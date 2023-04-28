Украинские власти упростили процедуру отправки своих военных за границу для лечения

Украинский Кабмин принял решение об упрощении выезда раненых боевиков на лечение за границу.По словам главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, получившие ранения украинские военнослужащие смогут получить направление на прохождение лечения или реабилитации за границей без консилиума в военно-медицинских учреждениях, ранее определявшего, необходимо ли раненому подобное лечение. Теперь это решение находится в компетенции лечащего врача.Страна, принимающая на лечение раненых украинских военнослужащих, берет на себя все расходы на оказание медицинских услуг и транспортировку.Ранее сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин разрешил лечить раненых украинских боевиков в расположенном на территории Германии американском военном госпитале, являющимся крупнейшим военно-медицинским учреждением Пентагона за пределами США. Одновременно этот госпиталь готов принимать до 18 раненых боевиков ВСУ.Это решение главы Пентагона впервые предоставило возможность украинским военнослужащим проходить лечение не в гражданских больницах, а на военных объектах за границами Украины.В настоящее время лечение и реабилитацию украинским военнослужащим предоставляет ряд стран Евросоюза и Израиль. Однако, некоторые европейские страны, в том числе Швейцария, отказываются принимать у себя раненых украинцев, ссылаясь на трудности бюрократического характера.