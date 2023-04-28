Зампред Совбеза РФ: Местные начальники продали Молдавию Румынии, став предателями Родины.

Республика Молдова, возглавляемая гражданином Румынии президентом Майей Санду, семимильными шагами теряет государственную и даже национальную идентичность. Под предлогом евроинтеграции, вступления в ЕС и даже НАТО руководство страны уже с целью «подтверждения исторической истины» добилось признания румынского языка государственным, запретив само употребление фразы «молдавский язык».
Не отстают молдавские, вернее, прорумынские власти республики и в другом модном для их западных кураторов тренде — громких русофобских заявлениях. Накануне премьер-министр пока еще суверенной Молдавии Дорин Речан, общаясь с журналистами, объявил, что у руководства страны есть «довольно длинный» список официальных лиц России, которые не смогут въехать в республику. В него, уточнил глава правительства, включен и президент РФ Владимир Путин, которому теперь запрещен въезд в Молдавию.
Причем, сообщил Речан, список этот непубличный, о попадании в него соответствующие граждане узнают лишь при попытке въезда в Молдову.
Громкое заявление молдавского премьера прокомментировал в своем телеграм-канале заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, назвав Речана «загадочным существом». Во-первых, отметил Медведев, никто из официальных лиц России в Молдавию ехать и не собирается. По крайней мере, в ближайшее время. Во вторых, и страны уже такой нет.
Местные начальники ее продали Румынии, став предателями своей Родины
— считает российский политик.
Медведев предложил молдавскому народу самому разобраться со своим руководством и наконец определиться, кто они — молдаване или румыны.
Главное, добавил в постскриптуме зампред Совбеза РФ, чтобы «всякие там санду и речаны» не вмешивались в дела Приднестровской Молдавской Республики и уважали ее суверенитет.