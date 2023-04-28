ВМС Ирана задержали пытавшееся скрыться в Оманском заливе судно под флагом Маршалловых островов

В Оманском заливе военными кораблями ВМС Ирана было задержано судно – нарушитель, ранее столкнувшееся с иранским судном и затем пытавшееся скрыться. Об этом сообщили иранские средства массовой информации со ссылкой на силовые структуры Исламской республики.
Как утверждают военные, задержанное судно следовало под флагом Маршалловых островов. Прошлой ночью оно столкнулось с иранским судном в Персидском заливе, после чего несколько иранских моряков пропали без вести и были ранены.
Судно попыталось скрыться в Оманском заливе, однако его преследовали корабли ВМС Ирана. Они вынудили его направиться в сторону прибрежных вод Ирана. После этого судно было задержано, ведется выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Информацию, распространенную агентством IRNA, подтвердили в пресс-службе ВМС США. Там отметили, что 5-й флот ВМС США следит за ситуацией с судном. О захваченном судне известно, что это - нефтяной танкер Advantage Sweet, следовавший под флагом Маршалловых островов.
Маршалловы острова – крохотное государственное образование в Микронезии (Океания), имеющее статус ассоциированного с США государства. Поэтому США отвечают за оборону и безопасность этого государства.
Власти США уже потребовали от Ирана немедленно освободить судно и членов экипажа. Однако, по любым правилам, в такой ситуации владельцы судна должны компенсировать ущерб, причиненный Ирану, также должны быть установлены непосредственные виновники происшествия и, возможно, привлечены к полагающейся согласно иранскому законодательству за подобные действия ответственности.