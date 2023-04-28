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Глава Минобороны Германии Писториус анонсировал поставки танков Leopard 1A5 Киеву

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Глава Минобороны Германии Писториус анонсировал поставки танков Leopard 1A5 Киеву

Германия начала подготовку украинских экипажей для танков Leopard 1A5, сама бронетехника начнет поступать на вооружение ВСУ в середине года. С таким заявлением выступил министр обороны ФРГ Борис Писториус.


Глава немецкого военного ведомства заявил, что Германия выполнила все обязательства перед Украиной, поставив восемнадцать современных танков Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder. Кроме того, Киев получил необходимые боеприпасы и запасные части, также немцы подготовили экипажи для танков.

Германия сдержала свое слово. В марте мы доставили в Украину 18 современных Leopard 2 A6 и 40 боевых машин пехоты Marder (...) Кроме того, я успешно и интенсивно добивался от наших партнеров большей поддержки; в итоге удалось обеспечить бригаду

- заявил министр.

По словам Писториуса, несмотря на достигнутые успехи в вооружении киевского режима, Германия не будет прекращать отправку военной помощи. Впереди передача Украине ОБТ Leopard 1A5, которые будут поставляться в сотрудничестве с другими странами, в частности, с Данией и Нидерландами. Всего планируется отправить 80 танков данной модификации, поставки начнутся в середине года. В настоящее время Минобороны Германии начало подготовку украинских танкистов, которые уже прибыли в ФРГ.

(...) поставка основных боевых танков Leopard 1A5 только началась. (...)отправка до 80 основных боевых танков Leopard 1 начнется в середине года

- добавил он.

Ранее сообщалось, что поставки танков Leopard 1A5 будут происходить из наличия концерна Rheinmetall и компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG). Всего, по подсчетам экспертов, Украина может получить до 160 танков первой серии.
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5 комментариев
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  1. мазута
    мазута Сегодня, 11:13
    +2
    Не пи... писториус.Все превратится в лом,хотите вы или нет.Ненависть к вам у подавляющего числа россиян на уровне генетики.То что вы творили в войну никто не забыл...И правнуки тех Победителей сожгут и лео и прочих гепардов.Подавитесь Россией крысы.
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 11:16
    0
    Это которые с хранения частной военной фирмы? Интересно, смогли они навязать частнику свой ценник или таки он навязал свои хотелки?
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:21
    0
    Не за горами то время . когда немцы начнут поставлять экипажи на танки, сначала польские, ну а потом свои немецкие . Это так они "не воюют с русскими". Поле битвы -Украина.
  4. Розмари
    Розмари Сегодня, 11:40
    +1
    Эта новость из сегодняшнего интервью Бориса Писториуса испанскому изданию La Vanguardia. Еще из этого интервью:
    1) Писториус подтвердил выделение 100 миллиардов евро на модернизацию Бундествера и инвестирование на оборонные программы более 2% немецкого ВВП, и назвал это неизбежным (в 2021 году Германия направила на оборону 47 миллиардов евро (1,53% ВВП ).
    2) Восстановление отмененной в 2011 году всеобщей воинской повинности не планируется (хотя разговоры об этом в Германии идут) - "У нас нет для этого ни необходимых мощностей, ни средств" (с) Писториус
  5. Woroshilow
    Woroshilow Сегодня, 12:24
    0
    Сколько Рейнметалл говорил будет стоить модернизация Leo1 до версии А5, 3 миллиона Евро?