      Это беспилотник самолетного типа средних размеров. Масса составляет половину тонны, максимум полезной нагрузки — 100-120 килограммов, полет может длиться до 18 часов, максимальная высота — 6 километров. Крейсерская скорость составляет 120 км/ч.

      В качестве полезной нагрузки «Форпост-РУ» может нести корректируемые авиационные бомбы КАБ-20 со спутниковым или лазерным наведением для поражения живой силы и легкобронированной техники и управляемые авиационные ракеты комплекса Х-БПЛА для атак бронированной техники и укреплений противника. Его цели — одиночные наземные объекты, как стационарные, так и движущиеся. Под крылом беспилотника можно расположить две ракеты.


      https://dzen.ru/a/Y6J45GIaShVTKE0b

      ТТХ Байрактара.
      Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 является БПЛА самолетного типа. Размах крыльев - 12 м, длина – 6,5 м. Максимальная взлетная масса - 650 кг, может нести два высокоточных боеприпаса MAM-L массой по 21,5 кг и два MAM-C массой по 7 кг, позволяющие поражать цели на дальностях от 2 до 8 км. Продолжительность полета БЛА – до 24 ч, дальность действия в зоне прямой видимости – до 150 км.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:02
    +2
    Супротив армян сойдет................, а мы уже научились на полосатые БПЛА мочиться в воздухе - сбивать без применения вооружения. Высший пилотаж, хотя терпилы говорят, что непрофессионально.
  3. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 09:45
    0
    Этими Байрактарами усеяны поля украины, а сами украинские чиновники открыто говорят об их совершенно не по делу распиаренности. Сбивали мы эти Байрактары еще во время недавнего конфликта на Южном Кавказе... Что же до их использования против армян то всех желающих попрошу поинтересоваться общей площадью Карабаха... Этот кусочек земли азербайджанцы при помощи турок, под их командованием и при предоставлении развединформации Израилем и Великобританией и то не смогли захватить. Единственное,что они сделали действительно умного так это выбрали время правильно, когда Пашинян рассорился с Россией и Ираном. И еще вспомните публичные высказывания Алиева,что в качестве миротворцев в Карабах войдут ВС Турции! И где они? Заблудились? Сбились с дороги и ...попали на пафосный парад в Баку на котором Эрдоган стишки рассказывал.