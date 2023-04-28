Глава МИД Украины Кулеба: Для борьбы с российскими ракетами необходима поставка американских истребителей F-16

Путь к миру - изгнать Россию из Украины. Путь к миру - вооружить Украину истребителями F-16

Несмотря на неоднократные отказы со стороны США, Украина продолжает выпрашивать у Запада истребители F-16. В Киеве уверены, что с получением американских истребителей ситуация на поле боя поменяется самым кардинальным образом. На этот раз с заявлением о необходимости поставок самолетов выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Киевский режим придумал себе новую "вундерваффе", которая должна помочь украинской армии победить российскую. В различное время на Украине возлагали определенные надежды на турецкий беспилотник Bayraktar TB2, американский противотанковый комплекс Javelin, американскую гаубицу M777 и РСЗО HIMARS. Сейчас пришло время истребителей F-16, на которые в Киеве буквально молятся. По мнению Зеленского и его окружения, как только американцы поставят эти самолеты Воздушным силам, так ВСУ сразу и победят.В таком же ключе высказался и Кулеба заявивший, что только F-16 способны прекратить ракетные атаки на Украину. По его словам, поставка самолетов позволит не только бороться с российскими ракетами и самолетами, но и станет ключом к окончательной победе ВСУ и "изгнанию" российской армии с украинских территорий.- написал Кулеба в одной из запрещенных в России соцсетей.Впрочем, заявление Кулебы никак не повлияет на окончательное решение Вашингтона, американские самолеты Киев не получит. Как ранее заявил глава Пентагона Ллойд Остин, США не рассматривают поставку самолетов в ближайшей перспективе, украинской армии на данном этапе они не нужны. США и союзники сосредоточены на поставках наземных вооружений, которые могут помочь в предстоящем наступлении.