Все страны-участницы проекта МКС выразили готовность продолжать эксплуатацию орбитального комплекса до конца этого десятилетия

США, Япония, Канада, а также страны-участницы из Европейского космического агентства (ЕКА), выразили согласие и в дальнейшем совершать полёты на космической станции вплоть до 2030 года. В то же время, Россия подтвердила, что тоже поддерживает её эксплуатацию, но лишь до 2028 года

Все страны-участницы проекта Международной космической станции (МКС) выразили готовность продолжать эксплуатацию орбитального комплекса после 2024 года. Эта информация была опубликована накануне на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).Вот, что следует из заявления NASA:В американском космическом ведомстве указали также на необходимость обеспечения постоянного присутствия на низкой околоземной орбите совместно со своими партнёрами. Как уточнили там, такое сотрудничество будет предусматривать безопасный и постепенный переход от космической станции к платформам на коммерческой основе в перспективе, подразумевая сведение космической станции с орбиты к тому времени.Ранее директор NASA Билл Нильсон выразил надежду на то, что российско-американское сотрудничество по проекту МКС сохранится до 2030 года. Что же касается запроса бюджета американского космического агентства на 2024 финансовый год, то в нём говорится о финансировании работы МКС, по меньшей мере, до 2030 года.Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов также заявил о том, что оповестил страны-партнёры по МКС о дальнейшем участии России в проекте до 2028 года.Напомним, что МКС находится на орбите с 20 ноября 1998 года и является многомодульной. Её масса составляет 435 тонн, а с пристыкованными кораблями она достигает 470 тонн. Участниками проекта выступают 14 стран (Россия, Канада, США, Япония, а также ещё 10 государств-членов ЕКА – Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Франция, Норвегия, Швеция, Нидерланды и Швейцария).