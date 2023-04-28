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Президент России приравнял жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны

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Президент России приравнял жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны

В Российской Федерации жители осажденного в годы Великой Отечественной войны гитлеровскими оккупантами Сталинграда теперь приравнены в правах к ветеранам ВОВ. Соответствующий закон сегодня подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.


Согласно закону, лица, награжденные знаком «Житель осажденного Сталинграда», будут отнесены к категории ветеранов Великой Отечественной войны. Им будут установлены соответствующие социальные гарантии и льготы, которые теперь защищены законодательством.

Теперь жители осажденного Сталинграда получат возможность рассчитывать на повышение пенсий по выслуге лет, инвалидности и потере кормильца, а также на социальную поддержку, полагающуюся в соответствии с законом «О ветеранах».

Как и участники ВОВ, сталинградцы будут обеспечиваться за счет федерального бюджета жильем, протезами и протезно-ортопедическими изделиями, а также смогут получать ежемесячную денежную выплату. Жители осажденного Сталинграда будут теперь получать одновременно две пенсии – страховую по старости и пенсию по инвалидности, если у них имеется инвалидность. Им будет положена и компенсация половины стоимости жилищно-коммунальных услуг, что также является неплохим подспорьем для пожилых людей.

Напомним, что к жителям осажденного Сталинграда в Российской Федерации относят лиц, которые с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года, находились на территории Сталинграда. В это время город находился в осаде гитлеровских оккупантах, на его территории шли уличные бои с гитлеровскими нацистами. Соответственно, самому молодому жителю осажденного Сталинграда – уже восемьдесят лет.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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13 комментариев
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  1. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 11:14
    +4
    Какой-то противоречивый закон. С одной стороны радость за сталинградцев, что хоть немного жизнь станет легче, только много ли их осталось. С другой стороны, а как же другие города, села, деревни? А беженцы которые "застряли" в Сталинграде? Вопросов больше чем радости.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:32
      -1
      Мои родители были подростками в оккупацию на Смоленщине.Летом 1943-го по району проходила линия фронта.Про этих людей,смолоду хлебнувших по полной лиха как то забыли.Использовали их на принудительном труде-строили гитлеровцам дороги,гатили болота.Попытались они компенсацию за это выбить,но архивы не уцелели.Тут надо все в комплексе рассматривать,тем более этих людей то и осталось совсем немного
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 11:41
        0
        Компенсацию с немцев пытались получить? Сталкивался с одним из малолетних узников фашистских концлагерей, тот компенсацию получал от Германии.
    2. ivan_zaitcew
      ivan_zaitcew Сегодня, 11:33
      +2
      А никак! Популистский закон. 80 лет прошло, кого там уже приравнивать?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:38
        -1
        Тогда уже доводить до логического конца.Вернуть Городу-Герою наименование Сталинград.А то что то в мире стали забывать.Не?
  2. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 11:15
    +1
    В отличие от нынешних украинских неонацистов, тот же командующий немецкой 6-ой армией Фридрих Паулюс частично провел принудительную эвакуацию мирных жителей из Сталинграда. И тем самых многих из них спас, а сам, в том числе и благодаря этому, избежал Нюрнбергского трибунала.
    ВСУ же мирными жителями прикрывались и продолжают прикрываются и в этом превзошли даже немецких нацистов.
  3. штурм
    штурм Сегодня, 11:26
    +1
    Вот это своевременное решение, дождались пока почти все умрут и нате вам, счастье....
  4. lubesky
    lubesky Сегодня, 11:26
    0
    Странно, надо было по логике нашей власти дождаться 100% смертности по возрасту жителей. Что то поторопились
  5. ivan_zaitcew
    ivan_zaitcew Сегодня, 11:30
    +2
    Разве Сталинград осаждали? Ленинград был в осаде, Севастополь был в осаде, а Сталинград-то каким боком? Бои в городе шли.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:41
      0
      Эту информацию проще забыть. Она уже никому не нужна. Даже побывавшим в осаде. Им уже не в радость будет, разве что внуков порадовать. Интересно кто с этими инициативами лезет. Побывавших там людей даже установить врядли удасться
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:38
    -2
    Лучше поздно ,чем никогда .КПСС только сменила название Сталинград на Волгоград и присвоило ,навечно ,город Герой.В Молдавии вчера ,умерла последняя в этой стране защитница Сталинграда,вечная память защитникам Сталинграда !!!На этой памяти сейчас и воюем и геройски воюем.Пацаны чтобы не сдаваться в плен подрывают себя гранатой и это действительно пацаны.Горжусь что, 200 Печенгская Бригада стала полностью гвардейской- Указ президента вчера,спасибо родителям что вырастили такую смену.Надеюсь ,Волгоградцы проголосуют на смену названия город - Герой Волгоград ,на город Герой Сталинград и пусть недруги будут спать неспокойно.
  7. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 11:42
    0
    А что лет двадцать назад такая идея не пришла? Ах да, мы же тогда с западом дружили, какие там ветераны.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:45
    0
    Их, тех кто пережил Внликую Отечественную, осталось так мало, что статус Ветерана можно давать каждому из них: тем кто в 12 лет стоял у станка, тем кто, как моя мама работал на каменоломне в Татарстане а ей было 20 лет, всем: они заслужили этот знак уважения.