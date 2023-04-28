Российская боевая авиация нанесла точные удары планирующими авиабомбами по объектам противника в Черниговской области и в Авдеевке

Российская боевая авиация продолжает использовать различные ударные средства для поражения объектов противника на разных участках СВО. Причём обращает на себя внимание факт значительной активизации ВКС РФ на северном направлении. Удары наносятся по объектам и резервам противника в Черниговской и Сумской области. Формально эти территории с весны прошлого года не обозначаются как часть фронта вооружённого конфликта, однако в последнее время на севере этих областей, вблизи от российских границ, украинские войска значительно повысили свою активность. Среди прочего – ими осуществляются обстрелы приграничных районов Курской и Брянской областей, систематическое применение ударных дронов, попытки проникновения диверсионно-разведывательных (фактически террористических) групп.
Несколько часов назад российская авиация нанесла точные удары по объектам противника на севере Черниговской области. Там был зафиксирован рост концентрации сил ТрО и так называемой «гвардии наступления». Удары, как сообщается, были нанесены с использованием планирующих авиабомб. Уничтожены несколько объектов, на которых размещался личный состав противника.
Авиация отработала планирующими авиабомбами ФАБ-500 и по позициям ВСУ в Авдеевке. С помощью этих боеприпасов уничтожены укреплённые позиции в северной части города, а также на западе от него. Применение планирующих авиабомб, что называется, всё эффективнее «кошмарит» противника, который считал, что в своих блиндажах и на укреплённых бетонными конструкциями огневых точках может чувствовать себе в полной безопасности.