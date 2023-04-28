Военное обозрение
Войти Регистрация

Японская пресса: Токио планирует провести в Польше обучение украинских саперов

5
Японская пресса: Токио планирует провести в Польше обучение украинских саперов

Японские власти согласовывают вопрос о проведении на территории Польши обучения украинских саперов использованию современных средств для обнаружения мин. Обучение будет организовано Японским агентством международного сотрудничества с привлечением специалистов из Камбоджи.


Как сообщает японское издание Sankei Shimbun со ссылкой на источники в правительстве страны, в апреле Токио осуществил передачу Киеву четырех установок ALIS, способных с высокой точностью обнаруживать мины. Устройства будут использованы для тренировок специалистов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Подобные устройства активно используются на территории Камбоджи, где до сих пор вследствие многолетних гражданских вооруженных конфликтов остается значительное количество неразорвавшихся боеприпасов.

Украинские саперы уже прошли первый этап тренировок в Японии и Камбодже в начале текущего года. В конце марта японские власти утвердили очередной пакет помощи Украине на 470 миллионов долларов, часть которого предназначена для осуществления программы по разминированию территорий.

Также сообщается, что на территории Украины мины и неразорвавшиеся снаряды могут находиться на площади до 174 тысяч квадратных километров, что соответствует примерно трети всей территории страны, что превышает площади заминированных территорий таких стран, как Афганистан и Сирия.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:53
    +1
    На фото сапер с плоской подошвой и в кроссовках . Его бы украинский чернозем сейчас отправить , вот будет балерина ,мастер класс покажет
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 10:54
    +1
    на территории Украины мины и неразорвавшиеся снаряды могут находиться на площади до 174 тысяч квадратных километров, что соответствует примерно трети всей территории страны

    Да уж! Не пожалели, сво... даже не похоже на украинцев. А японцы как подсуетились! Вот только их еще не хватало " в деле"
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 10:55
    +3
    Вся соль вот таких обучений, что под видом доброго светлого вечного, ничего против не скажешь, а на самом деле просто обучают взрывному делу для боевых действий.
  4. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 11:05
    +1
    Это чего? Украинские сапёры разминируют забесплатно Камбоджу в рамках обучения? belay
  5. Болторез
    Болторез Сегодня, 11:12
    +3
    четырех установок ALIS
    Иракцы научились устанавливать в свои фугасы кустарные детекторы георадаров, подрывавшие мины вместе с саперами. Рассказывал один друган-собутыльник, приносивший туда демократию. Какой-нибудь аспирант НИИ схему разработает за вечер, если нужно.