Министр обороны Украины посетовал на то, что американские танки Abrams не успеют поучаствовать в готовящемся контрнаступлении ВСУ

Они появятся, но потом. Жаль, что в этом контрнаступлении танков американского производства не будет. Они просто не успеют поучаствовать.

Министр обороны Украины Алексей Резников в очередной раз прокомментировал ситуацию с готовящимся контрнаступлением. По заявлению главы военного ведомства, «украинские войска в глобальном смысле и в высоком процентном отношении к контрнаступлению готовы, но окончательное решение за Генштабом и руководством».Резников, отвечая на вопрос, когда же ожидать украинского контрнаступления, заявил о том, что оно начнётся, «как только будет воля Божья». Отсылки к высшим силам особенно нелепо звучат на фоне того, что украинские чиновники развязали в своей стране ещё и религиозную войну.Резников, продолжая рассказывать о подготовке к контрнаступлению, сообщает о том, что в нём будет задействована разнообразная натовская военная техника, включая танки Leopard, Challenger, а также боевые бронемашины «Брэдли», «Мардер», «Страйкер» и другие. Посетовал украинский министр обороны на то, что в ходе планируемого контрнаступления не смогут принять участие американские танки Abrams.Резников:Между тем, западное издание Politico в очередной раз пишет, что в администрации США не уверены в 100%-ном успехе украинского контрнаступления. Как указывают источники газеты, у Байдена считают, что украинские войска смогут добиться ограниченных успехов на юге и на востоке, но вряд ли смогут перерезать сухопутный коридор в Крым и уже тем более взять под контроль сам полуостров. В связи с этим в администрации США всё чаще звучат предложения о том, чтобы «добиться прекращения боевых действий без прямых переговоров между Киевом и Москвой».