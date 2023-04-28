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Telegram-канал: БПЛА ВСУ пытался взорвать автомобиль пограничников РФ в Белгородской области

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Telegram-канал: БПЛА ВСУ пытался взорвать автомобиль пограничников РФ в Белгородской области

В Белгородской области беспилотный летательный аппарат, запущенный боевиками ВСУ с территории Украины, совершил попытку атаки на автомобиль УАЗ Пограничной службы ФСБ России. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.


По утверждению источника информации, происшествие имело место в районе села Бутылки Валуйского района Белгородской области. Судя по всему, БПЛА сбросил на автомобиль выстрелы для гранатомета ВОГ-17. Однако дрон промахнулся, и автомобиль пограничников задели лишь осколки. Сам беспилотник был уничтожен.

В результате атаки украинского БПЛА никто из военнослужащих не пострадал. Более обстоятельные подробности произошедшего пока неизвестны.

Отметим, что украинские формирования продолжают попытки атаковать территорию сопредельных с Украиной регионов Российской Федерации с помощью беспилотных летательных аппаратов. В частности, недавно в Белгородской области пограничники приземлили дрон самолетного типа, пытавшийся влететь в Россию со стороны Украины. Они взорвали беспилотник.

Ранее украинские дроны неоднократно совершали попытки атак на объекты в Брянской области. Например, с помощью беспилотников были атакованы военкоматы и районное отделение полиции в приграничных районах Брянской области. Также с помощью беспилотника была совершена попытка атаки территории Курской атомной электростанции.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Украины
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10 комментариев
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  1. Хорон
    Хорон Сегодня, 11:12
    0
    Вопрос не в том, почему они это делают, вопрос в том почему мы этого не делаем. Принцип: "здесь воюем, а здесь не воюем" является не только ошибочным, но и преступным. Он даёт шанс укропам наносить вред и ослабляет нас.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:26
      +2
      Вопрос срочного создания системы фиксирования и раннего предупреждения летательных объектов всех размеров, от самого маленького до самого большого, по всему периметру границы России встал во весь рост.
      Если мы такую систему быстро не создадим, то все приграничные районы и области России будут постоянно находится в состоянии риска получения очередной террористической атаки и не только с Украины, но и с территории Прибалтики, Финляндии, Румынии, Болгарии, Польши, Швеции и Норвегии.
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 11:32
        0
        Ещё вчера нужно было делать. Сейчас , конечно не поздно ещё, но может быть и опоздаем. У нас вечно так пока рак не свистнет
      2. Хорон
        Хорон Сегодня, 11:36
        +1
        Вопрос срочного создания системы фиксирования и раннего предупреждения летательных объектов всех размеров, от самого маленького до самого большого, по всему периметру границы России встал во весь рост.

        Это только часть проблемы. Нельзя всё время сидеть в обороне, когда нибудь, но её будут продавливать. Нужно наносить удары по всей линии соприкосновения, считая законными целями любое воонезированное подразделение противника, будь то пограничная служба, полицейский участок, пункт сбора мобилизантов или военизированная охрана. И делать это надо регулярно, создавая санитарную зону не менее 20-30 км в глубь территории противника. А пока что этим вполне успешно пытаются заниматься укропы, не только с помощью беспилотников, но и с помощью диверсионных групп.
    2. APASUS
      APASUS Сегодня, 11:33
      +2
      Цитата: Хорон
      Вопрос не в том, почему они это делают, вопрос в том почему мы этого не делаем. Принцип: "здесь воюем, а здесь не воюем" является не только ошибочным, но и преступным.

      Может не со всеми надо воевать.Просто должны знать ,что атаковав где то патруль пограничников РФ ,исчезнет здание погранслужбы ВСУ где то во Львове ,со 100% вероятностью
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 11:13
    0
    ВОГ на то и ВОГ, чтобы падать рядом и поражать осколками, а уж УАЗику много не надо, чтобы в дуршлаг превратиться. Вообще, погранцам не позавидуешь. Войны как таковой там пока нет и не получится мониторить ту сторону своими дронами, чтобы так же скидывать ВОГи или арту наводить.
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 11:23
      0
      Цитата: Копчёный
      ВОГ на то и ВОГ, чтобы падать рядом и поражать осколками, а уж УАЗику много не надо, чтобы в дуршлаг превратиться. Вообще, погранцам не позавидуешь. Войны как таковой там пока нет и не получится мониторить ту сторону своими дронами, чтобы так же скидывать ВОГи или арту наводить.

      Почему не получится? Мониторить территорию можно. Были бы дроны.
    2. KCA
      KCA Сегодня, 11:28
      0
      У ВОГ осколки практически фольга, незащищённому солдату да, ранение, или контузия, а вот даже УАЗ пробить это нивкак, фугасное действие на порядок больше чем осколочное
  3. air wolf
    air wolf Сегодня, 11:22
    +1
    А давайте бабахнем по штабу МО, сбу бандерштата, вернее по всем известным штабам и центрам принятия решений, думаю, желание наступать и терроризировать поубавится...
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 11:38
      +1
      Цитата: air wolf
      А давайте бабахнем по штабу МО, сбу бандерштата, вернее по всем известным штабам и центрам принятия решений, думаю, желание наступать и терроризировать поубавится...

      Это надо было делать ещё в прошлом году, в самом начале сво, но тот кто принимал решения о методах и целях ведения сво сильно облажался.