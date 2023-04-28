Военное обозрение
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Вице-премьер Украины: На разминирование страны могут уйти десятилетия

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Вице-премьер Украины: На разминирование страны могут уйти десятилетия

Вице-премьер Украины Ирина Верещук высказалась по поводу сроков разминирования территории страны. По её словам на это может потребоваться 70 лет при нынешнем темпе его проведения. Об этом украинский государственный деятель заявила в СМИ.


Ирина Верещук:

Мы прекрасно понимаем, что в этом случае нам не обойтись без международной поддержи. Что же касается расходов, необходимых на эти цели, то по сегодняшним оценкам, нам необходимо 40 млрд долларов. Так что если двигаться в таком же темпе, что и сейчас, то нам потребуется на всё это 70 лет

В настоящее время, по словам украинского вице-премьера, в стране заминировано 174 тыс км2 территории. Такие данные следуют из подсчётов украинского кабмина.

В то же время, отметила она, на сегодняшний день удалось расчистить лишь 3% территории от общего количества, требуемого для очистки от мин. Для этого, в каждой областной военной администрации были учреждены соответствующие штабы по разминированию, благодаря чему проводится межведомственная работа в этом направлении.

По данным руководства Украины, к приоритетным направлениям разминирования относятся объекты критической инфраструктуры наряду с гуманитарной очисткой дорог и обочин. Всё это, как утверждают власти, позволит повысить уровень безопасности населения.

Кстати говоря, среди стран ЕС, выразивших готовность оказать поддержку Киеву в этом вопросе, выступила Австрия.
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9 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:43
    +5
    Скорее всего эта забота ляжет на совсем других людей.. yes
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:47
      +5
      "Гуманитарное разминирование", это старый добрый попил бабла в ООН.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:49
        +2
        Разминировать будет не ООН,а наши спецы-саперы,может в МЧС есть подразделения.Не хватало тут еще этой ооновской швали
      2. антивирус
        антивирус Сегодня, 09:56
        +1
        Надо спецназ запустить в львовской и волынской обл. Там раскидать поболее. Пусть пилят буджеты там, а мы ново- и малороссию сами очмстим
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:48
    +2
    Упс, а я то думал, что они до сих пор минируют под куевым и т.д. по всей ЛБС, а оно вон что выходит, Михалыч! Походу, 40 лярдов заложили только на один Мариуполь...., только в ЕС этого еще не знают.
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 09:49
    +4
    Что толку говорить о разминировании, когда ещё само минирование будет длиться и длиться ещё неизвестно сколько. А сколько будет длиться ликвидация заражения почвы грядущей урановой пылью? А восстановление разрухи? Но всё это потом...
  4. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 09:51
    +1
    от своих лепестков тоже?
    Текст Вашего комментария слишком полезный и по мнению администрации сайта не несёт короткой информации.
  5. Хорон
    Хорон Сегодня, 09:57
    +2
    После того как оно начало просить деньги, я понял, что оно озабочено на самом деле не разминированием и безопасностью для местного населения, а очередным способом пополнения личного бюджета. Мерзавцы!
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:02
    0
    А, что это тело считает, что разминирование уже ведеться? Они уже выиграли войну? Или, разминированием она искренне считает подрыв людей и техники на этих минах? Тогда, да- лет 70 или больше.