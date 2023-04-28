Глава Минобороны Германии Писториус анонсировал поставки танков Leopard 1A5 Киеву

Германия сдержала свое слово. В марте мы доставили в Украину 18 современных Leopard 2 A6 и 40 боевых машин пехоты Marder (...) Кроме того, я успешно и интенсивно добивался от наших партнеров большей поддержки; в итоге удалось обеспечить бригаду

(...) поставка основных боевых танков Leopard 1A5 только началась. (...)отправка до 80 основных боевых танков Leopard 1 начнется в середине года