На сегодняшний день Европа сталкивается с серьёзным вызовом. Всё дело в том, что мы нанесли себе огромный ущерб, отказавшись от сближения с Россией

Депутат Европейского парламента Мик Уоллес признал, что от разрыва экономических связей между ЕС и Россией, Европа сильно пострадала. Об этом народный избранник рассказал в интервью журналу China Today.– подчеркнул Уоллес.В то же время, в беседе с изданием, европейский парламентарий также указал на расширение НАТО на восток, что, по его словам, привело к дестабилизации в регионе. Вместо того чтобы остановить этот процесс, Европа, напротив, идёт по пути милитаризации. Также он раскритиковал и действия самого североатлантического альянса, который, по его мнению, ничего не смыслит в том, что касается вопросов поддержания мира и безопасности.В этом контексте, не лишним было бы упомянуть и о заявлениях, сделанных пресс-секретарём президента РФ Дмитрия Пескова по поводу постепенного перехода мира к многополярности. Ведь как уже ранее отмечалось, Западу пора признать, что его черта доминирования подходит к концу.Более того, даже в самом Вашингтоне признают о провале санкционного давления на Москву, ведь Россия в экономическом противостоянии с США сумела обернуть ситуацию в свою пользу. Такую уверенность выразил экс-советник ЦРУ Джеймс Ричардс.Ранее американское издание Politico писало о планах Евросоюза наладить своё сотрудничество с дружественными России странами, такими как Бразилия, Чили, Нигерия и Казахстан, что, по мнению Брюсселя, позволило бы ему снизить «влияние» Москвы на эти государства. Речь шла о заключении возможных соглашений с этими странами в области торговли, энергетики, миграции, экономического развития и согласования вопросов в сфере безопасности.