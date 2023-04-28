Отвечающий за оборону Бахмута Сырский обещает провести контрудар, но только если позволит погода

Украинскому командованию все труднее проводить ротацию подразделений в Бахмуте, желающих отправиться на "защиту города" становится все меньше. Согласно данным, поступающим из украинских источников, в офисе Зеленского осознают близкую потерю этого населенного пункта, но выводить остатки ВСУ из него не будут. Масла в огонь подливает отвечающий за оборону Бахмута Сырский, обещающий все же провести эффективный контрудар, если это позволит сделать погода.
Подразделения ВСУ продолжают обороняться в западных кварталах Бахмута, но без артиллерийской и авиационной поддержки, а также резервов и боеприпасов, они долго не продержатся. Это понимают и на Банковой, но приказа на отвод сил и средств из города не будет. Вернее приказ о выводе всех подразделений из Бахмута был, его подписал в конце февраля главком ВСУ Залужный, приказав командующему СВ ВСУ Сырскому к 4 марта вывести все части и соединения из города. Однако Сырский, которому был обещан пост главкома ВСУ, предложил продолжить оборону города с последующим контрударом для его освобождения.
Зеленский наложил запрет на приказ Залужного и дал полный карт-бланш Сырскому, который до сих пор не смог сделать ничего, жалуясь то на погоду, то на российских военных, использующих климатическое оружие и не дающих ему провернуть "блестящую операцию" по освобождению Бахмута. Таким образом, украинские военные сейчас погибают из-за амбиций Зеленского и Сырского.
В свою очередь, как сообщают сами украинские военные, желающих отправится в Бахмут становится все меньше и меньше. Не последнюю роль в этом сыграло заявление Евгения Пригожина о том, что ЧВК "Вагнер" больше не будет брать пленных, уничтожая украинских военных на поле боя. Прозвучало оно после расстрела всушниками попавшего в плен раненого "вагнеровца". Как заявляется, это очень мощный психологический пресс, который давит на украинских военных.
Между тем, появилась неофициальная информация о том, что штурмовые отряды "Оркестра" взяли под контроль комплекс учебных зданий на улице Чайковского, там самым значительно осложнив оборону ВСУ на юге города. Однако, эта информация пока не проверенная, поэтому будем ждать официальных сообщений от ЧВК "Вагнер".