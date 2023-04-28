ЧВК «Вагнер» возобновили штурм Ивановского у трассы из Артемовска в Константиновку

По состоянию на утро 28 апреля 2023 года фиксируется значительная активность российских вооруженных сил на Артемовском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Это следует из анализа представленных материалов от военных корреспондентов и Министерства обороны Российской Федерации.На Артемовском направлении продолжаются бои в западной части Артемовска (Бахмута). В уличных боях ВСУ несут большие потери, сообщается в Telegram-канале «Вагнера». Российские штурмовые подразделения наступают при поддержке ПТУР, тогда как украинские формирования пытались провести контратаку, но эту попытку «музыканты» пресекли успешно.Кроме того, ЧВК «Вагнер» возобновили штурм Ивановского (до 2016 г. - Красное, также обозначено на карте). Этот населенный пункт находится прямо на дороге, ведущей из Артемовска в Константиновку.Также российские подразделения ведут ожесточенные бои с украинскими формированиями в районе Богдановки и Хромово (Артемовское). В районе Хромово штурмовые отряды ЧВК обеспечивают огневой контроль над автомобильной дорогой в Часов Яр.Также российские подразделения прорывались к Орехово-Василевке. ВС РФ были нанесены ракетно-артиллерийские удары по населенным пунктам Часов Яр, Константиновка, Предтечино, Григоровка, Спорный, Верхнекаменский, Васюковка, Новомарков.В Марьинке также продолжаются бои в городе, ВС РФ оперируют в районе Первомайского, Северного, обстреливают позиции ВСУ в Парасковьевке, Георгиевке, Новомихайловке, Невельском и ряде других населенных пунктов.В Луганской Народной Республике ВС РФ атакуют украинские формирования в направлении Тернов и Торского, но продвижение наших войск пока не осуществляется.Наконец, на Запорожском фронте особых изменений нет: российские и украинские войска ведут взаимные обстрелы. ВС РФ, в частности, наносили удары по позициям ВСУ в районах Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки, Каменского, Железнодорожного, а украинские формирования, в свою очередь, атаковали цели в Мелитополе.