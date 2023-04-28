ВМС Ирана задержали пытавшееся скрыться в Оманском заливе судно под флагом Маршалловых островов

В Оманском заливе военными кораблями ВМС Ирана было задержано судно – нарушитель, ранее столкнувшееся с иранским судном и затем пытавшееся скрыться. Об этом сообщили иранские средства массовой информации со ссылкой на силовые структуры Исламской республики.Как утверждают военные, задержанное судно следовало под флагом Маршалловых островов. Прошлой ночью оно столкнулось с иранским судном в Персидском заливе, после чего несколько иранских моряков пропали без вести и были ранены.Судно попыталось скрыться в Оманском заливе, однако его преследовали корабли ВМС Ирана. Они вынудили его направиться в сторону прибрежных вод Ирана. После этого судно было задержано, ведется выяснение всех обстоятельств произошедшего.Информацию, распространенную агентством IRNA, подтвердили в пресс-службе ВМС США. Там отметили, что 5-й флот ВМС США следит за ситуацией с судном. О захваченном судне известно, что это - нефтяной танкер Advantage Sweet, следовавший под флагом Маршалловых островов.Маршалловы острова – крохотное государственное образование в Микронезии (Океания), имеющее статус ассоциированного с США государства. Поэтому США отвечают за оборону и безопасность этого государства.Власти США уже потребовали от Ирана немедленно освободить судно и членов экипажа. Однако, по любым правилам, в такой ситуации владельцы судна должны компенсировать ущерб, причиненный Ирану, также должны быть установлены непосредственные виновники происшествия и, возможно, привлечены к полагающейся согласно иранскому законодательству за подобные действия ответственности.