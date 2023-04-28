Глава Минобороны Германии Писториус анонсировал поставки танков Leopard 1A5 Киеву

Германия начала подготовку украинских экипажей для танков Leopard 1A5, сама бронетехника начнет поступать на вооружение ВСУ в середине года. С таким заявлением выступил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Глава немецкого военного ведомства заявил, что Германия выполнила все обязательства перед Украиной, поставив восемнадцать современных танков Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder. Кроме того, Киев получил необходимые боеприпасы и запасные части, также немцы подготовили экипажи для танков.
Германия сдержала свое слово. В марте мы доставили в Украину 18 современных Leopard 2 A6 и 40 боевых машин пехоты Marder (...) Кроме того, я успешно и интенсивно добивался от наших партнеров большей поддержки; в итоге удалось обеспечить бригаду
- заявил министр.
По словам Писториуса, несмотря на достигнутые успехи в вооружении киевского режима, Германия не будет прекращать отправку военной помощи. Впереди передача Украине ОБТ Leopard 1A5, которые будут поставляться в сотрудничестве с другими странами, в частности, с Данией и Нидерландами. Всего планируется отправить 80 танков данной модификации, поставки начнутся в середине года. В настоящее время Минобороны Германии начало подготовку украинских танкистов, которые уже прибыли в ФРГ.
(...) поставка основных боевых танков Leopard 1A5 только началась. (...)отправка до 80 основных боевых танков Leopard 1 начнется в середине года
- добавил он.
Ранее сообщалось, что поставки танков Leopard 1A5 будут происходить из наличия концерна Rheinmetall и компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG). Всего, по подсчетам экспертов, Украина может получить до 160 танков первой серии.