Наступление украинской армии, которое переносилось по разным причинам уже бессчетное количество раз, может оказаться провальным, даже если западные союзники поставят ВСУ все виды вооружений в количестве, запрашиваемом киевским руководством. Причины потенциальной неудачи в грядущем контрнаступе озвучил автор статьи в американской газете The New York Times, который для выяснения реального положения дел на передовой побывал под Угледаром, где пообщался на эту тему с украинскими военнослужащими.
Журналист отметил, что российская армия по-прежнему сохраняет превосходство в тяжелых видах вооружений. Кроме того, пока в Киеве и на Западе рассуждают о сроках наступления ВСУ, российские военные все это время вели серьезные работы по укреплению оборонительных рубежей. При этом украинские военные все еще проходят обучение в освоении западной военной техники и даже довольно простого оружия.
Такого же мнения придерживается и один из бойцов ВСУ, с которым пообщался американский корреспондент. По словам украинского военного с позывным «Дельфин», российская группировка в зоне боевых действий на Украине обладает еще и численным превосходством. При этом в ходе интенсивных боев и в попытке сдержать натиск российской армии, особенно в результате встречных атак, украинские войска несут значительные потери.
Мы потеряли наших лучших людей — тех, кто погиб, и тех, кто был выведен из боя из-за травм
— пожаловался Дельфин.
Автор статьи рассказал, что украинские военные уже используют под Угледаром американские бронетранспортеры MaxxPro и машины MRAP с усиленной противоминной защитой. Техникой они довольны, по словам бойцов ВСУ, бронемашины «выдерживают попадания российских снарядов». Чего не хватает украинцам, так это времени на полноценное обучение их управлению и обслуживанию.
Ко многим видам вооружений, поставляемым западными союзниками, даже нет инструкций на украинском языке. Это создает проблемы при обучении использованию даже относительно простого оружия.
Репортер рассказал об одном случае, когда украинский сержант пытался объяснить, как пользоваться в бою американским станковым гранатометом Mk-19, «но все шло не так».
Украинские солдаты никак не могли понять, как им пользоваться
— честно написал американский журналист.
При этом киевские власти упорно выпрашивают у западных союзников современные истребители, которые на Украине теперь считают очередным «чудо-оружием», способным переломить ход военной кампании. Только вот при таких способностях украинских вояк к овладению относительно простым оружием, западные спонсоры, очевидно, понимают, что вместе с самолетами им придется предоставлять и своих пилотов. На что ни в США, ни в европейских странах НАТО пока пойти не готовы.