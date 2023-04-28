«Изменит баланс на поле боя»: в Турции показали миниатюрную крылатую ракету Kemankes

Турецкая оборонка показала свой новый продукт – крылатую ракету Kemankes, которая, несмотря на свои миниатюрные габариты, обладает большой разрушительной мощью.
Разработчиком боеприпаса класса «воздух-воздух» является BAYKAR, которая известна своими ударными БПЛА, включая Bayraktar TB2, и снаряжение к ним. Как пояснили в компании, новая КР имеет длину 1,73 м и размах крыльев 1,25 м. Дальность хода составляет более 50 км (или свыше 200 км в версии для ударных беспилотников Akinci, Bayraktar TB2/3), высота полёта – до 5,5 км, время пребывания в воздухе – 1 час, крейсерская скорость – 0,3 Маха, максимальная скорость, достигаемая при пикировании на цель, – 0,7 Махов. Вес ракеты составляет 35 кг, боеголовки – 6 кг.
Kemankes в состоянии уничтожать системы ПВО противника, не входя в зону их действия
- указали в компании-производителе.
За наведение на цель отвечает электронно-оптическая ГСН. «Охота» на противника может осуществляться как в командном режиме, так и в автономном порядке, в том числе в рамках самостоятельного полёта или по прибытии в район целеуказания.
Kemankes изменит баланс на поле боя, выполняя автономный полет с системой автопилота с искусственным интеллектом и точно нейтрализуя стратегические цели
- отмечается в издании SavunmaSanayiST.