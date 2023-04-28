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Зарубежные нефтеперерабатывающие предприятия терпят убытки из-за санкций на российскую нефть

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Зарубежные нефтеперерабатывающие предприятия терпят убытки из-за санкций на российскую нефть

Предприятия, из-за санкций лишенные возможности закупать российскую нефть, практически перестали получать прибыль от переработки нефти, закупаемой в ближневосточном регионе.


Как сообщает американское издание Bloomberg, речь идет о нефтеперерабатывающих заводах в некоторых частях Азиатского региона. Некоторые из этих предприятий из-за сложившейся ситуации рассматривают возможность сокращения объемов производства. Представители ряда азиатских и европейских нефтеперерабатывающих предприятий, которые в настоящее время лишены возможности закупать нефть у России, отмечают ограничение своих возможностей, вызванное вводом антироссийских санкций.

При этом отмечается диаметрально противоположная ситуация для нефтеперерабатывающих заводов в Индии и Китае, продолжающих закупки нефти со скидкой из России и других подсанкционных стран, таких как Иран и Венесуэла.

В декабре прошлого года страны так называемой "большой семерки", Евросоюз и Австралии объявили об ограничении на уровне, не превышающем 60 долларов за баррель, предельной цены на поставляемую из России. Ограничение несколько снизило цены на добываемое в России сырье, однако рост мировых цен на нефть марки Brent выше 80 долларов за баррель привел к росту цен на российскую нефть марок Urals и ESPO, которые торгуются на мировых рынках по ценам, превышающим объявленные Западом максимальные значения.
Использованы фотографии:
Pixabay
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10 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:28
    0
    Зарубежные нефтеперерабатывающие предприятия терпят убытки из-за санкций на российскую нефть
    . Главное, что б нефть была с запахом/молекула и свободы!!!
    В общем, за что "скакали", то и получают.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:38
      +1
      Всё это лирика.
      Вот кто бы объяснил из нашего высшего руководства, почему оно даёт право большинству иностранных собственников добывающих (и не только) компаний продавать свои активы в России за полноценную стоимость и уходить из России без ущерба для себя.
      Это действительно интереснее российскому обывателю, чем злопыхательство по поводу каких-то неизвестных по размеру убытков у каких-то неизвестных азиатских НПЗ.
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 11:42
        0
        Вот кто бы объяснил из нашего высшего руководства, почему оно даёт право большинству иностранных собственников добывающих (и не только) компаний продавать свои активы в России за полноценную стоимость и уходить из России без ущерба для себя.

        good
        Это действительно интереснее российскому обывателю

        drinks
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 11:46
        0
        Если эти активы покупают за обьявленную стоимость значит выгодно. Вот и всё обьяснение
        1. кредо
          кредо Сегодня, 12:20
          0
          Цитата: igorbrsv
          Если эти активы покупают за обьявленную стоимость значит выгодно. Вот и всё обьяснение

          Ваш объяснение не вяжется с арестованными активами России на 300 миллиардов, а также арестом других активов за границей, принадлежащих как государству, так и частным юр- и физлицам, конфискацией российских НПЗ в Германии, акций нефтепровода в Польше и т.д. и т.п.
          Мы с апреля 2022 года грозились наложить санкции и воспрепятствовать продажи иностранных активов в России, принадлежащих иностранным государствам и компаниям, а по факту только взяли в оперативное управление ТЭЦ двух иностранных компаний.
          Пока большой выгоды для нас не просматривается.
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:28
    +1
    Дело не в русской нефти ,а в том что американская( предлагаемая в замен ),на порядок дороже
  3. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 11:33
    0
    Вопрос в чём ? мы что почти даром продаём кому то нефть ? Это за какие коврижки? Цена нефти проходящая через границу России за рубеж должна быть одинаковая для всех! Если нет, значит коррупция. Однозначно. soldier
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 11:48
      0
      Расскажите пожалуйста кому и за сколько мы продаем нефть ? Вы, уверен , точно знаете .
  4. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 11:40
    0
    Зарубежные нефтеперерабатывающие предприятия терпят убытки из-за санкций на российскую нефть

    Можно подумать что бюджет РФ не несёт убытки.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:49
      0
      Кто-то на сайте писал что ввп страны ползёт вниз. Тем не менее на днях по телевизору видел в бегущей строке, что бюджет опять будет профицитный, то есть опять излишки. Сам не интересовался