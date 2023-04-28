Военное обозрение
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Украинские власти упростили процедуру отправки своих военных за границу для лечения

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Украинские власти упростили процедуру отправки своих военных за границу для лечения

Украинский Кабмин принял решение об упрощении выезда раненых боевиков на лечение за границу.


По словам главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, получившие ранения украинские военнослужащие смогут получить направление на прохождение лечения или реабилитации за границей без консилиума в военно-медицинских учреждениях, ранее определявшего, необходимо ли раненому подобное лечение. Теперь это решение находится в компетенции лечащего врача.

Страна, принимающая на лечение раненых украинских военнослужащих, берет на себя все расходы на оказание медицинских услуг и транспортировку.

Ранее сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин разрешил лечить раненых украинских боевиков в расположенном на территории Германии американском военном госпитале, являющимся крупнейшим военно-медицинским учреждением Пентагона за пределами США. Одновременно этот госпиталь готов принимать до 18 раненых боевиков ВСУ.

Это решение главы Пентагона впервые предоставило возможность украинским военнослужащим проходить лечение не в гражданских больницах, а на военных объектах за границами Украины.

В настоящее время лечение и реабилитацию украинским военнослужащим предоставляет ряд стран Евросоюза и Израиль. Однако, некоторые европейские страны, в том числе Швейцария, отказываются принимать у себя раненых украинцев, ссылаясь на трудности бюрократического характера.
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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10 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:01
    0
    Украинские власти упростили процедуру отправки своих военных за границу для лечения
    Хоть тушкой, хоть чучелом, но за кордон... request
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:18
      +2
      Цитата: Mavrikiy
      Украинские власти упростили процедуру отправки своих военных за границу для лечения
      Хоть тушкой, хоть чучелом, но за кордон... request

      Теперь европейским чёрным трансплантологам ещё проще работать: по упрощенной процедуре вывезли раненых в Германию, и разобрали на запчасти. am
      И теперь не надо со жмуриками морочиться рядом с линией фронта.
      И донорские органы наисвежайшие.
      1. кредо
        кредо Сегодня, 13:37
        +2
        Со странами ЕС и США всё понятно - у них нацисты в почёте, а то что Израиль так печётся о бандеровцах теперь уже не вызывает никакого удивления ведь и игиловцев они тоже лечат из "любви к ближнему".
  2. Андрей1978
    Андрей1978 Сегодня, 13:04
    -1
    Зачем такие сложности, просто сложили оружие....
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:08
      0
      Они не сложат - им не позволят хозяева из-за океана. До последнего свидомого будут бодаться....
  3. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:14
    +2
    Израиль изменил правила въезда в страну для украинцев. Теперь для въезда граждане Украины должны получить разрешение на въезд от МВД Израиля, сообщило посольство Израиля на Украине. Ранее между странами действовал безвизовый режим.
    Израильское посольство сообщило, что страна не принимает у себя беженцев с Украины, однако готова принять украинцев, у которых уже есть родственники с гражданством Израиля. Также украинцы не смогут въехать в страну по приглашению родственников или друзей, у которых нет местного гражданства.
    Перевожу на понятный - въехавший на лечение или реабилитацию ВСУшник НЕ СМОЖЕТ зависнуть в Израиле и пересидеть шухер - сразу после лечения его депортируют в неньку. В связи с этим "вероломством" большинство отправляемых за рубеж трёхсотых отказываются от Израиля и требуют выезда в Германию, но там их тоже обламывать начали.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:14
    +2
    Вот он сладостный без виз...., только одно условие - в тебе должна быть дырка, а квота на 18 койко-мест в крупнейшем госпитале Пентагона в ЕС и правда круто, с учетом того, что 300-х в день не одна сотня.....
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:16
      0
      От же облом ... Они ж "цэ Эуропэйцы"..
      А за что ж тогда свидомитили???
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:23
    0
    Скорее эти страны облегчили въезд раненым бандеровцам для лечения, в не украина "облегчила" выезд. Запомним и это.
  6. hohohol
    hohohol Сегодня, 14:31
    0
    Приближение начала конца. Вывозить будут нациков и особо приближенные к Зеле. Для простого люда путь туда закрыт