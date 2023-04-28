Военное обозрение
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Показаны кадры поражения списанного корвета американским истребителем F-35B

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Показаны кадры поражения списанного корвета американским истребителем F-35B

В социальных сетях опубликовано видео поражения истребителем F-35B Корпуса морской пехоты США корвета BRP Pangasinan, ранее выведенного из состава ВМС Филиппин.


Как утверждается, корабль в результате этого удара был затоплен, хотя по нему, со слов военных, огонь вёлся из всевозможных средств поражения – артиллерии, РСЗО, колёсного зенитно-ракетного комплекса Avenger, ударных вертолетов AH-64 Apache, истребителей F-16, так называемой «летающей батареи» AC-130 Spectre, истребителей-штурмовиков FA-50.

Данная боевая задача была отработана в рамках совместных учений «Баликатан» в ходе мероприятия Sinkex, предусматривавшего затопление корабля-мишени с участием 1400 военных обеих стран.




Эта тренировка повысила реалистичность и сложность учений, что является ключевым приоритетом, разделяемым вооруженными силами Филиппин и США

- заявили в американском командовании, слова которого приводятся в издании Navy Recognition.

Всего в манёврах будет задействовано более 17,6 тыс. военных, в связи с чем они станут самыми масштабными за всю историю сотрудничества двух стран. За последние несколько лет программа учений «Баликатан» стала более насыщенной, а боевые задачи ставятся всё сложнее.

Это значительное мероприятие продемонстрировало новый потенциал и возросшую мощь наших вооруженных сил, доказав надёжность нашего альянса с США

- отметили в филиппинском командовании.

Использованы фотографии:
Минобороны США
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15 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:54
    +4
    Хороша РЕКЛАМА, дед бил, бил не разбил, бабка била, била, не разбила, а тут мышка хвостиком и ага wink
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:59
      0
      Ропот 55 hi

      А что, по списанной посудине это большая доблесть попасть? Списанная посудина защититься не может - в ответ РЭБ не применит, ПВО не шмальнет, сманеврировать не сможет.... Типичный амерский подход - валить тех кто не может ничем ответить.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 13:18
        0
        Nexcom hi, из статьи (если я правильно понял) следует что только F-35 "смог потопить" данную мишень, реклама заключается типа смотрите какая РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ МОЩЬ.
    2. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 13:07
      -1
      Цитата: Ропот 55
      Хороша РЕКЛАМА, дед бил, бил не разбил, бабка била, била, не разбила, а тут мышка хвостиком и ага wink
      belay Правда? Как плавал корвет, так и плавает, а Ф-35 улетел и обещал вернуться и отомстить за позор. request
      Хоть бы Голливуд пригласили или мани-мани в полный 0 уже.
      1. Комментарий был удален.
      2. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 13:20
        0
        Mavrikiy, ну он наверное потом "за кадром" утонул у БПЛА который вел съемку наверное пленка кончилась и процесс утопления в кадр не попали laughing
    3. Аргон
      Аргон Сегодня, 14:35
      0
      Да уж, повезло им ,что 35 не упал в море или сам себя не расстрелял.
  2. Андрей1978
    Андрей1978 Сегодня, 13:01
    0
    Для полноты картины, нужно чтобы корабль огрызался, использовал, ПВО, катера прикрытия.... А это скорее для очередного голливудского шедевра сцена. Бравые американские пацаны охотятся за МиГом, ток корыто пустое вместо реальной сложной цели.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:04
      +1
      Амерам подскажите, чтобы они на мишень подсадили персонал который отбиваться от атаки будет.... wassat
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 13:21
      0
      Андрей 1978 hi, они уже подобный фильмец запилили "Тихоокеанский рубеж" называется, как комедия очень и очень.
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 14:36
        0
        Это где старый эсминец на ручника развороты делает и из всех орудий залпы даёт? Да уж, долго я смеялся с этой комедии
  3. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:03
    +1
    Видео ни о чём.
    Да и "новость" тоже.
  4. BAI
    BAI Сегодня, 13:04
    0
    1400 человек на небольшой корабль. Сколько на крейсер понадобится?
  5. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 13:05
    +3
    , корабль в результате этого удара был затоплен, хотя по нему, со слов военных, огонь вёлся из всевозможных средств поражения – артиллерии, РСЗО, колёсного зенитно-ракетного комплекса Avenger, ударных вертолетов AH-64 Apache, истребителей F-16, так называемой «летающей батареи» AC-130 Spectre, истребителей-штурмовиков FA-50.

    Вы читаете, что пишете?
  6. KCA
    KCA Сегодня, 13:14
    0
    Пока американцы с индусами как-бэ дружат, интереснее было-бы посмотреть на удар Брамосом по мишени, нам это гораздо важнее, хотя понятно, что Брамос это не Оникс чуть-чуть, раза в два
  7. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 13:28
    0
    А есть видео нормальное? Ну всё же там не боевые действия, чтобы вот такую кляксу сверху показывать.