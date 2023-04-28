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Депутат Европарламента: Мы нанесли себе огромный ущерб, отказавшись от сближения с Россией

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Депутат Европарламента: Мы нанесли себе огромный ущерб, отказавшись от сближения с Россией

Депутат Европейского парламента Мик Уоллес признал, что от разрыва экономических связей между ЕС и Россией, Европа сильно пострадала. Об этом народный избранник рассказал в интервью журналу China Today.


На сегодняшний день Европа сталкивается с серьёзным вызовом. Всё дело в том, что мы нанесли себе огромный ущерб, отказавшись от сближения с Россией

– подчеркнул Уоллес.

В то же время, в беседе с изданием, европейский парламентарий также указал на расширение НАТО на восток, что, по его словам, привело к дестабилизации в регионе. Вместо того чтобы остановить этот процесс, Европа, напротив, идёт по пути милитаризации. Также он раскритиковал и действия самого североатлантического альянса, который, по его мнению, ничего не смыслит в том, что касается вопросов поддержания мира и безопасности.

В этом контексте, не лишним было бы упомянуть и о заявлениях, сделанных пресс-секретарём президента РФ Дмитрия Пескова по поводу постепенного перехода мира к многополярности. Ведь как уже ранее отмечалось, Западу пора признать, что его черта доминирования подходит к концу.

Более того, даже в самом Вашингтоне признают о провале санкционного давления на Москву, ведь Россия в экономическом противостоянии с США сумела обернуть ситуацию в свою пользу. Такую уверенность выразил экс-советник ЦРУ Джеймс Ричардс.

Ранее американское издание Politico писало о планах Евросоюза наладить своё сотрудничество с дружественными России странами, такими как Бразилия, Чили, Нигерия и Казахстан, что, по мнению Брюсселя, позволило бы ему снизить «влияние» Москвы на эти государства. Речь шла о заключении возможных соглашений с этими странами в области торговли, энергетики, миграции, экономического развития и согласования вопросов в сфере безопасности.
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12 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:47
    +4
    Кто ШЕСТЕРОК и ШНЫРЕЙ спрашивает, Хозяин сказал и точка, а то иш ты самостоятельности захотели.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:32
      +1
      Охи и вздохи евродепутатов нам безнадобности.
      Вот когда они фон дер Ляйн и Борреля поднимут "на вилы", скинут ненавистное англосаксонское ярмо со своей гибкой европейской шеи, отменят все санкции, вернут нам всё что у нас украли и приедут в Москву с повинной, возместив нам ущерб за погибшее имущество и граждан, вот тогда мы может быть примем их покаяния и разрешим им торговать с нами. yes
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:47
    +1
    Мы нанесли себе огромный ущерб, отказавшись от сближения с Россией
    recourse Это брызги, впереди "гроб с музыкой". request
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:51
      +3
      Mavrikiy hi, вряд-ли, переживут, перенастроят, и рынки и экономику, жирка чутка потеряют это да, пояски затянут но с голоду не опухнут и ноги не протянут.
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 13:00
        +2
        Короче, их жизнь будет не очень отличатся от жития-бытия россиян? Тогда в чем плюшки ЕС?
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:53
    +1
    Ну не знаю как из Бразилии и Чили, а вот из Казахстана и Нигерии вполне возможен дополнительный приток беженцев в несколько миллионов, если ЕС туда залезет....., к бабке не ходи...., под крышей ЕС там орудовать будут полосатые, а чем это заканчивается......, ну казахи не дадут соврать..., уже пробовали примерить кружевные труселя.....
  4. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 13:02
    0
    Все знали, что экономические санкции против России станут огромными экономическими потерями для граждан Европы. Тогда здесь, в Италии, пока у власти находится сторонник Мелони или еврей Шляйн, для нас ничего не изменится к лучшему.Tutti sapevano che le sanzioni economiche contro la Russia sarebbero state un'enorme perdita economica per i cittadini europei, questo potevo dirtelo anche io. Poi qui in Italia, finché sarà al potere Meloni o la giudea Schlein, per noi nulla cambierà in meglio.
  5. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 13:04
    +1
    Депутат Европейского парламента Мик Уоллес признал, что от разрыва экономических связей между ЕС и Россией, Европа сильно пострадала. Об этом народный избранник рассказал в интервью журналу China Today.

    Что же он об этом на заседании европарламента не орет? Китайцам в жилетку решил поплакаться?
  6. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 13:13
    -1
    10% европарламентариев - вменяемые люди. Причём есть и из восточных стран. Но 90% - агрессивное большинство, где заправляют проамериканские шавки. И это не изменить. Они готовы стрелять себе по коленкам, лишь бы нас осколками задело...
  7. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 13:13
    0
    . Также он раскритиковал и действия самого североатлантического альянса, который, по его мнению, ничего не смыслит в том, что касается вопросов поддержания мира и безопасности.

    Блок НАТО создавался исключительно для войны и последние 30 лет его расширения это подтверждают.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:16
    0
    Депутат Европейского парламента Мик Уоллес признал, что от разрыва экономических связей между ЕС и Россией, Европа сильно пострадала. Об этом народный избранник рассказал в интервью журналу China Today.
    Некоторые и такое говорят, но.... низэнко, низэнко, тыхо, тыхо.
  9. Starover_Z
    Starover_Z Сегодня, 13:27
    0
    Ранее американское издание Politico писало о планах Евросоюза наладить своё сотрудничество с дружественными России странами, такими как Бразилия, Чили, Нигерия и Казахстан, что, по мнению Брюсселя, позволило бы ему снизить «влияние» Москвы на эти государства.

    Молдованию уже оттянули от СНГ и России, подставив на руководство своих марионеток, плюющих на собственный народ !