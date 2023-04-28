«Проверены в боевых условиях»: Германия закупает сотни бронированных вездеходов BvS10

Долгие годы немецкая оборонка пыталась позиционировать себя в качестве инновационной силы, способной радикально изменить поле боя благодаря широкому внедрению передовых технологий в оружейные системы. Однако в итоге бундесвер в рамках перевооружения армии массово скупает иностранные изделия, не отличающиеся «революционностью», поставленной в культ германским ВПК.
Так, вместо «прорывных» БМП Puma, до сих пор не достигших «технологической зрелости», или БТР Boxer, которые позиционировались как «лучшая в своём классе техника», ФРГ приобретает сотнями более дешёвые финские бронетранспортёры Patria и шведские бронированные вездеходы BvS10.
Как сообщил производитель BvS10, компания BAE Systems, речь идёт о закупке 227 машин в арктическом исполнении общей стоимостью около $400 млн в дополнение к уже заказанным в ноябре 2022 года 140 единицам. Поставки бронетехники запланированы на период с 2024 по 2030 год. BvS10 для нужд немецкой армии будут производиться в базовой боевой версии и специализированных модификациях – в качестве командных машин и средств материально-технического обеспечения.
Проверенная в боевых ситуациях рабочая лошадка, бронированный вездеход BvS10 обеспечивает идеальное сочетание мобильности, полезной нагрузки и защиты
- заявляет производитель.
По итогам этой сделки Германия войдёт в число операторов BvS10 наряду с Австрией, Францией, Нидерландами, Швецией и Британией.