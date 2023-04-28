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Глава МИД Украины Кулеба: Для борьбы с российскими ракетами необходима поставка американских истребителей F-16

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Глава МИД Украины Кулеба: Для борьбы с российскими ракетами необходима поставка американских истребителей F-16

Несмотря на неоднократные отказы со стороны США, Украина продолжает выпрашивать у Запада истребители F-16. В Киеве уверены, что с получением американских истребителей ситуация на поле боя поменяется самым кардинальным образом. На этот раз с заявлением о необходимости поставок самолетов выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.


Киевский режим придумал себе новую "вундерваффе", которая должна помочь украинской армии победить российскую. В различное время на Украине возлагали определенные надежды на турецкий беспилотник Bayraktar TB2, американский противотанковый комплекс Javelin, американскую гаубицу M777 и РСЗО HIMARS. Сейчас пришло время истребителей F-16, на которые в Киеве буквально молятся. По мнению Зеленского и его окружения, как только американцы поставят эти самолеты Воздушным силам, так ВСУ сразу и победят.

В таком же ключе высказался и Кулеба заявивший, что только F-16 способны прекратить ракетные атаки на Украину. По его словам, поставка самолетов позволит не только бороться с российскими ракетами и самолетами, но и станет ключом к окончательной победе ВСУ и "изгнанию" российской армии с украинских территорий.

Путь к миру - изгнать Россию из Украины. Путь к миру - вооружить Украину истребителями F-16

- написал Кулеба в одной из запрещенных в России соцсетей.

Впрочем, заявление Кулебы никак не повлияет на окончательное решение Вашингтона, американские самолеты Киев не получит. Как ранее заявил глава Пентагона Ллойд Остин, США не рассматривают поставку самолетов в ближайшей перспективе, украинской армии на данном этапе они не нужны. США и союзники сосредоточены на поставках наземных вооружений, которые могут помочь в предстоящем наступлении.
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16 комментариев
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  1. Invoce
    Invoce Сегодня, 11:35
    0
    Действительно вундервафля. Вот только кто на них летать будет? Может Кулеба или его дети? Или те летчики, кторорых уже нет в Украине?
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:49
      +1
      Когда некоторые украинцы заявляют о том, что они прародители всего человечества и обладают умопомрачительными качествами, глядя на Кулебы, Залужного и ему подобных, с ниточками и верёвочками на запястьях, с нанизанным бисером или фашисткой свастикой, понимаешь что мы имеем дело с папуасами, и единственное что их отличает от последних это одетая на них верхняя одежда. feel
  2. Oldi
    Oldi Сегодня, 11:37
    +3
    Для борьбы с российскими ракетами необходима поставка американских истребителей F-16
    Ну естественно! F-16 отличное средство борьбы против Российской ракеты ПВО)). Один самолёт - одна ракета winked
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 12:25
      0
      Учитывая, что Кулебе ж нужно "много истребителей", тактика и пропорция должны быть немного иными: 1) лететь плотным строем; 2) одна ракета - одна эскадрилья! laughing
  3. А Нас Рать
    А Нас Рать Сегодня, 11:37
    +2
    Они мне напоминают анекдот про священника и фермера.
    У фермера дохнут куры, и он просит священника помочь, тот "прописывает" ему всякие молитвы и ритуалы. После десятой попытки, приходит фермер к священнику и говорит, что все куры подохли. А священник ему - как жаль, а у меня было ещё столько интересных способов. laughing
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:41
      +1
      Была секта Байрактаров,секта химер,теперь будет секта 'святого F16"..
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 12:05
        -1
        Цитата: dmi.pris1
        Была секта Байрактаров,секта химер

        Секта химер щеневмерла, бегает и минусует еретиков тут по ВО)))
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 12:12
          +2
          Да не обращайте внимание на этих бесов.Но должен заметить,оружие остается оружием и из него убивают.Но вот только еще не создали в реалии "меч короля Артура"или подобное.Да и надежда на вундерваффе известно к чему приаела
          1. БМП-2
            БМП-2 Сегодня, 12:27
            0
            Надежда на вундерваффе систематически приводит только к созданию новых вундерваффе! laughing
  4. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 11:41
    0
    Путь к миру - изгнать Россию из Украины. Путь к миру - вооружить Украину истребителями F-16

    Путь к миру - это исчезновение того, что сегодня называют Украиной.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 12:07
      0
      Цитата: AlexGa
      Путь к миру - изгнать Россию из Украины. Путь к миру - вооружить Украину истребителями F-16

      Путь к миру - это исчезновение того, что сегодня называют Украиной.

      Всегда считалось, что путь к миру лежит через умение договариваться, а вот любое оружие всегда вело к войне. recourse
      Человек весьма воинственное существо и украина здесь лишь грань его исторического существования. Война в том или ином виде будет всегда, лишь в небольшие периоды истории человечества может быть относительное затишье. hi
  5. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 11:48
    0
    Да получат они их, это всё надолго. Дальше, уже разве что "крылатые ракеты" будут просить и тоже получат.
  6. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 11:59
    0
    как я уже не раз писал, истребить не танк, его нужно обслуживать . для это того нужны аэродромы и специалисты.. более того перекрыть количество они не смогут, у нас все равно будет больше. так же вызывает вопросы и модификации. не думаю что Киев сможет получить современные. так как в этом случае планы на экспорт будут под вопросом
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:04
    0
    Глава МИД Украины Кулеба: Для борьбы с российскими ракетами необходима поставка американских истребителей F-16
    . Вопрос... что и как КАРДИНАЛЬНО, могут изменить Ф 16 и сколько их для этого надо?
    У меня даже прикинуть, примерно, не получается... soldier
  8. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 12:14
    0
    Глава МИД Украины Кулеба: Для борьбы с российскими ракетами необходима поставка американских истребителей F-16

    Прямо сказки нового Дiда Панаса: ось так ...ня малята.
    Для боротьбы с "Геранями" придатні тільки МиГ-29 и Су-27, а для борьбы с калибрами и цирконами F-16.
    Кака страна, таки и министры, если мидовец планирует операции и какие вооружения нужны, тогда такую страну не победить, ибо, их победит только Галоперидол.
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:42
    0
    Вопрос на засыпку, а если Россия будет ракеты запускать с подводных лодок? Ответ я наперед знаю, но так для прикола..... Что попросят?