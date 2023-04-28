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Американский доллар вернул позиции самой торгуемой иностранной валюты на российском рынке

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Американский доллар вернул позиции самой торгуемой иностранной валюты на российском рынке

На российском рынке валют произошли изменения: американский доллар вновь стал наиболее торгуемой иностранной валютой, обойдя ранее лидировавший по объемам торгов китайский юань. Об этом сообщает издание «Коммерсант».


Уже в третий раз за неделю объемы торгов американским долларом превысили объем торгов китайским юанем. 27 апреля объем операций с долларом оценивался в почти 91 млрд рублей, что на 3 млрд рублей превышает объемы торгов с китайским юанем.

Сейчас доля американского доллара в общем обороте спот-рынка составляет уже более 40%. Эксперты связывают такую ситуацию с полученным от правительства РФ разрешением для иностранных компаний на выход из проектов в стране. Теперь иностранные компании скупают валюту, но, когда их выход завершится, спрос на доллар закономерно снизится.

В публикации газеты «Коммерсант» утверждается, что скоро юань вернет доминирующее положение на российском рынке валют, чему будет способствовать сокращение ситуационного спроса на американский доллар.

Напомним, что в апреле стало известно о предстоящей продаже компанией Shell доли в проекте «Сахалин-2», составляющей 27,5%, российской компании НОВАТЭК.

Также была одобрена сделка по продаже активов в Российской Федерации испанской компании Inditex, а также сделку компаний «Яндекс» и Uber. Свои доли в российских проектах продает и ряд других иностранных компаний. Естественно, эта ситуация отражается и на валютном рынке.
Использованы фотографии:
https://ru.freepik.com/
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8 комментариев
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  1. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 09:23
    0
    так это именно российский рынок.. а по всему миру
    "Официальная валюта Соединенных Штатов Америки – доллар США, также является основной резервной валютой мира.Ему принадлежит первое место в нашем списке самых торгуемых мировых валют, а все благодаря тому, что 87% всех валютных сделок проводится с участием доллара США."
    https://ru.fxssi.com/5-samyx-torguemyx-valyut
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 09:37
      0
      Проблема юаня в том, что он не является СКВ и на его использование в международных торговых сделках нужно разрешение Госбанка КНР.
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 09:25
    +2
    ЦентроБанк главный спонсор американского империализма лютого врага России, опять решили сыграть в рулетку хранения резервов в долларах am Трудно представить, что в годы ВОВ Сталин переводил рубли в дойчмарки, поэтому и победил.
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 09:34
      0
      сейчас то не ВОВ, да и Сталина нет.. Империализм - Высшая стадия капитализма, характеризующаяся господством крупных монополий, борьбой между крупными капиталистическими странами за источники сырья и рынки сбыта, за чужие территории и эксплуатацию других народов, что приводит к агрессивным войнам за новый передел мира. Вам не кажется, что мы уже давным-давно не страна коммунизма, чем наш строй от капитализма отличается?
    2. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 09:37
      +1
      Не ищите чёрную кошку в тёмной комнате когда её там нет. Вам пишут не про резервы, а про объем торговли. Китай этот "брат и друг" сам палки в колеса суёт в торговле со своими непредсказуемыми движениями.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:26
    +3
    Я не эксперт, но вчера был в Сбере, очередей ни за юанем, ни за долларом, ни за евро не наблюдал...., в кассе по старинке - рубли. Это на бытовом уровне, а что там в глобальном смысле экономики...... Набиуллина расскажет.... наверное, но это не точно, не для всех, но коснется каждого.
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 09:34
    0
    Цыфирь - чушь.
    Главное-сознание и подсознание.
    Чебурашка и кр Гена побеждают кинкога?
    Голивуд против мосфильма.
    Так закладывается мысли и образ жизни людей всей нашей страны на 30-50-70лет вперед.
    Потом и долл-юань торгуются от предпочтений курток, нефтгаз оборудовпния и анклбенс или вассаби
  5. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:51
    0
    Девятый год войны... и ничего не меняется.