Американский доллар вернул позиции самой торгуемой иностранной валюты на российском рынке

На российском рынке валют произошли изменения: американский доллар вновь стал наиболее торгуемой иностранной валютой, обойдя ранее лидировавший по объемам торгов китайский юань. Об этом сообщает издание «Коммерсант».
Уже в третий раз за неделю объемы торгов американским долларом превысили объем торгов китайским юанем. 27 апреля объем операций с долларом оценивался в почти 91 млрд рублей, что на 3 млрд рублей превышает объемы торгов с китайским юанем.
Сейчас доля американского доллара в общем обороте спот-рынка составляет уже более 40%. Эксперты связывают такую ситуацию с полученным от правительства РФ разрешением для иностранных компаний на выход из проектов в стране. Теперь иностранные компании скупают валюту, но, когда их выход завершится, спрос на доллар закономерно снизится.
В публикации газеты «Коммерсант» утверждается, что скоро юань вернет доминирующее положение на российском рынке валют, чему будет способствовать сокращение ситуационного спроса на американский доллар.
Напомним, что в апреле стало известно о предстоящей продаже компанией Shell доли в проекте «Сахалин-2», составляющей 27,5%, российской компании НОВАТЭК.
Также была одобрена сделка по продаже активов в Российской Федерации испанской компании Inditex, а также сделку компаний «Яндекс» и Uber. Свои доли в российских проектах продает и ряд других иностранных компаний. Естественно, эта ситуация отражается и на валютном рынке.