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Насколько близко немцы подошли к Москве в 1941 году – мифы и факты

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Насколько близко немцы подошли к Москве в 1941 году – мифы и факты



«Ещё смолоду я убедился, что нет события, о котором правдиво рассказала бы газета…»
Джордж Оруэлл. Вспоминая войну в Испании

О мифах и мифотворчестве


Любое грандиозное событие в истории человечества всегда опутано плотным слоем мифов. Это явление характерно и для Великой Отечественной войны, особенно её начального периода – осени 1941 г.

Объединяющей особенностью всех мифов является явная необычайность сюжета, что и способствует их широкому распространению и чрезвычайной живучести.

Согласитесь, что мало кому интересно выслушивать и затем пересказывать какие-то обыденности. А вот с историями, поражающими своей невероятностью, всё наоборот: люди их с удовольствием слушают, запоминают, а потом и с не меньшим удовольствием рассказывают своим знакомым, порой даже приукрашивая и без того достаточно живописный сюжет.

Если вы вдруг пожелаете ознакомиться с историей подмосковного города Химки, то наверняка встретите описание необыкновенного события: 16 октября 1941 г. на мосту через Химкинское водохранилище вдруг откуда-то появились немецкие мотоциклисты, за которыми (в некоторых вариантах) даже следовал немецкий бронетранспортер.


Мост через Химкинское водохранилище: сдан в эксплуатацию в ноябре 1936 г., демонтирован в начале 1980 г.

Дальнейшие приключения мотоциклистов имеют несколько вариаций.

По одной версии, они пересекли водохранилище и смело покатили к столице. Но неподалёку от Окружной ж/д были встречены отрядом ОМСБОН НКВД, загнаны на территорию водной станции Динамо и там уничтожены.

По другой версии, фашистам повезло: они беспрепятственно доехали до ст. метро Сокол, затем почему-то поехали назад, и далее их следы затерялись в исторической мгле.

Возникновение столь удивительной истории явилось плодом панических слухов, возникших 16.10.1941 г., когда в столице началась массовая эвакуация учреждений и предприятий, закрылось метро, и в некоторых местах даже стали возникать массовые беспорядки – обезумевшие толпы громили продуктовые магазины. Эмоциональное состояние людей достигло своего пика, и в городе начали быстро распространяться слухи, что якобы передовые немецкие части уже вступают в пригороды Москвы – Химки и Тушино.

Казалось бы, что после окончания войны, когда информационный вакуум о событиях октября 1941 г. начал постепенно заполняться, слухи о появлении немцев в Химках должны были развеяться окончательно и бесповоротно.

Но не тут-то было, мифы так легко не сдаются. В конце 60-х годов волнительная история о прорыве немецких мотоциклистов была вновь запущена в массы – на этот раз отличились советские газеты.

Одна из первых публикаций о мифическом пришествии немцев в Химки появилась 14 июля 1968 г. в печатном органе Московских промышленного и сельского областных комитетов КПСС газете «Ленинское знамя». Затем в 1971 г. в газетах «Вечерняя Москва» и «Московский Комсомолец» вышли статьи «Бой на Химкинском мосту», пересказывающие сведения из публикации «Ленинского знамени». В них утверждалось, что 16 октября 1941 г. произошёл «знаменательный бой» советских танков (числом около 10) с немецкими мотоциклистами на Химкинском мосту.

В результате миф о пришествии немцев в Химки снова пошёл в народ.

У жителей и партактива Химок, находящихся в городе в военные годы, эти публикации вызвали большое удивление – о таком событии они ничего не слышали. А возмущённый прочитанным бывший первый секретарь Химкинского горкома партии А. А. Дымов (исполнявший эту должность в 1941 г.) даже опубликовал статью в Военно-историческом журнале (№ 5, 1972 г.), где назвал подобные публикации выдумками, сочинёнными в погоне за сенсациями. Дымов уверял, что о появлении немцев в Химках в годы войны ничего не слышали не только жители и партработники Химок, об этом ничего не знали и в Московском комитете партии, а также в штабе Московской зоны обороны.

Один из выводов статьи категоричен:

«…16 октября 1941 г., несмотря на сложность обстановки, вражеской мотоколлоне не удалось бы беспрепятственно и незаметно пройти по Ленинградскому, Пятницкому или Волоколамскому шоссе от линии фронта до Химок.»

Товарищ Дымов категорически отвергал и вероятность прорыва немцев в Химки в последующие месяцы – таких сведений тоже не имелось.

Но, как известно, сила газетного слова может творить чудеса. Надо полагать, что некоторые прочитавшие публикации химчане тут же начали припоминать, что вроде бы и они видели этих странствующих мотоциклистов, или, по крайней мере, слышали о них от очевидцев, которым можно верить как себе.

В итоге порождённый советскими газетами миф пал на благодатную почву, и немецкие мотоциклисты продолжили свой героический рейд не только в отечественной прессе (в том числе и постсоветской), но и в мемуарах некоторых ветеранов.

А в воспоминаниях военной разведчицы Клавдии Николаевны Милорадовой (в молодости выполнявшей боевые задачи вместе с Зоей Космодемьянской) мотоциклисты даже трансформировались в танк:

«…Октябрь. Кто-то пустил слух: в Химки ворвался немецкий танк. Так и было: один ошалелый танкист, имевший при себе билет на парад фашистов на Красной площади, влетел в Химки, где тут же его уничтожили…»

Про слухи о появлении немецких танков в Химках упоминает и находившийся в те октябрьские дни в столице британский журналист А. Верт («Россия в войне 1941-1945»):

«…По сей день рассказывают, что в это утро два немецких танка ворвались на северную окраину Москвы, в Химки, где были быстро уничтожены. Правда, пока ни один серьёзный источник не подтвердил, что эти танки существовали не только в воображении некоторых перепуганных москвичей…»

Из общей канвы немного выбивается событие, приведённое в книге П. А. Судоплатова «Спецоперации. Лубянка и Кремль. 1930-1950 годы»:

«По прямому указанию Генерального штаба и лично Жукова мы минировали дальние и ближние подступы к Москве, а наша моторизованная часть помогла ликвидировать немецких мотоциклистов и бронетранспортеры, прорвавшиеся к мосту через Москву-реку в районе аэропорта Шереметьево. Ближе этого места пройти к Москве немцы уже не смогли. Сегодня здесь стоят в память о тех днях огромные противотанковые надолбы – символ мужества защитников столицы.»

Казалось бы, что таким известным людям как-то не пристало повторять слухи. А Судоплатов то уж точно не мог ошибиться, ибо в тот период находился в Москве и нёс ответственность за выявление и ликвидацию немецких диверсионных групп – ему ли не знать обо всех выявленных в столице ДРГ, немецких десантах и заблудившихся мотоциклистах.

Однако не стоит забывать, что мемуары это всего лишь воспоминания человека о событиях давно минувших дней, оформленные в виде литературного произведения. Поэтому не нужно их возводить в статус исторического хронографа, ибо обычно они изобилуют множеством неточностей, а также часто содержат описания событий, в которых мемуарист личного участия не принимал и узнал о них из чьих-то пересказов. Либо вообще прочитал это в каких-то послевоенных изданиях и потом утвердился во мнении, что и он эти события прекрасно помнит.

Подтверждением правильности данного вывода может служить вышеприведённый фрагмент из книги П. А. Судоплатова, вызывающий большое недоумение.

Во-первых, около аэропорта Шереметьево нет Москвы-реки, там находится часть Канала им. Москвы – Клязьминское водохранилище.

Во-вторых, там действительно имеется мост через водохранилище, с давних пор называемый Хлебниковским, но никакого памятника в виде «надолбов» рядом с мостом (и старым и новым) нет и никогда не было.

Можно предположить, что мемуарист имел в виду памятник «Противотанковые Ежи» на окраине г. Химки у съезда с моста Ленинградского ш. через Октябрьскую ж.-д., мимо которого проезжают люди, направляющиеся в столицу из аэропорта Шереметьево.


Монумент в Химках: открыт 6 декабря 1966 г. в память о начале контрнаступления советских войск под Москвой зимой 1941 г.

Таким образом, налицо явный пересказ сильно трансформировавшегося слуха о немецких мотоциклистах, скорее всего, услышанный Судоплатовым уже спустя многие десятилетия после окончания войны. Полагаю, что именно этот фрагмент из книги легендарного руководителя разведывательно-диверсионного управления НКВД и породил иногда встречающийся миф о том, что фашисты в 1941 г. дошли до северной окраины г. Химки и были расстреляны расчётом ПВО, чья позиция находилась на Ленинградском ш. около моста через железную дорогу.

Но могло ли подобное произойти даже теоретически?

Оценка вероятности появления немцев в Химках


Как остроумно заметил русский историк Д. И. Иловайский:

«Народы не падают с неба.»

Данный вывод справедлив и по отношению к немецким мотоциклистам – с неба не падают и они.

Если фашисты действительно 16.10.41 появились на мосту через Химкинское водохранилище около посёлка Химки, то они не свалились с небес, а приехали по дорогам из какого-то места, где шли бои. Поэтому оценка вероятности их появления в Химках сводится к оценке вероятности их движения по определённым маршрутам, берущим начало от мест происходящих в тот день боёв.

Теперь необходимо вспомнить, что осенью 1941 г. немцы вели наступление с целью охвата г. Москвы. Передовыми частями являлись боевые группы, включающие в себя танки и мотопехоту. Впереди такой группы обычно следовал разведдозор на мотоциклах (иногда в сопровождении БТР). Следовательно, если 16.10.41 на мосту действительно появились немецкие мотоциклисты, то это была разведка одной из таких боевых групп, следовавшей в головном дозоре на некотором удалении (обычно в зоне прямой видимости).

Значит, оценить вероятность появления немцев в Химках можно путём ознакомления с архивными документами, где зафиксированы боевые действия, происходившие 16.10.41 на определённом удалении от Москвы.

Согласно ЖБД ЗапФ, к северо-западу от столицы в этот день части КА пытались выбить немцев из г. Калинин (ныне Тверь). А коли так, то для появления в Химках немецкий разведдозор должен был (непонятно для чего) проехать по Ленинградскому ш. около 150 км.

К западу от Москвы немецкие части вели бои с частями 16 А и заняли населённые пункты Раменье, Рождествено, Середа – около 130 км от ближайшей границы Москвы по прямой. Появление противника с этого направления ещё менее вероятно, чем их приезд из Калинина.

Таким образом, совершенно бесспорно, что вероятность появления немцев в Химках 16.10.1941 г. равна нулю.

А может быть, возникла небольшая путаница, и немцы появились в Химках не 16 октября, а 16 ноября?

Попробуем оценить вероятность и такого события.

16.11.1941 г. находящиеся в Волоколамском р-не немецкие войска, действуя из населённых пунктов Шитьково и Васильевское, начали частное наступление и захватили деревни Ядрово, Мыканино, Рождествено Волоколамского р-на. Если бы они в этот день двинулись по Волоколамскому ш., то до Химкинского моста им бы потребовалось проехать более 50 км. Но только оказались бы они на нём, следуя не из области в город, а наоборот – из города в сторону области.

В действительности у немцев в тот день даже в мыслях не было ехать в Москву, поскольку частное наступление являлось первым этапом общего наступления на Клин, который был ими захвачен только 23 ноября.

А немцы, находящиеся в Клинском р-не, 16.11.41 вели бои в окрестностях посёлка Ново-Завидовский, тоже имея задачу в перспективе захватить Клин. Оттуда до Химок оставалось около 105 км по Ленинградскому ш., но вот только ехать в Химки у них в те дни никакой нужды не было.

Следовательно, опять совершенно бесспорно, что вероятность появления немцев в Химках даже 16 ноября 1941 г. тоже равна нулю – в тот день разведка ближних подступов к столице противнику не требовалась, а для общего представления о имеющейся дорожной сети немцам вполне хватало данных авиаразведки, поставленной на высочайший технический уровень.

Немецкие сказки


Ещё один миф о пришествии немцев в Химки сочинил известный немецкий сказочник (в прошлом нацистский пропагандист) Пауль Шмидт (псевдоним Карель). В своей книге «Гитлер идёт на восток» (издана в 1963 г.) при описании событий, произошедших 5 декабря 1941 г., он приводит следующее сведение:

«…Штурмовое подразделение 62-го инженерного батальона из Виттенберга ближе всех подобралось к берлоге Сталина, вклинившись в пригород г. Химки, всего в 8 километрах от окраины города и в 16 километрах от Кремля.»

Эту же байку с некоторым героическим дополнением позже привёл в своей книге «Битва за Москву» чрезвычайно плодовитый немецкий сочинитель Вернер Хаупт:

«Саперы армейского 62-го саперного батальона вышли на станцию Химки и взорвали её. Оттуда до Кремля оставалось 16 км. Ближе к Москве немецким солдатам пройти не удалось.»

Немцам вторит и известный советский учёный-международник Г. Л. Розанов в своей книге «План Барбаросса. Замыслы и финал» (1970). Только он присылает в Химки «разведывательный батальон 258-й пехотной дивизии», датируя его появление в городе 2 декабря.

Указанные события тоже являются вымыслами (что подробно обосновывается в ВИЖ 1972 г. № 5). С 30 ноября на станциях Сходня, Химки и Ховрино выгружались из эшелонов прибывшие войска, заполнившие этот район. А 2 декабря в р-не Красной Поляны была проведена первая контратака 20 армии. Ближайшие подступы к столице были плотно перекрыты войсками МЗО, да и наступление немцев уже было приостановлено, и даже начался их постепенный запланированный отход от Москвы.

Небольшая вероятность появления в окрестностях г. Химки немецкого разведдозора имеется только вечером 30 ноября, когда фашисты заняли посёлок Красная Поляна и находящуюся чуть южнее д. Катюшки. Это и есть самая ближняя точка от позиций немцев до границ Москвы 1941 г. – около 17 км по прямой.

Чисто теоретически отдельные мотоциклисты 30.11.41 могли от д. Катюшки по местным грунтовкам доехать до д. Мелькисарово и даже чуть далее до Ленинградского ш. Однако документального подтверждения это умозрительное построение не находит. Да и занявшая Красную Поляну немецкая группировка имела цель продвигаться далее вовсе не к Химкам, а вдоль Рогачевского ш. к Дмитровскому ш. Следовательно, немецкие разведдозоры 30.11.41 направлялись из Красной Поляны по Рогачевскому ш. на восток по направлению к Еремино (что подтверждается документами).

К северо-западу от г. Химки последним рубежом, где красноармейцы в начале декабря 1941 г. остановили рвущиеся к Москве немецкие войска, является 40-й км Ленинградского ш. – за 17 км до монумента «Противотанковые Ежи». В память об этом событии на высоте 217,1 около поворота на г. Зеленоград был сооружён большой монумент, названный «Штыки»:


В военные годы на этой высоте находились немецкие позиции, а красноармейцы, перекрывшие шоссе у села Бол. Ржавки, несколько раз пытались их оттуда выбить. После отступления немцев вблизи высоты была устроена большая братская могила, где ещё долго после войны хоронили найденные в этом районе боевых действий многочисленные останки солдат и командиров КА. Точное число упокоенных воинов неизвестно, из них установлены данные только 23-х…

Согласно административному делению тех лет эта территория (включая посёлок Крюково, где тоже шли бои) входила в состав Химкинского р-на.

Возможность прорыва немецкого разведдозора с этого направления совершенно исключена: в те дни по Ленинградскому ш. неиссякаемыми потоками двигались техника и войска КА. А возле бывшей д. Черкизово его пересекал оборонительный рубеж, от которого до наших дней сохранился небольшой участок противотанкового рва, расположенный примерно в 250 м справа от начала съезда с Ленинградского на Шереметьевское ш.:


Западнее г. Химки в начале декабря бои шли в д. Нефедьево – около 21 км до границы Москвы тех лет по прямой. Теоретически имеющиеся в тот год поселковые дороги давали возможность немецким мотоциклистам выехать на Пятницкое ш., далее проследовать по нему в сторону столицы, а потом повернуть влево и через д. Коростово доехать до д. Куркино, а уже оттуда попасть к Химкинскому мосту.

Однако вероятность подобного путешествия немцев в те дни вызывает большое сомнение. Даже если бы им удалось выехать на Пятницкое ш. и поехать по нему в сторону Москвы, то их вояж закончился бы у Коростово, где располагался штаб 16 А и имелось его охранение, в задачи которого как раз входило оберегать командарма 16 А К. К. Рокоссовского от визитов таких «путешественников». Да и у Куркино на склоне холма в те дни располагался один из заслонов МЗО, специально устроенный для предотвращения подобных случайных проходов противника.

Боевые группы немцев, двигавшиеся по Волоколамскому ш., были остановлены у д. Ленино – примерно 26 км по прямой до границы Москвы.

Наступавшие с других направлений немецкие войска были остановлены на большем отдалении от границ города.

В итоге можно заключить, что слух о пришествии немцев в Химки оказался невероятно живучим, и даже нашёл очередное повторение в устах известных отечественных историков на телепередаче «Путь к Победе».

Однако совокупность обнародованных в настоящий момент архивных документов частей КА, участвовавших в Московском сражении, позволяет с вероятностью близкой к 100 % заявить, что сия красочная история – всего лишь один из мифов, сложенных людьми в тот тяжёлый период Отечественной войны, и повторённый после неё.

Ни один документ периода 1941-1942 гг., где было бы отражено это событие, до сего времени не обнародован. Красочные истории о рейде отважных немецких мотоциклистов держатся только на личных воспоминаниях «очевидцев» и «непосредственных участников».

В итоге стоит отметить, что разгром немецко-фашистских войск под Москвой в декабре 1941 г. справедливо называется одним из главных факторов, приведших к их поражению во Второй мировой войне. Но существует и менее известный факт: вероятность повторного наступления немцев на столицу считалась актуальной вплоть до 1943 г. включительно. И оборонительные позиции на подступах к Москве после немецкого отступления не ослаблялись, а наоборот – усиливались.
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Использованы фотографии:
pastvu.com, интернет и архив автора
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3 комментария
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  1. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 05:48
    +5
    Вот так и надо аргументированно,вежливо опровергать устоявшиеся мифы прошедшей ВОВ. Спасибо Автору,ярко и доходчиво все разложил по полочкам. Есть ли у оппонентов подобные доводы?
  2. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 06:18
    +4
    Аргументировано изложено. Все понятно. Вопросов нет.
    what Кроме того, указанные события происходили относительно недавно, несмотря на неразбериху первых месяцев войны, боевые донесения, рапорты, ведение ЖБД никто не отменял, опер.сводки также в архивах должны быть.
    Видимо скоро будет кем-нибудь произведено исследование на тему: Мифы 20 века и мифотворчество.
    Примечательно, что после ВОВ многие немецкие генералы занялись писательским творчеством о том что почти победили Советы, ах если-бы не Гитлер...

    Ещё один миф о пришествии немцев в Химки сочинил известный немецкий сказочник (в прошлом нацистский пропагандист) Пауль Шмидт (псевдоним Карель)

    Анекдот:
    - Верно ли, что Рабинович выиграл "Волгу" в лотерею?
    - Все верно. Только не Рабинович, а Иванов. И не "Волгу", а сто рублей.
    И не в лотерею, а в карты. И не выиграл, а проиграл.

    Обычно перед 9 мая просматриваю д/ф цикл фильмов "Неизвестная война", сегодня пересмотрю фильм "Битва за Москву".
  3. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 07:00
    0
    Разоблачили очередной миф,и что изменилось. Судоплатов тоже не истина в последней инстанции.Он много чего наговорил.И то,что мы тоннами вывозили золото из Испании.Мы часто ловимся на удочку незадчливыхисториков.Очень любим надуманное.Сейчас на знамя водрузили песню Шамана.Глядя на его облик,думаешь,лучше бы он пел на немецком языке.Тогда бы было бы все яснее.Но все перевешивает фильмы ол советском прошлом,где люди показаны с самой худшей стороны.Якобы,они погрязли в пьянстве и грязи.И думаешь о создателях этих фильмов- Чтоб вам жить так,какими вы показываете наших людей.