Польша загружает новые мощности для производства САУ Krab для ВСУ

Польская пресса упорно игнорирует многочисленные свидетельства поражения переданных ВСУ САУ Krab, пытаясь создать для обывателя картинку полной надёжности и высокой боевой устойчивости национального оружия. Однако на фоне больших потерь, которые понёс украинский парк самоходок, приходится загружать новые мощности в целях восполнения утраченной техники.
Издание TVP Info опубликовало выступление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, в ходе которого он заявил о намерении развернуть выпуск САУ Krab на заводе Bumar-Labedy в Гливице (Силезия), в дополнение к уже ведущемуся производству на предприятии Huta Stalowa Wola в Сталёва-Воля (Подкарпатье):
Мы заказали ещё одну партию Krab. Они также будут выпускаться по заявке украинцев.
До начала проведения СВО и развёртывания поставок боевых систем ВСУ польская армия приобрела 122 САУ Krab, из которых было отгружено 80 единиц. Как утверждается польскими властями, после начала конфликта из этого парка 18 единиц были переданы киевскому режиму. В июне 2022 года был размещён заказ на 54 самоходки для ВСУ, а в сентябре – ещё на 48 САУ, но уже для польской армии.
Сколько фактически было передано Krab украинской армии остаётся только гадать. Согласно подсчётам западных обозревателей, по состоянию на 18 апреля 2023 года было уничтожено не менее 10 артустановок, ещё 2 получили повреждения. Однако эта цифра основывается свидетельствах, выложенных главным образом российской стороной. При этом далеко не всегда получается запечатлеть поражение целей. На Украине же старательно избегают публикации материалов об утрате техники.