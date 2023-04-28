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Американская газета: Новое западное вооружение не является гарантией успеха украинского контрнаступления

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Американская газета: Новое западное вооружение не является гарантией успеха украинского контрнаступления

Наступление украинской армии, которое переносилось по разным причинам уже бессчетное количество раз, может оказаться провальным, даже если западные союзники поставят ВСУ все виды вооружений в количестве, запрашиваемом киевским руководством. Причины потенциальной неудачи в грядущем контрнаступе озвучил автор статьи в американской газете The New York Times, который для выяснения реального положения дел на передовой побывал под Угледаром, где пообщался на эту тему с украинскими военнослужащими.


Журналист отметил, что российская армия по-прежнему сохраняет превосходство в тяжелых видах вооружений. Кроме того, пока в Киеве и на Западе рассуждают о сроках наступления ВСУ, российские военные все это время вели серьезные работы по укреплению оборонительных рубежей. При этом украинские военные все еще проходят обучение в освоении западной военной техники и даже довольно простого оружия.

Такого же мнения придерживается и один из бойцов ВСУ, с которым пообщался американский корреспондент. По словам украинского военного с позывным «Дельфин», российская группировка в зоне боевых действий на Украине обладает еще и численным превосходством. При этом в ходе интенсивных боев и в попытке сдержать натиск российской армии, особенно в результате встречных атак, украинские войска несут значительные потери.

Мы потеряли наших лучших людей — тех, кто погиб, и тех, кто был выведен из боя из-за травм

— пожаловался Дельфин.

Автор статьи рассказал, что украинские военные уже используют под Угледаром американские бронетранспортеры MaxxPro и машины MRAP с усиленной противоминной защитой. Техникой они довольны, по словам бойцов ВСУ, бронемашины «выдерживают попадания российских снарядов». Чего не хватает украинцам, так это времени на полноценное обучение их управлению и обслуживанию.

Ко многим видам вооружений, поставляемым западными союзниками, даже нет инструкций на украинском языке. Это создает проблемы при обучении использованию даже относительно простого оружия.

Репортер рассказал об одном случае, когда украинский сержант пытался объяснить, как пользоваться в бою американским станковым гранатометом Mk-19, «но все шло не так».

Украинские солдаты никак не могли понять, как им пользоваться

— честно написал американский журналист.

При этом киевские власти упорно выпрашивают у западных союзников современные истребители, которые на Украине теперь считают очередным «чудо-оружием», способным переломить ход военной кампании. Только вот при таких способностях украинских вояк к овладению относительно простым оружием, западные спонсоры, очевидно, понимают, что вместе с самолетами им придется предоставлять и своих пилотов. На что ни в США, ни в европейских странах НАТО пока пойти не готовы.
Автор:
Использованы фотографии:
Генштаб ВСУ
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11 комментариев
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  1. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 13:58
    0
    Гарантией может стать только письменное подтверждение со стороны представителей российского "глубинного государства". Но и для них это риск срыва в неконтролируемую цепь случайностей. А слив должен быть контролируемый. Иначе им не интересно.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 14:02
      +1
      40-60 тыс. ни что для наступления по такому фронту, с учетом отвлекающих операций даже имея локальный успех невозможно его развить и закрепиться, бронетехника вся разношерстная, рембазы в Польше, авиация одно название, по всем военным канонам эта авантюра для ВСУ закончится поражением.
      1. mitlantecutli_zen
        mitlantecutli_zen Сегодня, 14:54
        0
        Eso espero pero, no se apuren en sacar conclusiones. Tanto el nazi gobierno de Ucrania como sus patrocinadores saben que en esta ofensiva se lo van a jugar todo.
  2. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 14:14
    0
    Новое? Там 60х 70х годов старье в основном...
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:15
    0
    Думаю, у ВСУ " наступление, закончится,как и майдан- поскачут перед камерами,сожрут весь паек, оружие- продадут и скажут,как всегда " Россия виновата".
  4. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:15
    +1
    российская группировка в зоне боевых действий на Украине обладает еще и численным превосходством.

    Укропы всегда говорят о численном превосходстве российской армии, даже тогда, когда миллионная армия укропа ведёт боевые действия с 300 тысячной группировкой.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:22
    +1
    Американская газета: Новое западное вооружение не является гарантией успеха украинского контрнаступления

    Вопрос... а кого за бугром это волнует???
    Два родственных народа задрались, могилизируют друг друга и.... забугорные хлопают в ладоши, а некоторые потирают рученки в ожидании прибыли, ещё и больше.
    1. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 14:33
      +1
      Цитата: rocket757
      Два родственных народа задрались, могилизируют друг друга

      один. один народ. украинцы это не народ, это идеология предательства России русскими. request
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:54
        0
        Так то мы все были единое целое... Русь, Российская империя, Россия! Победить нас было нельзя и уничтожить не можно. Вот и на придумывали всякой фигни и мозги ею забили/разбавили, некоторым...
        Когда мы опять соберёмся вместе, назло всем гадам???
    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 14:35
      +1
      Цитата: rocket757
      .... Новое западное вооружение не является гарантией успеха украинского контрнаступления

      Вопрос... а кого за бугром это волнует???.....

      Конечно, никого не волнует. Они для своих доходов стараются. И это понятно вполне ---- капитаклизьм, американский ВПК.Да и нет гарантии, что укропитекам подойдёт. Уже столько " непонимания" было.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:50
        0
        Главное прибыль, но пощипать своего стратегического противника, чужими руками, они не отказывались никогда.