Зарубежные нефтеперерабатывающие предприятия терпят убытки из-за санкций на российскую нефть

Предприятия, из-за санкций лишенные возможности закупать российскую нефть, практически перестали получать прибыль от переработки нефти, закупаемой в ближневосточном регионе.Как сообщает американское издание Bloomberg, речь идет о нефтеперерабатывающих заводах в некоторых частях Азиатского региона. Некоторые из этих предприятий из-за сложившейся ситуации рассматривают возможность сокращения объемов производства. Представители ряда азиатских и европейских нефтеперерабатывающих предприятий, которые в настоящее время лишены возможности закупать нефть у России, отмечают ограничение своих возможностей, вызванное вводом антироссийских санкций.При этом отмечается диаметрально противоположная ситуация для нефтеперерабатывающих заводов в Индии и Китае, продолжающих закупки нефти со скидкой из России и других подсанкционных стран, таких как Иран и Венесуэла.В декабре прошлого года страны так называемой "большой семерки", Евросоюз и Австралии объявили об ограничении на уровне, не превышающем 60 долларов за баррель, предельной цены на поставляемую из России. Ограничение несколько снизило цены на добываемое в России сырье, однако рост мировых цен на нефть марки Brent выше 80 долларов за баррель привел к росту цен на российскую нефть марок Urals и ESPO, которые торгуются на мировых рынках по ценам, превышающим объявленные Западом максимальные значения.