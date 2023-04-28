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Российская боевая авиация нанесла точные удары планирующими авиабомбами по объектам противника в Черниговской области и в Авдеевке

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Российская боевая авиация нанесла точные удары планирующими авиабомбами по объектам противника в Черниговской области и в Авдеевке

Российская боевая авиация продолжает использовать различные ударные средства для поражения объектов противника на разных участках СВО. Причём обращает на себя внимание факт значительной активизации ВКС РФ на северном направлении. Удары наносятся по объектам и резервам противника в Черниговской и Сумской области. Формально эти территории с весны прошлого года не обозначаются как часть фронта вооружённого конфликта, однако в последнее время на севере этих областей, вблизи от российских границ, украинские войска значительно повысили свою активность. Среди прочего – ими осуществляются обстрелы приграничных районов Курской и Брянской областей, систематическое применение ударных дронов, попытки проникновения диверсионно-разведывательных (фактически террористических) групп.


Несколько часов назад российская авиация нанесла точные удары по объектам противника на севере Черниговской области. Там был зафиксирован рост концентрации сил ТрО и так называемой «гвардии наступления». Удары, как сообщается, были нанесены с использованием планирующих авиабомб. Уничтожены несколько объектов, на которых размещался личный состав противника.

Авиация отработала планирующими авиабомбами ФАБ-500 и по позициям ВСУ в Авдеевке. С помощью этих боеприпасов уничтожены укреплённые позиции в северной части города, а также на западе от него. Применение планирующих авиабомб, что называется, всё эффективнее «кошмарит» противника, который считал, что в своих блиндажах и на укреплённых бетонными конструкциями огневых точках может чувствовать себе в полной безопасности.
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15 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:13
    +6
    Ну вот,дождались применения "чугуния с крылашками"..Многие же просили.
    1. Житель Урала
      Житель Урала Сегодня, 12:15
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Ну вот,дождались применения "чугуния с крылашками"..Многие же просили.

      Ждали, ждали, аж с 24 февраля 2022 года
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 12:34
        +4
        Цитата: dmi.pris1
        Ну вот,дождались применения "чугуния с крылашками"

        Цитата: Житель Урала
        Ждали, ждали, аж с 24 февраля 2022 года

        Будем надеется,что ФАБ 500 будет наименьшей бомбой по ВСУ и компании.
  2. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 12:17
    +1
    Если бы ФАБ 3000 было б куда веселее!
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 12:21
      +2
      не думаю, вы фото ФАБ 3000 посмотрите, с аэродинамикой там все печально. в перспективе может что то и появится
  3. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 12:18
    +2
    со временем будет выработа концепция нанесения ударов и показатели эффективности будут только расти
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:19
    +1
    Что бы понять что происходит ,надо знать количество самолёто - вылетов ,наших ВКС.Если 50 - 100 ,значит что-то задумали ,но это не точно.
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 12:25
      0
      не в коем случае, такая информация не для общего пользования.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:26
    +1
    Походу, в Чернигове и Сумах готовы язык вырвать хероям, которые в Брянск, Курск и Тулу собирались "погулять".....
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:36
      0
      Цитата: Uprun
      Походу, в Чернигове и Сумах готовы язык вырвать хероям, которые в Брянск, Курск и Тулу собирались "погулять".....

      Кто готов?
    2. 2112vda
      2112vda Сегодня, 12:40
      0
      А они таки собрались. Ничего у них с этого не получится. Максимум что они смогут так это войти на территорию России и нагадить в районе какого ни будь крупного населённого пункта. После этого огребут по полной, не все унесут ноги. Эту информацию показывали ещё в марте 2021 года. Так что "гостей" нужно ждать с хорошими "подарками".
  6. KCA
    KCA Сегодня, 12:29
    -1
    Куда лучше вывалить по 12 тонн простой чугуняки ФАБ-250 с десятка СУ-24 или СУ-34, чем подкрасться и скинуть одну ФАБ-500 с крыльями, сколько можно продолжать атаки по единичным зданиям или бункерам? Нас уже чуть не по Москве дуплят, может пора наказать ВСЕХ там? Предупредить о воздушной атаке, а кто не спрятался, мы не виноваты
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 12:31
      0
      а системы ПВО вы как будите игнорировать?
      1. 2112vda
        2112vda Сегодня, 12:41
        0
        Ну наверное будут летать в "плащах невидимках".
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:39
      +1
      Цитата: KCA
      Куда лучше вывалить по 12 тонн простой чугуняки ФАБ-250 с десятка СУ-24 или СУ-34, чем подкрасться и скинуть одну ФАБ-500 с крыльями, сколько можно продолжать атаки по единичным зданиям или бункерам? Нас уже чуть не по Москве дуплят, может пора наказать ВСЕХ там? Предупредить о воздушной атаке, а кто не спрятался, мы не виноваты

      Такое ощущение, что подобные призывы нашему военно-политическому руководству, как об стенку горох.
      Хоть бы объяснили почему в Киеве свободно проходят западные симпозиумы с темами, как нанести наибольший урон России?