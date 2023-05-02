Комары против людей: нас убивают, мы выживаем

Закачивая свой материал про климат XXI века, обещала рассказать о комарах, едва ли не главных из числа эффективных природных врагов человечества. И начну с того, что Билл Гейтс уже потратил 4 миллиона долларов на создание комаров-убийц.
Не летят комарики на зелёном шарике
Сами выведенные комары должны быть безвредными для человека, но зато должны истреблять других комаров-переносчиков опасных заболеваний. Гейтс уже заявил, что его проект поможет победить малярию, от которой ежегодно умирают более миллиона человек.
Малярия, как известно, передаётся от человека к человеку через укусы комара: возбудитель заболевания, малярийный плазмодий, должен развиться в кишечнике комара и проникнуть в его слюнные железы, чтобы насекомое стало опасным для человека. Утверждается, что с 2015-го прогресс в борьбе с малярией застопорился, и даже объясняется почему.
Малярийные комары и переносимые ими паразиты становятся устойчивыми к инсектицидам и лекарствам. В рамках проекта выводятся только комары-самцы (человека кусают самки). Специальные генно-модифицированные комары-убийцы уничтожают сородичей с помощью спаривания: будущим поколениям передаётся ген, который не позволяет детёнышам дожить до взрослого периода, когда они начинают пить кровь.
Осуществляет проект британская биотехнологическая компания Oxitec. А ведь интересно, что оба проекта — проекты Гейтса и британских компаний! И первые антималярийные комары уже появились. Учёные сократили срок жизни самого комара, так что модифицированные комары умрут раньше, а вместе с ними погибнет и паразит.
Если технология оправдает себя, то в течение ближайших двух-трёх лет учёные собираются провести полевые испытания в одной из стран Африки. Пока планируется протестировать новых комаров в условиях, наиболее приближенных к естественным, и оценить их эффективность.
Опыт прошлых лет доказал, что борьба с малярией намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Сейчас предлагается использовать комплексный подход: создавать новые лекарства, новые вакцины и новых комаров. Впрочем, у благой, на первый взгляд, идеи нашлись критики, которые считают, что Oxitec и Гейтс в погоне за прибылью могут уничтожить комаров как вид.
Так, проект был одобрен властями Флориды в августе 2020 года и предполагал распространение 750 миллионов особей генно-модифицированных комаров-самцов. ГМО-комар, используемый в проекте, получил кодовое обозначение OX5034. Другие генетические варианты этих комаров уже были распространены в Бразилии (2011 год), в Панаме (2016 год), а также проходят тесты перед применением в Индии.
Критики проекта указывают, что компания Oxitec так и не продемонстрировала никаких численных показателей: сокращение доли опасных комаров, выживаемость, продолжительность жизни и соотношение самцов и самок. А планы властей Флориды использовать ГМО-комаров вызвали опасения у жителей штата.
На сайте Change.org была даже создана петиция с требованием остановить «комариный» проект Oxitec. Петицию успели подписать почти 240 тысяч человек, которые требуют «не позволить использовать США в качестве испытательной лаборатории для генетических экспериментов».
«Эксперимент с ГМО-комарами должен быть остановлен. Это касается не только Флориды — это вопрос национальной безопасности. Управление по контролю за москитами в Флорида-Кис не имеет права решать за всех»,
— заявляют активисты группы «США без ГМО».
К их требованиям присоединились активисты из «Коалиции против ГМО-комаров», которые указывают, что компания Oxitec сама заявляет, что её продукция является «экспериментальной по своей природе» и
«не может гарантировать, что предоставляемые биологические материалы будут функционировать определённым образом, выполнять определённое предназначение и не будут содержать скрытых или иных дефектов.»
Есть ли жизнь без комаров?
Комары являются пищей для птиц и летучих мышей, а их личинками питаются рыбы и лягушки. Так что уничтожение комаров может повлечь за собой изменения в пищевой цепочке. И напрасно кто-то надеется, что больше никто не покусится на человеческую кровь.
Это продолжат делать слепни, оленьи кровососки, мошки, иксодовые клещи, редчайшие «бабочки-вампиры» — калиптры и сухопутные пиявки. И их всех станет больше. И чтобы пройти, например, через полчища мошек возле пруда, надо будет надевать специальную одежду и маску.
Стрижи и ласточки из-за нехватки комаров могут покинуть города. В арктических тундрах популяции птиц без питания комарами сильно уменьшатся в численности, некоторые и вовсе исчезнут. В озёрах и реках исчезнут виды рыб, которые питались только личинками комаров, например гамбузия. Остальные рыбы приспособятся к другой пище. Кто не сможет, тот погибнет.
Олени смогут мигрировать в места, где комаров станет в разы меньше, но нагрузка оленей на биоценозы возрастёт, они уничтожат все растения и лишайники. И если люди не начнут кормить северных оленей, то эти животные в конце концов просто вымрут, а народам, зависящим от них, придётся переселяться на юг.
Лягушки научатся жить без комаров, станут есть бабочек и мух. Летучие мыши станут ловить больше ночных бабочек. Всё это уменьшит численность мух. А кто питается мухами? Кстати, мухи, как и пчёлы, — важные опылители, опыляя дикие цветы, они помогают мелким млекопитающим, которые едят плоды растений.
Также мухи важны в процессе разложения биологических отходов. Интересной особенностью обладают личинки мух: они выделяют специальный секрет, который является антибиотиком. Муха также стала идейным источником для создания многих девайсов. Например, глаз мухи стал прародителем современной цифровой камеры. Муха, как и комар — часть пищевой цепи. Что произойдёт, если они исчезнут, трудно предсказать.
Фил Лунибос, энтомолог из Университета Флориды, считает, что уничтожение комаров «чревато нежелательными побочными эффектами». Он говорит, что комары, питающиеся цветочным нектаром, играют важную роль в опылении. И указывает, что сам факт того, что ту нишу, которую занимали комары, займут другие насекомые, является частью проблемы. Ведь исчезнувший вид может быть замещён другим, «ещё более опасным с точки зрения здоровья человека». И новый вид, по его мнению, может распространять болезни быстрее и на более значительные расстояния, чем комары сегодня.
А американский писатель Дэвид Куаммен считает, что москиты ограничивают разрушительное влияние человека на окружающую природу. Так, москиты делают тропические дождевые леса непригодными для жизни человека. А дождевые леса, которые являются домом для множества растений и живых существ, находятся в серьёзной опасности именно из-за деятельности человека.
«Никто не сделал больше за последние 10 тысяч лет для того, чтобы уничтожение лесов было приостановлено, чем комары»,
— считает Куаммен.
Денег и патронов не жалеть!
Уничтожение комаров является также и философской проблемой. Ведь морально неверно уничтожать целый вид живых существ! Вот такие споры вокруг генномодифицированных комаров. Сразу встаёт вопрос: а всё-таки какая главная цель у этих новых проектов? Похоже, как обычно, дело в деньгах! Вот давайте посмотрим на документы ООН. Что в них главное?
В ноябре 2022 года был опубликован новый доклад Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Главный вывод доклада — по мере усиления изменения климата по всему миру страны должны резко увеличить объёмы финансирования на адаптацию к климатическому шторму.
Исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен подчеркнул:
«Странам необходимо подкрепить решительные заявления принятого Климатического пакта решительными действиями, увеличив инвестиции.»
По его данным, затраты на климатические меры в пять-десять раз превышают международные финансовые потоки.
Поэтому необходима срочная беспрецедентная политическая воля и долгосрочные инвестиции. Инвестиции нужны для «устойчивого развития». Генсек ООН Антониу Гутерриш уверен, что ускорить прогресс в направлении устойчивого развития всё ещё можно, но «для этого необходимо устойчивое финансирование и политическая солидарность».