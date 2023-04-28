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Боксер Усик появился у линии соприкосновения, пострелял из миномёта и пообещал «вернуть Крым и Донецк»

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Боксер Усик появился у линии соприкосновения, пострелял из миномёта и пообещал «вернуть Крым и Донецк»

В район линии соприкосновения украинских формирований и российских войск недалеко от донецкой Горловки приехал известный боксер Александр Усик. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов.


Спортсмен сфотографировался с боевиками ВСУ и пообещал, что скоро Украина якобы «вернет Крым и Донбасс». Кроме того, Усик пострелял из миномета, продемонстрировав свой «боевой настрой». Понятно, что для ободрения личного состава ВСУ привлекают медийных личностей, в том числе известных на Украине спортсменов.

Напомним, что 36-летний Александр Усик считается одним из лучших современных боксеров. Он является чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring. В 2018-2019 гг. он был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.


Усик неоднократно заявлял о своих взглядах, в частности он высказывался в поддержку действий украинских войск в Донбассе еще в 2016 году. Когда началась специальная военная операция ВС РФ, Усик присоединился к территориальной обороне. При этом Усик всегда акцентирует внимание на том, что он - православный христианин, несколько раз он говорил и о том, что русские и украинцы - славяне и их не стоит разобщать.

В марте 2022 года Александр Усик покинул ряды территориальной обороны, так как должен был готовиться к бою с Энтони Джошуа. Теперь, судя по всему, Усик вновь решил продемонстрировать поддержку курса украинских властей и находящихся на передовой формирований ВСУ.

Он решил попозировать на фоне вывески «Я люблю Нью-Йорк» (так с недавних пор называется село Новгородское) с криками «Нью-Йорк наш».
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41 комментарий
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  1. Invoce
    Invoce Сегодня, 11:40
    +6
    Мне кажется, что Усик тоже просто многовекторный флюгер. Деваться ему некуда. Тут или в окопы воевать или проводить PR акции. Ранее он неоднократно высказывался на тему что русские и украинцы один народ и никогда не смешивал политику и спорт. Что случилось? Узнаем когда закончится СВО присоединением русских земель к России. Или когда гегемония амеров накроется чем либо (медным тазом или еще чем). Тогда все станет на свои места и кажый сможет сказат то, что думает, а не то что ему советуют... хотя может и не все так просто
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 11:44
      +5
      или в окопы воевать
      Какие окопы,он в Лондоне сейчас живет laughing .
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:53
        +1
        Надеюсь ,что он большую часть своего состояния он спустит на охрану своей семьи в Лондоне!? hi Там иногда головы режут на камеры на улицах.А ножик в шею получить как отче наш ,от незаконных мигрантов.Иракский мигрант это доказал.
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 12:03
          -4
          .А ножик в шею получить как отче наш ,от незаконных мигрантов.
          Вероятность получить ножик от законного, уже получившего гражданство мигранта в Сочи существенно выше.
          1. Roman_VH
            Roman_VH Сегодня, 12:12
            +1
            У вас то в ньюйоркчене, поди, все совсем по другому?
            И почему выбран, как пример, город Сочи? Вы что то имеете за армян?
            1. Болторез
              Болторез Сегодня, 12:16
              0
              как пример, город Сочи?
              Тралфлот там проживает. А армяне чудесные люди yes , пока у них нет над тобой численного превосходства.
              1. Теренин
                Теренин Сегодня, 12:42
                0
                Цитата: Болторез
                как пример, город Сочи?
                Тралфлот там проживает. А армяне чудесные люди yes , пока у них нет над тобой численного превосходства.

                Все чудесные, когда в меньшинстве. winked Вдвоем- троем, на майдане с русофобскими лозунгами не поскачешь.
              2. Roman_VH
                Roman_VH Сегодня, 12:46
                0
                Таки вы озвучиваете мысли Тралфлота?
                Тады да, это круто.
                Таки що там там за мигрантов в Сочи?
          2. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 12:45
            0
            Намного меньше ,я был в Англии и живу в Сочи.Вам статистику убийств в Англии стоит почитать надо ,у нас только семейные междусобойчики.Потом когда почитал уже вашу статистику ,понял Эдинбурсгий маньяк спрятался от нас на древнем кладбище в центре города.Мы были на одной улице в одно и тоже время.Но он гад,выждал когда мы пошли и зарезал девчуру из бара.А как у вас некоторые веселяться хоронят своих жертв ,на границах участков я знаю ,по англицкому ТВ.Отличались в моё время ,медсестры по детям и старикам .И замечу это не наша пропаганда а ваше ВВС. .Уже в Англии в 90 ых ,шаг в сторону можно было получить в бочину..А тогда в моде была в 90ых у англичан рояльная струна с грузчиков на конце.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 12:00
      +3
      Цитата: Invoce
      ...Тогда все станет на свои места и каждый сможет сказать то, что думает, а не то что ему советуют... хотя может и не все так просто

      Если Вам кажется что СВО и февраль 2022 года изменил мировоззрение таких как Зеленский или Усик, то Вам следует обратить внимание на то как в 2014 году Зеленский, ещё в роли шута, ездил в части ВСУ на Донбассе и призывал убивать непокорных жителей ДНР и ЛНР, ну а Усик поддержал террор против жителей Донбасса в 2016 году.
      То есть за 8 и 6 лет до СВО эти два персонажа, в частности, уже давно определились с тем с кем они и против кого, поэтому с окончанием СВО и нашей победой у них и им подобных изменения в мозгах могут произойти лишь в одном случае - приспособится к обстоятельствам, чтобы потом нагадить нам по полной программе. Нам такие граждане в Отечестве не нужны. Мы в их услугах не нуждаемся. stop
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 12:03
        0
        Чего с дурня с отбитыми мозгами взять. Хорошо что интернет есть - эти имбицилы сами про себя такое вываливают, что следственный комитет РФ потирает ручки.
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 12:08
          0
          Усик пообещал, что скоро Украина якобы «вернет Крым и Донбасс».

          Да ну, на! winked
        2. Ныробский
          Ныробский Сегодня, 12:33
          0
          Цитата: Чёрный
          Чего с дурня с отбитыми мозгами взять. Хорошо что интернет есть - эти имбицилы сами про себя такое вываливают, что следственный комитет РФ потирает ручки.

          Он видимо на великого филолога и мастера речевых оборотов Виталика Кличко равняется, мол тот с отбитой головой уже столько лет в политике крутится, а он, Усик, только до теробороны дорос, вот и полез боксёр с прогнозами по возврату Крыма. Что он кудахтать будет, когда они обломаются?
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:43
    +3
    русские и украинцы - славяне и их не стоит разобщать.

    Тем не менее это не мешает ему плевать в сторону русских...бандеровцы и укронацисты мне не братья и не товарищи... а злейшие враги.
    Надеюсь Усику вправят мозги со временем на место.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:47
      +2
      Австро-венгры смогли сделать западенцев, советская власть не смогла перевоспитать их. С чего Вы решили, что сейчас современная РФ сможет?
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:56
      +1
      Как усику вправить мозги? Он живёт-то точно не на украине. Не достать его. Да и нафиг он нужен
      1. сергей фонов
        сергей фонов Сегодня, 12:29
        0
        Лёха, Усику мозги поздно вправлять, а вышибить ненароком в следующий приезд на ЛБС вполне могут.
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:44
    0
    Ничего нового...
    Гражданская война.
    И в ней каждый делает выбор.
    Он свой сделал.
  4. DenD
    DenD Сегодня, 11:53
    0
    О, как вам коламбур. Новый мэр Киева, приехал на передовую.
  5. Mariner
    Mariner Сегодня, 11:55
    +2
    Ну правильно говорит. Украина вернет Крым и Донбасс. России. Т.е. юридически признает этот факт.
    1. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 12:06
      +1
      Украина вернет России не только Крым и Донбасс
  6. мусоргский
    мусоргский Сегодня, 11:59
    0
    Похоже в последнем бою Усику стряхнули голову и извилины выправились.
    1. potap6509
      potap6509 Сегодня, 12:30
      0
      Удары по башке, ума не добавляют. А извилина у него и так была одна, которая делит пятую точку пополам. hi
  7. Грац
    Грац Сегодня, 12:01
    +2
    а помнится ентот боксер кричал что насмерть встанет на защите Лавры в своё время, а как действительно надо было это сделать так о нем и не слышно ничего , много крика а дел нету angry
  8. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 12:01
    0
    Мне он неприятен, в последнее время, но склоняюсь к мнению, что эта показуха по принуждению. Не знаю за что его зацепили, но зацепили крепко, особенно если учитывать его твердую и правильную православную риторику.
  9. К-50
    К-50 Сегодня, 12:03
    0
    Боксер Усик появился у линии соприкосновения, пострелял из миномёта и пообещал «вернуть Крым и Донецк»

    Скоро "одвухсотится". yes
    Много таких уже появлялось - "пострелять русню", "вернуть Крым и Донецк".
    Только количество "возвращателей" могилок всё увеличивается и увеличивается. fellow
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:42
      0
      К-50 hi, да ладно вам, он приехал пофоткался и уехал, так что он как неуловимый Джо.
  10. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 12:04
    0
    Для начала пусть вернет себе мозги.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:41
      0
      AlexKruglov1976 hi, мозг там на месте, а вот с морально - волевыми как раз проблема.
  11. Konnick
    Konnick Сегодня, 12:06
    +1
    Он решил попозировать на фоне вывески «Я люблю Нью-Йорк» (так с недавних пор называется село Новгородское) с криками «Нью-Йорк наш».




    Ну вы поняли...
  12. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 12:06
    0
    what Вот жду боя Усика с цЫганом Тайсоном Фьюри.
    Чего хрен хохлатый не идет воевать?! Что значит пострелять из миномета приезжал?
    Мины в ствол накидывал? Куда летели, на мирных? На сафари приезжал?
    Если мина не вылетела - аборт делал?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:35
      0
      Lynx2000 hi, не не будет боя, со стороны Усика загнули мол Фьюри много хочет, но сдается мне что тут дело в другом wink.
  13. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 12:09
    0
    Скорее всего Усика очень жёстко взяли за разные места, либо говоришь что надо либо....
    1. Грац
      Грац Сегодня, 12:12
      0
      да ладно он вполне мог остаться за границей и переждать там пару тройку лет, но имеем что имеем
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 12:39
        0
        Грац hi, как раз за ГРАНИЦЕЙ ещё быстре гениталии прижмут и писю к носу подведут, он сам выбрал сторону причем ещё в 2014,сейчас просто перестал юлить и петлять.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:37
      +1
      Cartalon hi, нееее он сам перекрасился, когда понял что в роли чубатого больше плюшек получит. И угрозы тут не причем.
  14. Овсиговец
    Овсиговец Сегодня, 12:12
    +1
    Ну какой же он Усик)))) он Вусык...,.......,........
  15. igorra
    igorra Сегодня, 12:32
    0
    Слова это одно, а действие это другое. Надеюсь своим мерзким деянием этот бандеровец - фашист, навсегда отрезал себе дорогу к нам. Пускай на Западе усиками шевелит.
  16. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:35
    0
    Усик - это величина на окраине? Для меня это никто........ , так еще один шут, который приехал на камеру стрельнуть по русским...
  17. japan-k
    japan-k Сегодня, 12:36
    0
    Был хорошим боксёром, но и такие оказываются с гнильцой внутри. Как рьяно он защищал православие, и где он, когда на немощных бабушек и стариков нападают в Лавре какие то гопники, на детей, которые отстаивают свою веру. Где этот чёрт усик, который называл себя сильно верующим и православным. Кто он после этого, человеком то стыдно назвать мразь такую. Уж лучше бы вообще молчал раньше
  18. Million
    Million Сегодня, 12:43
    0
    Ну а куда ему деваться то.Хочешь/не хочешь,а приходится и показухой заниматься.