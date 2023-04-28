Telegram-канал: БПЛА ВСУ пытался взорвать автомобиль пограничников РФ в Белгородской области

В Белгородской области беспилотный летательный аппарат, запущенный боевиками ВСУ с территории Украины, совершил попытку атаки на автомобиль УАЗ Пограничной службы ФСБ России. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По утверждению источника информации, происшествие имело место в районе села Бутылки Валуйского района Белгородской области. Судя по всему, БПЛА сбросил на автомобиль выстрелы для гранатомета ВОГ-17. Однако дрон промахнулся, и автомобиль пограничников задели лишь осколки. Сам беспилотник был уничтожен.
В результате атаки украинского БПЛА никто из военнослужащих не пострадал. Более обстоятельные подробности произошедшего пока неизвестны.
Отметим, что украинские формирования продолжают попытки атаковать территорию сопредельных с Украиной регионов Российской Федерации с помощью беспилотных летательных аппаратов. В частности, недавно в Белгородской области пограничники приземлили дрон самолетного типа, пытавшийся влететь в Россию со стороны Украины. Они взорвали беспилотник.
Ранее украинские дроны неоднократно совершали попытки атак на объекты в Брянской области. Например, с помощью беспилотников были атакованы военкоматы и районное отделение полиции в приграничных районах Брянской области. Также с помощью беспилотника была совершена попытка атаки территории Курской атомной электростанции.