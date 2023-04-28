Показаны кадры поражения списанного корвета американским истребителем F-35B

В социальных сетях опубликовано видео поражения истребителем F-35B Корпуса морской пехоты США корвета BRP Pangasinan, ранее выведенного из состава ВМС Филиппин.
Как утверждается, корабль в результате этого удара был затоплен, хотя по нему, со слов военных, огонь вёлся из всевозможных средств поражения – артиллерии, РСЗО, колёсного зенитно-ракетного комплекса Avenger, ударных вертолетов AH-64 Apache, истребителей F-16, так называемой «летающей батареи» AC-130 Spectre, истребителей-штурмовиков FA-50.
Данная боевая задача была отработана в рамках совместных учений «Баликатан» в ходе мероприятия Sinkex, предусматривавшего затопление корабля-мишени с участием 1400 военных обеих стран.
Эта тренировка повысила реалистичность и сложность учений, что является ключевым приоритетом, разделяемым вооруженными силами Филиппин и США
- заявили в американском командовании, слова которого приводятся в издании Navy Recognition.
Всего в манёврах будет задействовано более 17,6 тыс. военных, в связи с чем они станут самыми масштабными за всю историю сотрудничества двух стран. За последние несколько лет программа учений «Баликатан» стала более насыщенной, а боевые задачи ставятся всё сложнее.
Это значительное мероприятие продемонстрировало новый потенциал и возросшую мощь наших вооруженных сил, доказав надёжность нашего альянса с США
- отметили в филиппинском командовании.