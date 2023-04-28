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Зампред Совбеза РФ: Местные начальники продали Молдавию Румынии, став предателями Родины

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Зампред Совбеза РФ: Местные начальники продали Молдавию Румынии, став предателями Родины

Республика Молдова, возглавляемая гражданином Румынии президентом Майей Санду, семимильными шагами теряет государственную и даже национальную идентичность. Под предлогом евроинтеграции, вступления в ЕС и даже НАТО руководство страны уже с целью «подтверждения исторической истины» добилось признания румынского языка государственным, запретив само употребление фразы «молдавский язык».


Не отстают молдавские, вернее, прорумынские власти республики и в другом модном для их западных кураторов тренде — громких русофобских заявлениях. Накануне премьер-министр пока еще суверенной Молдавии Дорин Речан, общаясь с журналистами, объявил, что у руководства страны есть «довольно длинный» список официальных лиц России, которые не смогут въехать в республику. В него, уточнил глава правительства, включен и президент РФ Владимир Путин, которому теперь запрещен въезд в Молдавию.

Причем, сообщил Речан, список этот непубличный, о попадании в него соответствующие граждане узнают лишь при попытке въезда в Молдову.

Громкое заявление молдавского премьера прокомментировал в своем телеграм-канале заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, назвав Речана «загадочным существом». Во-первых, отметил Медведев, никто из официальных лиц России в Молдавию ехать и не собирается. По крайней мере, в ближайшее время. Во вторых, и страны уже такой нет.

Местные начальники ее продали Румынии, став предателями своей Родины

— считает российский политик.

Медведев предложил молдавскому народу самому разобраться со своим руководством и наконец определиться, кто они — молдаване или румыны.

Главное, добавил в постскриптуме зампред Совбеза РФ, чтобы «всякие там санду и речаны» не вмешивались в дела Приднестровской Молдавской Республики и уважали ее суверенитет.
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12 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:49
    +4
    Предали те кто позволил СССР распадся, те кто начхали на мнение и результаты референдума по судьбе Союза. Вот они конкретно ПРЕДАЛИ.
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 13:02
      -2
      Цитата: Ропот 55
      Предали те кто позволил СССР распадся, те кто начхали на мнение и результаты референдума по судьбе Союза. Вот они конкретно ПРЕДАЛИ.

      С приходом в "рулевые" страны Меченого, в результате его правления и рукоблудства, подняли головы пронационалистические силы, воспитанные на западных "голосах", во всех советских республиках !
      Им только никто не говорил, что при абсолютном суверенитете и независимости от всех работать придётся самим, чтобы прокормиться и жить ! А как раз работать никто из тех "первых" и не собирался и настали голодные 90-тые годы ! И пошла мода "возьмите нас, хоть куда ! Мы хорошие, мы буржуинские !"
  2. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 12:51
    +5
    Это мы слышим от тех, кто засеял англицизмами русский язык, вещая с высоких трибун о "трендах", а нынче лицемерно утверждая, что "вот-вот отменим"...
    1. IImonolitII
      IImonolitII Сегодня, 14:03
      0
      А тысячи французских, немецких, итальянских заимствований вас значит не смущают?
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:57
    +4
    Местные начальники продали Молдавию Румынии, став предателями Родины
    Какая ерунда, даже обидно слушать, он реально считает нас fool Тут целый Гл. ком. по обороне ГД А.Картаполов на голубом глазу, призывает местное население приграничных областей самим границу охранять. fool fool fool от возможных прорывов ДГР и ВСУ. А за одно и дроны поди сбивать им поручить можно...
    https://www.youtube.com/watch?v=tgqVsg7KU-U
    Дмитрий Анатольевич, оторви лучше ему голову, чем пускать пузыри про Молдову. Глядишь и у нас чище станет. feel
  4. ВячеSeymour
    ВячеSeymour Сегодня, 13:06
    +6
    Зампред Совбеза РФ: Местные начальники продали Молдавию Румынии, став предателями Родины.

    Ню-ню... ГДРовские немцы тоже предатели , продавшиеся ФРГ !

    А ведь сей субъект раскрылся во всей красе аккурат на следующий день после депортации сынка из Штатов! ))))))
  5. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 13:09
    +2
    Интересно, почему его в Твиттере не банят за "крамольные посты"..... what
  6. Кран
    Кран Сегодня, 13:21
    0
    "Дайте ему селёдки"
    Длиннее никак.Это боту.
  7. Parvis Rasulov
    Parvis Rasulov Сегодня, 13:28
    0
    В Вермонте есть единственный русскоговорящий продуктовый магазин хозяин молдованин единственный из диаспоры жителей Молдови, молдаван который говорит что он молдован, а другие из их диаспоры , когда их спрашивают, ты молдованин , они обижаются и говорят что они румыны и ваще нет такой национальности молдованин и все они румыны и валахи
  8. Динго
    Динго Сегодня, 13:34
    0
    есть «довольно длинный» список официальных лиц России, которые не смогут въехать в республику. В него, уточнил глава правительства, включен и президент РФ Владимир Путин, которому теперь запрещен въезд в Молдавию.

    Че, и даже на танке? Погорячился...
  9. Ватервейс 672
    Ватервейс 672 Сегодня, 13:40
    0
    "Народные фронты в защиту перестройки", созданные командой Горбачева в 1988 году в республиках СССР, послужили катализатором развала страны. Перестроечная литература, тот же "Огонёк" Коротича, да и "Архипелаг ГУЛАГ" был выпущен в 1988году. Не совсем понятна роль КГБ в этом процессе.
  10. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 15:00
    0
    став предателями своей Родины

    Если уж говорить о предателях Родины, то вне конкуренции - Горбачёв и Ельцин. Последний вообще дважды предатель. Вот о каких предателях рассказал бы ДАМ. Как рассказывал Хасбулатов, ЕБН в 1991 г. хотел сбежать через подземные ходы в посольство США. Еле отговорил. А став потом, во время визита в США, клялся в преданности Америке.
    ЕБН-центр должен быть разрушен!