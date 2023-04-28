Японская пресса: Токио планирует провести в Польше обучение украинских саперов

Японские власти согласовывают вопрос о проведении на территории Польши обучения украинских саперов использованию современных средств для обнаружения мин. Обучение будет организовано Японским агентством международного сотрудничества с привлечением специалистов из Камбоджи.Как сообщает японское издание Sankei Shimbun со ссылкой на источники в правительстве страны, в апреле Токио осуществил передачу Киеву четырех установок ALIS, способных с высокой точностью обнаруживать мины. Устройства будут использованы для тренировок специалистов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Подобные устройства активно используются на территории Камбоджи, где до сих пор вследствие многолетних гражданских вооруженных конфликтов остается значительное количество неразорвавшихся боеприпасов.Украинские саперы уже прошли первый этап тренировок в Японии и Камбодже в начале текущего года. В конце марта японские власти утвердили очередной пакет помощи Украине на 470 миллионов долларов, часть которого предназначена для осуществления программы по разминированию территорий.Также сообщается, что на территории Украины мины и неразорвавшиеся снаряды могут находиться на площади до 174 тысяч квадратных километров, что соответствует примерно трети всей территории страны, что превышает площади заминированных территорий таких стран, как Афганистан и Сирия.