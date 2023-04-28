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«Проверены в боевых условиях»: Германия закупает сотни бронированных вездеходов BvS10

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«Проверены в боевых условиях»: Германия закупает сотни бронированных вездеходов BvS10

Долгие годы немецкая оборонка пыталась позиционировать себя в качестве инновационной силы, способной радикально изменить поле боя благодаря широкому внедрению передовых технологий в оружейные системы. Однако в итоге бундесвер в рамках перевооружения армии массово скупает иностранные изделия, не отличающиеся «революционностью», поставленной в культ германским ВПК.


Так, вместо «прорывных» БМП Puma, до сих пор не достигших «технологической зрелости», или БТР Boxer, которые позиционировались как «лучшая в своём классе техника», ФРГ приобретает сотнями более дешёвые финские бронетранспортёры Patria и шведские бронированные вездеходы BvS10.

Как сообщил производитель BvS10, компания BAE Systems, речь идёт о закупке 227 машин в арктическом исполнении общей стоимостью около $400 млн в дополнение к уже заказанным в ноябре 2022 года 140 единицам. Поставки бронетехники запланированы на период с 2024 по 2030 год. BvS10 для нужд немецкой армии будут производиться в базовой боевой версии и специализированных модификациях – в качестве командных машин и средств материально-технического обеспечения.

Проверенная в боевых ситуациях рабочая лошадка, бронированный вездеход BvS10 обеспечивает идеальное сочетание мобильности, полезной нагрузки и защиты

- заявляет производитель.

По итогам этой сделки Германия войдёт в число операторов BvS10 наряду с Австрией, Францией, Нидерландами, Швецией и Британией.

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12 комментариев
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  1. Попуас
    Попуас Сегодня, 11:50
    +5
    В арктическом исполнении!? Интересно зачем они им... recourse
    1. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 11:58
      +1
      Цитата: Попуас
      В арктическом исполнении!? Интересно зачем они им... recourse

      Лоббирование, и, навязывание закупать технику. Была статья на ВО про двухзвенные вездеходы, новые модификации для нужд НАТО. Однако, эта техника специфичная, относительно сложная в эксплуатации, для нужд в переднем крае БД в сравнении с МТ-ЛБ все-равно проиграет...
      С нашей стороны "Витязи" вроде-бы замечены не были.
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 12:03
        -1
        Этот вездеход рядом с Витязем) вот это по русски! good
      2. arkadiyssk
        arkadiyssk Сегодня, 12:13
        0
        Как как быть с тем, что Путин гоняет по тайге на двухзвенке ГАЗ-3351 «Лось», являющейся отверточной сборкой Шведа - Bandvagn 206? Или пока они машино комплекты дают, то такие вездеходы круть и нам нужны, а если не дают - то "говно, а не вездеходы"?
        1. marswell
          marswell Сегодня, 12:39
          0
          Вот как в марте 21-го укатил, так и гоняет до сих пор)))))) А вам то, собственно, какое дело ...что Путин гоняет по тайге на двухзвенке...у вас угнал что ли
    2. кредо
      кредо Сегодня, 12:10
      +1
      Цитата: Попуас
      В арктическом исполнении!? Интересно зачем они им... recourse

      Так ведь Финляндия вступила в НАТО, а её граница простирается до Заполярья, да и в европейской части России сильные морозы не редкость.
      Видимо планы по вторжению в Россию странам НАТО диктуют англосаксы, а наши политики всё рассчитывали на то, что с развалом СССР и Варшавского договора блок НАТО развалится, страны ЕС займутся внутренними проблемами и вопрос крестовых походов на восток останется в прошлом.
      Наивные мечты и патологическая близорукость некоторых политиков России.
  2. andelc
    andelc Сегодня, 11:53
    0
    Закупает или, все таки, планирует закупить? Швеция не Мустафар, где дроидов штамповпли миллионами...
  3. мусоргский
    мусоргский Сегодня, 11:58
    -1
    Шольц видимо забыл, что отвечать то придётся. Не помнит он развалин рейхстага!
  4. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 12:00
    0
    Не много дополнительной информации по этой технике из открытых источников, если кому то интересно будет:
    BvS10 (Bandvagn Skyddad 10) — гусеничная сочлененная вездеходная бронированная машина-амфибия производства шведской компании BAE Systems Land Systems Hägglunds. Эта машина, называемая британскими войсками вездеходом (защищенной) - ATV (P) или Viking, была первоначально разработана в сотрудничестве между промышленностью Hägglunds Vehicle AB и Министерством обороны Великобритании (МО) от имени Королевской морской пехоты.
    BvS10 похож, но отличается от более ранних Hägglunds Bandvagn 206 или Bv 206S. Это гораздо более крупное транспортное средство, основанное на характерной системе рулевого управления с шарнирно-сочлененной рамой с двумя кабинами, типичной для вездеходов Hägglunds. Основными отличиями от старых Bv206 являются более мощный 5,9-литровый дизельный двигатель Cummins, улучшенный дорожный просвет, а также недавно разработанные шасси, силовая передача и рулевые агрегаты, которые придают автомобилю значительно повышенную скорость (до 65 км/ч по сравнению с предыдущими 51,5 км/ч на дороге) и комфорт на дороге и на местности, а также большую грузоподъемность (до 5 тонн). и возможность добавления различных модульных подсистем, таких как дополнительная броня, оружейные установки, устройство смены нагрузки и грузовые платформы.
    hi
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:02
    +1
    Шведам такие нужны - температура, болота, вода везде. Но нахрена они Германии? Немцы собираются переселяться в Анатарктиду от укробешенцев подальше?
    1. Солдатов В.
      Солдатов В. Сегодня, 12:27
      0
      Готовятся к зимней войне с Россией. Хотят захватить северные нефтегазопромыслы .
  6. akropin
    akropin Сегодня, 12:07
    0
    227 машин в арктическом исполнении общей стоимостью около $400 млн

    Странно почему контракт не в евро.