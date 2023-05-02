Комары против людей: нас убивают, мы выживаем

Не летят комарики на зелёном шарике

«Эксперимент с ГМО-комарами должен быть остановлен. Это касается не только Флориды — это вопрос национальной безопасности. Управление по контролю за москитами в Флорида-Кис не имеет права решать за всех»,

«не может гарантировать, что предоставляемые биологические материалы будут функционировать определённым образом, выполнять определённое предназначение и не будут содержать скрытых или иных дефектов.»

Есть ли жизнь без комаров?

«Никто не сделал больше за последние 10 тысяч лет для того, чтобы уничтожение лесов было приостановлено, чем комары»,

Денег и патронов не жалеть!

«Странам необходимо подкрепить решительные заявления принятого Климатического пакта решительными действиями, увеличив инвестиции.»

Закачивая свой материал про климат XXI века, обещала рассказать о комарах, едва ли не главных из числа эффективных природных врагов человечества. И начну с того, что Билл Гейтс уже потратил 4 миллиона долларов на создание комаров-убийц.Сами выведенные комары должны быть безвредными для человека, но зато должны истреблять других комаров-переносчиков опасных заболеваний. Гейтс уже заявил, что его проект поможет победить малярию, от которой ежегодно умирают более миллиона человек.Малярия, как известно, передаётся от человека к человеку через укусы комара: возбудитель заболевания, малярийный плазмодий, должен развиться в кишечнике комара и проникнуть в его слюнные железы, чтобы насекомое стало опасным для человека. Утверждается, что с 2015-го прогресс в борьбе с малярией застопорился, и даже объясняется почему.Малярийные комары и переносимые ими паразиты становятся устойчивыми к инсектицидам и лекарствам. В рамках проекта выводятся только комары-самцы (человека кусают самки). Специальные генно-модифицированные комары-убийцы уничтожают сородичей с помощью спаривания: будущим поколениям передаётся ген, который не позволяет детёнышам дожить до взрослого периода, когда они начинают пить кровь.Осуществляет проект британская биотехнологическая компания Oxitec. А ведь интересно, что оба проекта — проекты Гейтса и британских компаний! И первые антималярийные комары уже появились. Учёные сократили срок жизни самого комара, так что модифицированные комары умрут раньше, а вместе с ними погибнет и паразит.Если технология оправдает себя, то в течение ближайших двух-трёх лет учёные собираются провести полевые испытания в одной из стран Африки. Пока планируется протестировать новых комаров в условиях, наиболее приближенных к естественным, и оценить их эффективность.Опыт прошлых лет доказал, что борьба с малярией намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Сейчас предлагается использовать комплексный подход: создавать новые лекарства, новые вакцины и новых комаров. Впрочем, у благой, на первый взгляд, идеи нашлись критики, которые считают, что Oxitec и Гейтс в погоне за прибылью могут уничтожить комаров как вид.Так, проект был одобрен властями Флориды в августе 2020 года и предполагал распространение 750 миллионов особей генно-модифицированных комаров-самцов. ГМО-комар, используемый в проекте, получил кодовое обозначение OX5034. Другие генетические варианты этих комаров уже были распространены в Бразилии (2011 год), в Панаме (2016 год), а также проходят тесты перед применением в Индии.Критики проекта указывают, что компания Oxitec так и не продемонстрировала никаких численных показателей: сокращение доли опасных комаров, выживаемость, продолжительность жизни и соотношение самцов и самок. А планы властей Флориды использовать ГМО-комаров вызвали опасения у жителей штата.На сайте Change.org была даже создана петиция с требованием остановить «комариный» проект Oxitec. Петицию успели подписать почти 240 тысяч человек, которые требуют «».— заявляют активисты группы «США без ГМО».К их требованиям присоединились активисты из «Коалиции против ГМО-комаров», которые указывают, что компания Oxitec сама заявляет, что её продукция является «» иКомары являются пищей для птиц и летучих мышей, а их личинками питаются рыбы и лягушки. Так что уничтожение комаров может повлечь за собой изменения в пищевой цепочке. И напрасно кто-то надеется, что больше никто не покусится на человеческую кровь.Это продолжат делать слепни, оленьи кровососки, мошки, иксодовые клещи, редчайшие «бабочки-вампиры» — калиптры и сухопутные пиявки. И их всех станет больше. И чтобы пройти, например, через полчища мошек возле пруда, надо будет надевать специальную одежду и маску.Стрижи и ласточки из-за нехватки комаров могут покинуть города. В арктических тундрах популяции птиц без питания комарами сильно уменьшатся в численности, некоторые и вовсе исчезнут. В озёрах и реках исчезнут виды рыб, которые питались только личинками комаров, например гамбузия. Остальные рыбы приспособятся к другой пище. Кто не сможет, тот погибнет.Олени смогут мигрировать в места, где комаров станет в разы меньше, но нагрузка оленей на биоценозы возрастёт, они уничтожат все растения и лишайники. И если люди не начнут кормить северных оленей, то эти животные в конце концов просто вымрут, а народам, зависящим от них, придётся переселяться на юг.Лягушки научатся жить без комаров, станут есть бабочек и мух. Летучие мыши станут ловить больше ночных бабочек. Всё это уменьшит численность мух. А кто питается мухами? Кстати, мухи, как и пчёлы, — важные опылители, опыляя дикие цветы, они помогают мелким млекопитающим, которые едят плоды растений.Также мухи важны в процессе разложения биологических отходов. Интересной особенностью обладают личинки мух: они выделяют специальный секрет, который является антибиотиком. Муха также стала идейным источником для создания многих девайсов. Например, глаз мухи стал прародителем современной цифровой камеры. Муха, как и комар — часть пищевой цепи. Что произойдёт, если они исчезнут, трудно предсказать.Фил Лунибос, энтомолог из Университета Флориды, считает, что уничтожение комаров «». Он говорит, что комары, питающиеся цветочным нектаром, играют важную роль в опылении. И указывает, что сам факт того, что ту нишу, которую занимали комары, займут другие насекомые, является частью проблемы. Ведь исчезнувший вид может быть замещён другим, «». И новый вид, по его мнению, может распространять болезни быстрее и на более значительные расстояния, чем комары сегодня.А американский писатель Дэвид Куаммен считает, что москиты ограничивают разрушительное влияние человека на окружающую природу. Так, москиты делают тропические дождевые леса непригодными для жизни человека. А дождевые леса, которые являются домом для множества растений и живых существ, находятся в серьёзной опасности именно из-за деятельности человека.— считает Куаммен.Уничтожение комаров является также и философской проблемой. Ведь морально неверно уничтожать целый вид живых существ! Вот такие споры вокруг генномодифицированных комаров. Сразу встаёт вопрос: а всё-таки какая главная цель у этих новых проектов? Похоже, как обычно, дело в деньгах! Вот давайте посмотрим на документы ООН. Что в них главное?В ноябре 2022 года был опубликован новый доклад Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Главный вывод доклада — по мере усиления изменения климата по всему миру страны должны резко увеличить объёмы финансирования на адаптацию к климатическому шторму.Исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен подчеркнул:По его данным, затраты на климатические меры в пять-десять раз превышают международные финансовые потоки.Поэтому необходима срочная беспрецедентная политическая воля и долгосрочные инвестиции. Инвестиции нужны для «». Генсек ООН Антониу Гутерриш уверен, что ускорить прогресс в направлении устойчивого развития всё ещё можно, но «».