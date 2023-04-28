Вице-премьер Украины: На разминирование страны могут уйти десятилетия

Мы прекрасно понимаем, что в этом случае нам не обойтись без международной поддержи. Что же касается расходов, необходимых на эти цели, то по сегодняшним оценкам, нам необходимо 40 млрд долларов. Так что если двигаться в таком же темпе, что и сейчас, то нам потребуется на всё это 70 лет

Вице-премьер Украины Ирина Верещук высказалась по поводу сроков разминирования территории страны. По её словам на это может потребоваться 70 лет при нынешнем темпе его проведения. Об этом украинский государственный деятель заявила в СМИ.Ирина Верещук:В настоящее время, по словам украинского вице-премьера, в стране заминировано 174 тыс км2 территории. Такие данные следуют из подсчётов украинского кабмина.В то же время, отметила она, на сегодняшний день удалось расчистить лишь 3% территории от общего количества, требуемого для очистки от мин. Для этого, в каждой областной военной администрации были учреждены соответствующие штабы по разминированию, благодаря чему проводится межведомственная работа в этом направлении.По данным руководства Украины, к приоритетным направлениям разминирования относятся объекты критической инфраструктуры наряду с гуманитарной очисткой дорог и обочин. Всё это, как утверждают власти, позволит повысить уровень безопасности населения.Кстати говоря, среди стран ЕС, выразивших готовность оказать поддержку Киеву в этом вопросе, выступила Австрия.