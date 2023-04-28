Германия поставила Чехии ещё два танка Leopard 2A4 в рамках «кругового обмена»

Чешское Минобороны отчиталось о получении очередной партии немецких танков Leopard 2A4, поставляемых Германией в рамках "кругового обмена" с участием Украины. О поступлении техники говорится в сообщении военного ведомства.
Немцы поставили чехам еще два ОБТ Leopard 2A4 в качестве компенсации за переданные Украине танки Т-72. Первый немецкий танк чешский военные получили еще в конце прошлого года. Предполагалось, что до января 2023 года Прага получит не менее трех-четырех танков, но по какой-то причине поставка была перенесена на этот год. На сегодняшний день на вооружении чешского Минобороны стоят уже три немецких Leopard 2A4, остальные будут поставлены в течение этого года, если опять что-нибудь не помешает, например Зеленский с требованием передать ВСУ как можно больше бронетехники.
Бронетехника прибыла на территорию одной из военных баз в восточной части Чехии, впереди у нее этап испытаний, танки загонят на полигон и там "откатают" по полной программе. Первый поставленный "Леопард" прошел 16 различных тестов перед тем, как быть принятым на вооружение.
Соглашение о поставке немецких танков Чехии было подписано в октябре 2022 года в Праге. Подписи под документом поставили представители компании Rheinmetall и Министерства обороны Чехии в присутствии представителей Бундесвера. Вся техника берется из наличия немецкой компании, ранее эти танки стояли на вооружении других стран, но были списаны, после чего прошли модернизацию.
Всего чехи получат 14 основных танков Leopard 2A4 и одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Buffalo на базе танка Leopard 2, хотя ранее речь шла о 15 танках без БРЭМ. Также немцы поставят боеприпасы, запасные части и оборудование для ремонта. Ну и проведут обучение чешских танкистов.