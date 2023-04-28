Вильнюс договорился с Берлином о развёртывании на территории Литвы бригады Бундесвера «для защиты от России»

Литовские власти выступают за как можно скорейшее размещение на территории страны иностранного военного контингента, задачей которого будет защита суверенитета Литвы. Первыми в республике разместятся немцы, соглашение между Вильнюсом и Берлином уже подписано.
Германия разместит в Литве целую бригаду, появление немецких солдат на территории республики планируется в 2026 году, после того, как литовцы построят для этого всю необходимую инфраструктуру. Соответствующие договоренности уже достигнуты, накануне литовский президент Гитанас Науседа провел встречу с немецким канцлером Олафом Шольцем. Одной из тем встречи было как раз размещение военнослужащих Бундесвера в Литве для "защиты от России".
Мне нравится формула, которую я предложил, и канцлер согласился: Литва делает домашнее задание, делает шаги и вознаграждается за это соответствующей реакцией Германии, то есть усилением военного присутствия на территории Литвы
- заявил литовский лидер.
Ранее сообщалось, что Литва начала строительство новых военных баз для дислокации контингента НАТО. Строительство ведется "с нуля", а не на основе уже существующих военных объектов, оставшихся с советских времен. Новые военные городки будут размещены в районах Шауляя, Вильнюса и Шилале. Новые базы будут включать всю необходимую инфраструктуру для проживания, отдыха и боевой подготовки личного состава подразделений, размещенных на их территории.
Кроме немцев, литовцы хотели также разместить на своей территории и американский военный контингент, но тех перехватили поляки, давно выступавшие за развертывание в Польше американских военных баз. Так что литовцам остается рассчитывать на размещение только кого-то из Европы, например, итальянцев или французов. И это в случае, если их не перехватят Латвия и Эстония, также желающие защититься от "российской агрессии".