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Вильнюс договорился с Берлином о развёртывании на территории Литвы бригады Бундесвера «для защиты от России»

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Вильнюс договорился с Берлином о развёртывании на территории Литвы бригады Бундесвера «для защиты от России»

Литовские власти выступают за как можно скорейшее размещение на территории страны иностранного военного контингента, задачей которого будет защита суверенитета Литвы. Первыми в республике разместятся немцы, соглашение между Вильнюсом и Берлином уже подписано.


Германия разместит в Литве целую бригаду, появление немецких солдат на территории республики планируется в 2026 году, после того, как литовцы построят для этого всю необходимую инфраструктуру. Соответствующие договоренности уже достигнуты, накануне литовский президент Гитанас Науседа провел встречу с немецким канцлером Олафом Шольцем. Одной из тем встречи было как раз размещение военнослужащих Бундесвера в Литве для "защиты от России".

Мне нравится формула, которую я предложил, и канцлер согласился: Литва делает домашнее задание, делает шаги и вознаграждается за это соответствующей реакцией Германии, то есть усилением военного присутствия на территории Литвы

- заявил литовский лидер.

Ранее сообщалось, что Литва начала строительство новых военных баз для дислокации контингента НАТО. Строительство ведется "с нуля", а не на основе уже существующих военных объектов, оставшихся с советских времен. Новые военные городки будут размещены в районах Шауляя, Вильнюса и Шилале. Новые базы будут включать всю необходимую инфраструктуру для проживания, отдыха и боевой подготовки личного состава подразделений, размещенных на их территории.

Кроме немцев, литовцы хотели также разместить на своей территории и американский военный контингент, но тех перехватили поляки, давно выступавшие за развертывание в Польше американских военных баз. Так что литовцам остается рассчитывать на размещение только кого-то из Европы, например, итальянцев или французов. И это в случае, если их не перехватят Латвия и Эстония, также желающие защититься от "российской агрессии".
Использованы фотографии:
https://kam.lt/en
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19 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 12:08
    +2
    Нет ребята, без люлей они все как без пряников, а наши все фломастеры пользуют....
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 12:09
      +4
      Некомфортно им без сапога фюрера на спине laughing
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 12:18
        0
        Вильнюс договорился с Берлином о развёртывании на территории Литвы бригады Бундесвера «для защиты от России»

        Чем больше бригад, тем больше бомб и снарядов от России.
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 12:42
          0
          Сразу вспоминаются бессмертные кадры...

  2. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 12:09
    0
    Это явно "хитрый план Путина" по выводу подразделений НАТО и США из стран Восточной Европы...
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:28
      +1
      Цитата: NKXXI
      Это явно "хитрый план Путина" по выводу подразделений НАТО и США из стран Восточной Европы...

      Какой план. Хорошо, что Путин успел превентивно ударить в безвыходной обстановке.
      1. NKXXI
        NKXXI Сегодня, 12:44
        0
        "Превентивно ударить в безвыходной обстановке" означает без объявления войны и поражение...
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:10
    +4
    Века проносятся, а людишки не умнеют...
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:30
      +1
      Цитата: Смею_заметить_
      Века проносятся, а людишки не умнеют...

      У них все нормы поведения и нормального жития перебивает злоба к России. И как только Россия ослабевает, они уже идут грабить.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 12:34
      0
      И логика людишек становится недоступной пониманию. Ввести одни войска, чтобы не вошли другие. Какая им разница request
      Всё равно ни промышленности, ничего нет, взять нечего. Им даже терять нечего what
  4. PetrovBasharov
    PetrovBasharov Сегодня, 12:23
    +2
    Ага. Это те, которые обещали не расширяться. С фигой в кармане.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:31
      0
      Цитата: PetrovBasharov
      Ага. Это те, которые обещали не расширяться. С фигой в кармане.

      Они и есть,кто же еще.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:35
      0
      Цитата: PetrovBasharov
      Ага. Это те, которые обещали не расширяться. С фигой в кармане.

      Стало быть фига весомее мозгов.
  5. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 12:31
    0
    А чего не америкосы- хотя им не привыкать под тевтонами.
    1. Evgenijus
      Evgenijus Сегодня, 12:43
      0
      Литва с тевтонами воевала в средние века, даже иногда успешно (Грюнвальдская битва, 1410 год). Другой вопрос, что после таких побед польсколитовские "партнеры" частенько заглядывали без приглашения, да с оружием под стены Москвы. Но такой безвиз для них заканчивался плачевно. Сегодня говоря о "защите от России", правители Литвы забывают историю. Скорее всего, они сами желают повторить старые походы под Москву. В учебниках по истории Литвы в литовских школах полный молчок про такие походы на Русь.
  6. Tagan
    Tagan Сегодня, 12:37
    0
    Терпилы защитят литовцев. Охотно верю.
  7. blackcat
    blackcat Сегодня, 12:37
    0
    У них там в прибалтии скоро на одного жителя будет три солдата НАТЫ am , просто жителей осталось маловато , по европам посуду моют и горшки за пенсионерами европейскими выносят laughing
  8. Грац
    Грац Сегодня, 12:39
    0
    значит надо бить раньше, потому что и янки будут в восточную европу из америки ещё контингент добавлять
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:44
    0
    Оккупация Литвы закрепляется войсками Германии .Я даже не знаю что сказать ,сами то жители Литвы на что то претендовать еще могут? Или тихо на кухне ворчать только ?