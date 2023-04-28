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Все страны-участницы проекта МКС выразили готовность продолжать эксплуатацию орбитального комплекса до конца этого десятилетия

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Все страны-участницы проекта МКС выразили готовность продолжать эксплуатацию орбитального комплекса до конца этого десятилетия

Все страны-участницы проекта Международной космической станции (МКС) выразили готовность продолжать эксплуатацию орбитального комплекса после 2024 года. Эта информация была опубликована накануне на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).


Вот, что следует из заявления NASA:

США, Япония, Канада, а также страны-участницы из Европейского космического агентства (ЕКА), выразили согласие и в дальнейшем совершать полёты на космической станции вплоть до 2030 года. В то же время, Россия подтвердила, что тоже поддерживает её эксплуатацию, но лишь до 2028 года

В американском космическом ведомстве указали также на необходимость обеспечения постоянного присутствия на низкой околоземной орбите совместно со своими партнёрами. Как уточнили там, такое сотрудничество будет предусматривать безопасный и постепенный переход от космической станции к платформам на коммерческой основе в перспективе, подразумевая сведение космической станции с орбиты к тому времени.

Ранее директор NASA Билл Нильсон выразил надежду на то, что российско-американское сотрудничество по проекту МКС сохранится до 2030 года. Что же касается запроса бюджета американского космического агентства на 2024 финансовый год, то в нём говорится о финансировании работы МКС, по меньшей мере, до 2030 года.

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов также заявил о том, что оповестил страны-партнёры по МКС о дальнейшем участии России в проекте до 2028 года.

Напомним, что МКС находится на орбите с 20 ноября 1998 года и является многомодульной. Её масса составляет 435 тонн, а с пристыкованными кораблями она достигает 470 тонн. Участниками проекта выступают 14 стран (Россия, Канада, США, Япония, а также ещё 10 государств-членов ЕКА – Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Франция, Норвегия, Швеция, Нидерланды и Швейцария).
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11 комментариев
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  1. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 11:38
    +4
    В то же время, Россия подтвердила, что тоже поддерживает её эксплуатацию, но лишь до 2028 года

    Как я и ожидал все эти танцы с бубном вокруг РОСС оказались пустой болтовней и прожектерством. Вероятнее всего мы будем сидеть на попе ровно не до 2028 ,а до 2030 , а там и вовсе можем оказаться главным бенефициаром продления проекта.
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 12:32
      0
      Цитата: Knell Wardenheart
      Как я и ожидал все эти танцы с бубном вокруг РОСС оказались пустой болтовней и прожектерством...


      Просто в правительстве никому это не надо.... если бы ВВП интересовался этой отраслью и спрашивал за результат, то у нас бы была совсем другая ситуация в космической отрасли, а так в 2001 году затопили "Мир" и дальше пошли по наклонной вниз... за 20 лет, как такого развития нет, прорывных проектов тоже (макеты и планы в расчет не берём), поработали таксистами на МКС а теперь голову ломаем как дальше быть с ПК... если бы не престиж и память о СССР (первый спутник/человек в космосе/орбитальная станция и т.д) то вообще финансирование урезали до 0.

      Так что с таким подходом, никакого развития не будет....если только начнётся космическая гонка между США/КНР то наши могут, как то зашевелиться и то, скорей всего скажут что "денег нет"(с) но есть планы в 20хх быть 3-ке лидеров, а ещё через пару десятилетий в 5-ки (Индия может догнать, другие страны активизироваться на этом направление и т.д.)...

      А если бы серьёзно занимались отраслью и реально что-то делали, то выделили бы нормальное финансирование, назначили ответственных за проекты и спрашивали с них.... (сорвал фед. программу "Сфера" получи срок, причинил своими действиями ущерб нац. безопасности - садись на пару десятков лет.... украл с проекта - получили нормальное наказание и т.д.) - я тут конечно, немного утрирую но думаю мысль понятна... можно было как то заинтересовать Арабские страны, Южную Америку, ЕАЭС в своей космической программе (запуск спутников, космический туризм, подготовка космонавтов, разведка, продажа снимков/данных, развитие Глонасс и предоставление доступа всем этим странам и т.д.). А сейчас по большей части, идет имитация процесса, чем сам процесс.....
      1. NKXXI
        NKXXI Сегодня, 12:36
        0
        Интересно. А в какой из отраслей, которой интересуется Путин, есть результат? И вообще, почему все должно зависеть от одного человека, когда от него, в реальности, что-либо зависит лишь частично? Что за холопские взгляды, мол, барин рассудит?..
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:51
    0
    Американца и их вассалам от России нужны только ее космические технологии, эти щакалы могут нагадить нам в любой момент и вопросе МКС.
    Так что я категорический сторонник своей российскойтнациональной станции в космосе...не зависящей от прихоти США.
  3. Хорон
    Хорон Сегодня, 11:55
    +1
    Россия подтвердила, что тоже поддерживает её эксплуатацию

    Наших болтливых чиновников надо за язык к столбам привязывать. То грозились создать свою станцию, то теперь продолжат унитазы для международной станции обслуживать. Не государство, а кучка непуганных иди отов - весь толк в разговоры ушёл. negative
  4. Alex20042004
    Alex20042004 Сегодня, 11:55
    +1
    Участниками проекта выступают 14 стран (Россия, Канада, США, Япония, а также ещё 10 государств-членов ЕКА – Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Франция, Норвегия, Швеция, Нидерланды и Швейцария)


    Все 13 стран - враги РФ.
  5. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 11:56
    +1
    Космос это очень дорого и сегодня деньги нужны для других сфер. Я не призываю отказаться от космоса, ни в коем случаи, но свою собственную станцию пока мы не потянем. Кстати, судя по заявлениям других стран- участниц проекта МКС, относительно эксплуатации станции до 30го года, у них с деньгами то же туго.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:06
    0
    Во первых ,Россия не единственная несёт бремя расходов на МКС ,НАСА и G 7 основные спонсоры этого проекта, этим надо пользоваться.Маск пока не заикается ,что он построит в одно лицо космическую станцию " G 7" .Он реально понимает ,что эта МКС прибыль ему не принесёт.Вот если город на околоземную орбиту запустить,а как же быть с колонизацией Луны и Марса,инвесторы не поймут.
  7. Житель Урала
    Житель Урала Сегодня, 12:11
    0
    американцам конечно выгоднее нас втянуть в финансирование МКС, чем позволить делать свою станцию.
  8. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 12:12
    -2
    Как и ожидалось еще год назад, опыт истории не обманешь: чем больше криков, понтов и показухи - тем меньше реальных действий. Впрочем, было изначально ясно, что нынешняя РФ на новую орбитальную станцию не способна, только уровень СССР и СЭВ позволял подобное...
  9. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 12:19
    0
    Какие бы мировые политические решения не были по МКС, технологически и экономически нам России она не выгодна. У нас нет руководителя типа Королёва это раз. У нас капитализм это два. Мы ведём войну с НАТО, это три. О каком международном проекте может идти речь? Сколько санкций против России ввели все страны участники проекта МКС? soldier