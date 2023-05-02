Насколько близко немцы подошли к Москве в 1941 году – мифы и факты

«Ещё смолоду я убедился, что нет события, о котором правдиво рассказала бы газета…»

Джордж Оруэлл. Вспоминая войну в Испании

О мифах и мифотворчестве



Мост через Химкинское водохранилище: сдан в эксплуатацию в ноябре 1936 г., демонтирован в начале 1980 г.

«…16 октября 1941 г., несмотря на сложность обстановки, вражеской мотоколлоне не удалось бы беспрепятственно и незаметно пройти по Ленинградскому, Пятницкому или Волоколамскому шоссе от линии фронта до Химок.»

«…Октябрь. Кто-то пустил слух: в Химки ворвался немецкий танк. Так и было: один ошалелый танкист, имевший при себе билет на парад фашистов на Красной площади, влетел в Химки, где тут же его уничтожили…»

«…По сей день рассказывают, что в это утро два немецких танка ворвались на северную окраину Москвы, в Химки, где были быстро уничтожены. Правда, пока ни один серьёзный источник не подтвердил, что эти танки существовали не только в воображении некоторых перепуганных москвичей…»

«По прямому указанию Генерального штаба и лично Жукова мы минировали дальние и ближние подступы к Москве, а наша моторизованная часть помогла ликвидировать немецких мотоциклистов и бронетранспортеры, прорвавшиеся к мосту через Москву-реку в районе аэропорта Шереметьево. Ближе этого места пройти к Москве немцы уже не смогли. Сегодня здесь стоят в память о тех днях огромные противотанковые надолбы – символ мужества защитников столицы.»



Монумент в Химках: открыт 6 декабря 1966 г. в память о начале контрнаступления советских войск под Москвой зимой 1941 г.

Оценка вероятности появления немцев в Химках

«Народы не падают с неба.»

Немецкие сказки

«…Штурмовое подразделение 62-го инженерного батальона из Виттенберга ближе всех подобралось к берлоге Сталина, вклинившись в пригород г. Химки, всего в 8 километрах от окраины города и в 16 километрах от Кремля.»

«Саперы армейского 62-го саперного батальона вышли на станцию Химки и взорвали её. Оттуда до Кремля оставалось 16 км. Ближе к Москве немецким солдатам пройти не удалось.»