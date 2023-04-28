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В Пентагоне не исключают срыва сроков принятия на вооружение новой МБР Sentinel, разрабатываемой на смену уже устаревшим МБР Minuteman III

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В Пентагоне не исключают срыва сроков принятия на вооружение новой МБР Sentinel, разрабатываемой на смену уже устаревшим МБР Minuteman III

Соединенные Штаты могут столкнуться с проблемами при принятии на вооружение новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, разрабатываемой на смену уже устаревшим МБР Minuteman III. По данным Пентагона, разработка новой ракеты столкнулась с трудностями из-за нехватки квалифицированных инженеров. Еще одной проблемой стали цепочки поставок.


Американское военное ведомство провело внутреннюю проверку, в результате которой пришло к неутешительному выводу о срыве сроков принятия на вооружение новейшей МБР Sentinel. Согласно документам, ранее планируемое развертывание ракет в 2029 году находится под угрозой и если не принять необходимых мер, то первые новые МБР поступят на вооружение не ранее 2031 года, когда МБР Minuteman III будут уже списаны. Продлевать дальнейшую службу самых старых МБР в США просто опасно.

Какие усилия для исправления ситуации будут предпринимать в Пентагоне, пока неизвестно, но заместитель министра по закупкам Уильям ЛаПланте заявил о разработке неких "благоразумных мер". Уже известно, что военные запросили дополнительное финансирование разработки, напомнив конгрессменам о необходимости замены старых ракет.

Напомним, что ВВС США реализуют программу GBSD (Ground-Based Strategic Deterrent), предполагающую постепенную замену с 2027 года всех 450 МБР наземного базирования Minuteman-III. На все это планировалось потратить почти 100 млрд. долларов, но расходы, судя по последним заявлениям, еще возрастут. После принятия на вооружение новые МБР должны простоять на вооружении США по меньшей мере до 2075 года.

Новую МБР Sentinel разрабатывает Northrop Grumman, подробности разработки не раскрываются. Известно, что по условиям контракта, новая МБР должна будет использовать головные части Mk.12A и Mk.21 от МБР Minuteman-III. Также новая ракета должна быть универсальной, возможно ее начнут размещать и на мобильных платформах.
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3 комментария
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  1. AKsvlad047
    AKsvlad047 Сегодня, 09:44
    0
    Интересно было бы ознакомиться более подробно с ее всеми ТТХ, но из того, что сказано в статье мы видим, что головная часть осталась прежней от Минитмен-3, а это означает, что ее боевой потенциал не претерпел качественного изменения!
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 09:54
    0
    Пока зелень угрожает миру, эти ракеты не критичны для гегемонии сша в мире
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:55
    0
    Это ответ на вопрос тем экспертам, которые возмущаются, что Россия каждые 10 лет вводит новые типы ракет. Не рачительно , де. У них утерены инженерные компетенции... В своё время они создали действительно отличную ракету, но ничто не вечно, её сейчас надо менять, а кадры или ушли в мир иной или уволены. А подгараёт видимо знатно...