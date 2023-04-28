Боксер Усик появился у линии соприкосновения, пострелял из миномёта и пообещал «вернуть Крым и Донецк»

В район линии соприкосновения украинских формирований и российских войск недалеко от донецкой Горловки приехал известный боксер Александр Усик. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов.Спортсмен сфотографировался с боевиками ВСУ и пообещал, что скоро Украина якобы «вернет Крым и Донбасс». Кроме того, Усик пострелял из миномета, продемонстрировав свой «боевой настрой». Понятно, что для ободрения личного состава ВСУ привлекают медийных личностей, в том числе известных на Украине спортсменов.Напомним, что 36-летний Александр Усик считается одним из лучших современных боксеров. Он является чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring. В 2018-2019 гг. он был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.Усик неоднократно заявлял о своих взглядах, в частности он высказывался в поддержку действий украинских войск в Донбассе еще в 2016 году. Когда началась специальная военная операция ВС РФ, Усик присоединился к территориальной обороне. При этом Усик всегда акцентирует внимание на том, что он - православный христианин, несколько раз он говорил и о том, что русские и украинцы - славяне и их не стоит разобщать.В марте 2022 года Александр Усик покинул ряды территориальной обороны, так как должен был готовиться к бою с Энтони Джошуа. Теперь, судя по всему, Усик вновь решил продемонстрировать поддержку курса украинских властей и находящихся на передовой формирований ВСУ.Он решил попозировать на фоне вывески «Я люблю Нью-Йорк» (так с недавних пор называется село Новгородское) с криками «Нью-Йорк наш».