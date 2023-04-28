Военное обозрение
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Министр обороны Украины посетовал на то, что американские танки Abrams не успеют поучаствовать в готовящемся контрнаступлении ВСУ

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Министр обороны Украины посетовал на то, что американские танки Abrams не успеют поучаствовать в готовящемся контрнаступлении ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников в очередной раз прокомментировал ситуацию с готовящимся контрнаступлением. По заявлению главы военного ведомства, «украинские войска в глобальном смысле и в высоком процентном отношении к контрнаступлению готовы, но окончательное решение за Генштабом и руководством».


Резников, отвечая на вопрос, когда же ожидать украинского контрнаступления, заявил о том, что оно начнётся, «как только будет воля Божья». Отсылки к высшим силам особенно нелепо звучат на фоне того, что украинские чиновники развязали в своей стране ещё и религиозную войну.

Резников, продолжая рассказывать о подготовке к контрнаступлению, сообщает о том, что в нём будет задействована разнообразная натовская военная техника, включая танки Leopard, Challenger, а также боевые бронемашины «Брэдли», «Мардер», «Страйкер» и другие. Посетовал украинский министр обороны на то, что в ходе планируемого контрнаступления не смогут принять участие американские танки Abrams.

Резников:

Они появятся, но потом. Жаль, что в этом контрнаступлении танков американского производства не будет. Они просто не успеют поучаствовать.

Между тем, западное издание Politico в очередной раз пишет, что в администрации США не уверены в 100%-ном успехе украинского контрнаступления. Как указывают источники газеты, у Байдена считают, что украинские войска смогут добиться ограниченных успехов на юге и на востоке, но вряд ли смогут перерезать сухопутный коридор в Крым и уже тем более взять под контроль сам полуостров. В связи с этим в администрации США всё чаще звучат предложения о том, чтобы «добиться прекращения боевых действий без прямых переговоров между Киевом и Москвой».
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9 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:20
    +1
    Походу адвокат проникся ролью в шоу и красочно рассказывает сценарий предстоящего фильма с участием спецтехники и применением спецэффектов, при этом посетовал, что голливудские будут только во второй серии сниматься, конечно если............
  2. Rage66
    Rage66 Сегодня, 13:20
    +4
    Министр обороны Украины: Никто не должен знать, что контрнаступление началось

    Это просто шедевр!
    Переплюнул самого Кличко yes
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:23
      0
      Даже он сам не знает..... wassat
      -----------
    2. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 13:23
      0
      Цитата: Rage66
      Министр обороны Украины: Никто не должен знать, что контрнаступление началось

      Это просто шедевр!
      Переплюнул самого Кличко yes

      "Грешно смеяться над больными людьми" (Кавказская пленница) request
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:22
    0
    Министр обороны Украины посетовал на то, что американские танки Abrams не успеют поучаствовать в готовящемся контрнаступлении ВСУ
    recourse А как нам то жаль. Не удастся в Кубинку отогнать пару-тройку экспонатов. feel
  4. Sovpadenie
    Sovpadenie Сегодня, 13:27
    0
    Какие же они всё-таки клоуны-шоумэны. Кто-то более, кто-то менее талантлив. Но Хохлофюрера-попрошайку не переплюнуть, конечно
  5. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 13:27
    +2
    Про Божью волю тоже сильно. Какой Бог у жовто-блакитных сатанистов скачущих и кривляющихся у Киево-Печерской Лавры? Вопрос риторический.
  6. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 13:34
    +1
    Так а в чем проблема? Пусть попросит хозяев сбросить танки с самолета. Если без парашютов - так даже быстрее будет: к началу точно успеют!!! wassat
  7. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:39
    0
    В связи с этим в администрации США всё чаще звучат предложения о том, чтобы «добиться прекращения боевых действий без прямых переговоров между Киевом и Москвой».

    То есть россия пусть подождёт ещё, пока они укропов лучше подготовят для войны с ней?
    Надо совсем быть на голову больным, чтобы пойти на такие договорённости. belay