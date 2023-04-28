Президент России приравнял жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны

В Российской Федерации жители осажденного в годы Великой Отечественной войны гитлеровскими оккупантами Сталинграда теперь приравнены в правах к ветеранам ВОВ. Соответствующий закон сегодня подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.Согласно закону, лица, награжденные знаком «Житель осажденного Сталинграда», будут отнесены к категории ветеранов Великой Отечественной войны. Им будут установлены соответствующие социальные гарантии и льготы, которые теперь защищены законодательством.Теперь жители осажденного Сталинграда получат возможность рассчитывать на повышение пенсий по выслуге лет, инвалидности и потере кормильца, а также на социальную поддержку, полагающуюся в соответствии с законом «О ветеранах».Как и участники ВОВ, сталинградцы будут обеспечиваться за счет федерального бюджета жильем, протезами и протезно-ортопедическими изделиями, а также смогут получать ежемесячную денежную выплату. Жители осажденного Сталинграда будут теперь получать одновременно две пенсии – страховую по старости и пенсию по инвалидности, если у них имеется инвалидность. Им будет положена и компенсация половины стоимости жилищно-коммунальных услуг, что также является неплохим подспорьем для пожилых людей.Напомним, что к жителям осажденного Сталинграда в Российской Федерации относят лиц, которые с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года, находились на территории Сталинграда. В это время город находился в осаде гитлеровских оккупантах, на его территории шли уличные бои с гитлеровскими нацистами. Соответственно, самому молодому жителю осажденного Сталинграда – уже восемьдесят лет.