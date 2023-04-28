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«Изменит баланс на поле боя»: в Турции показали миниатюрную крылатую ракету Kemankes

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«Изменит баланс на поле боя»: в Турции показали миниатюрную крылатую ракету Kemankes

Турецкая оборонка показала свой новый продукт – крылатую ракету Kemankes, которая, несмотря на свои миниатюрные габариты, обладает большой разрушительной мощью.


Разработчиком боеприпаса класса «воздух-воздух» является BAYKAR, которая известна своими ударными БПЛА, включая Bayraktar TB2, и снаряжение к ним. Как пояснили в компании, новая КР имеет длину 1,73 м и размах крыльев 1,25 м. Дальность хода составляет более 50 км (или свыше 200 км в версии для ударных беспилотников Akinci, Bayraktar TB2/3), высота полёта – до 5,5 км, время пребывания в воздухе – 1 час, крейсерская скорость – 0,3 Маха, максимальная скорость, достигаемая при пикировании на цель, – 0,7 Махов. Вес ракеты составляет 35 кг, боеголовки – 6 кг.



Kemankes в состоянии уничтожать системы ПВО противника, не входя в зону их действия

- указали в компании-производителе.

За наведение на цель отвечает электронно-оптическая ГСН. «Охота» на противника может осуществляться как в командном режиме, так и в автономном порядке, в том числе в рамках самостоятельного полёта или по прибытии в район целеуказания.

Kemankes изменит баланс на поле боя, выполняя автономный полет с системой автопилота с искусственным интеллектом и точно нейтрализуя стратегические цели

- отмечается в издании SavunmaSanayiST.
Использованы фотографии:
SavunmaSanayiST
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7 комментариев
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  1. Болторез
    Болторез Сегодня, 11:22
    +4
    уничтожать системы ПВО противника, не входя в зону их действия
    А это как? Она под землей, что ли летает? Понятно, что носитель находится за пределами зоны ПВО, но не сам дрон.
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 11:24
    +3
    Разработчиком боеприпаса класса «воздух-воздух»
    Kemankes в состоянии уничтожать системы ПВО противника, не входя в зону их действия
    Поправьте ошибку.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:24
    0
    «Изменит баланс на поле боя»: в Турции показали миниатюрную крылатую ракету Kemankes
    . Ну да, главное громко заявить...
    Просто очередной умный боеприпасы. Опасный, на уровне таких же, подобных.
    Вопрос, как всегда, один... цена/эффективность.
  4. Alien From
    Alien From Сегодня, 11:44
    0
    Не стоит забывать, турки рядом, и они враги!
  5. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:47
    +1
    Хм...
    Так вот зачем они у РФ С-400 купили?
  6. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:48
    +1
    Турция в последнее время демонстрирует просто бешенную активность по разработке и производству новых эффективных боеприпасов. Вопрос - против кого? Будет окончательно решён курдский вопрос? Сирия станет частью Турции? Или вектор пантюркизма нацеливается на северо-восток и север? Или на запад - маловероятно, но какой кактус вырос в головушке Эрдогана даже Аллаху не известно. Так против кого вся эта красота?
  7. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 12:03
    0
    Не далее как вчера на этом же сайте сие изделие называли барражирующий боеприпас самолетного типа.
    https://topwar.ru/215824-proizvoditel-bpla-bayraktar-prezentoval-barrazhirujuschij-boepripas-samoletnogo-tipa.html
    Что до большой разрушительной мощи, то у того же ПТУР Штурм вес БЧ 7,4 кг.