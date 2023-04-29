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Власти ФРГ прорабатывают вопрос об ограничении поставок в Китай химикатов, используемых для производства полупроводников

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Власти ФРГ прорабатывают вопрос об ограничении поставок в Китай химикатов, используемых для производства полупроводников

Власти ФРГ прорабатывают вопрос об ограничении поставок в Китай химикатов, используемых для производства полупроводников. Это следует из информации, имеющейся в распоряжении Bloomberg.


Как утверждают собеседники агентства, данные переговоры являются частью пакета мер, обсуждаемых федеральным правительством Германии с тем, чтобы ограничить доступ КНР к товарам и услугам, которые необходимы ему для производства полупроводников. В случае одобрения Берлином этого решения, отечественным компаниям в лице Merck KgaA и BASF SE будет запрещено продавать Пекину соответствующие химикаты. Ни руководство этих компаний, ни Министерство экономики страны, никак пока не прокомментировали данную инициативу.

Кстати говоря, акции BASF опустились до сессионных минимумов на 4,3%, хотя ещё на момент закрытия биржи во Франкфурте-на-Майне их стоимость оценивалась в 47,99 евро. Что касается акций фармацевтической компании Merck KgaA, то их падение оказалось не столь существенным (снижение составило 0,53%), при их стоимости в 160,4 евро.

Тем временем официальный представитель МИД КНР Мао Нин уже отреагировала на подобные планы Германии, предупредив о последствиях, к которым может привести ограничение экспорта сырья для полупроводников в Китай.

Путём так называемого снижения зависимости – что весьма активно практикуется некоторыми государствами с целью ограничения экспорта сырья и материалов в КНР - они действуют неконструктивно. Это может обернуться против них самих, что негативно скажется на стабильности производственных цепочек на глобальном уровне

Напомним, что ещё осенью прошлого года США ограничили в Китай экспорт полупроводников и оборудования, применяющегося для производства микросхем. Как отмечала тогда газета The New York Times, таким образом, Вашингтон пытается сдержать военно-техническое развитие Китая.
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13 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 08:35
    +2
    Запад, своими действиями, сам подталкивает Китай на конфронтацию. И чего не живётся спокойно. Не могут США послать подальше и жить в своё удовольствие.
    1. Kotofeich
      Kotofeich Сегодня, 10:05
      0
      Цитата: Лешак
      И чего не живётся спокойно.

      Идет активный раздел рынков. Только бизнес, ничего личного.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:29
        0
        Вторая Мировая тоже начиналась с интенсификации экономического бодания.
        "Повторение мать учения" не всегда и не для всех.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:41
    +2
    Китай вывернется из ситуации. Сократят свою зависимость. Где сами разработают, где подтырят и скопируют. Да, США их притормозят немного такой политикой и ограничениями, но зато потом им Китай не свернуть.....

    зы Китай уже сейчас закладывает основы своей технологической независимости - я полно китайских студентов у нас вижу. Спецы их постоянно пасутся в физико-технологическом институте.
  3. Грац
    Грац Сегодня, 08:47
    +1
    ну запретят немцы, а куда они будут свою продукцию то сбывать? она окажется ненужной на рынке в таких объемах , которые они поставляли в китай.
    если только продадут в тот же китай через страны прокладки, тогда вообще не понятно зачем мучать попу.Короче правительство Шольца самое антинемецкое правительство со времён Гитлера
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:53
      0
      немцы тоже так говорят про Шольца, Анналенку, Писториуса или как там его и прочих....
  4. Черепавлик
    Черепавлик Сегодня, 08:55
    +1
    Сексуально немки пляшут если вдруг Октоберфест...

    Ничего так бюргерам, что их химическая промышленность сильно зависит от углеводородов, которых у них НЕТ? Они не ограничивают поставки, они, возможно, не могут их поддерживать на привычном уровне. Не пугает ли их потенциальный дефицит электроники и компонентов произведенных в том числе в Китае, если они (немцы) таки найдут у себя еще одну ногу, в которую пока ни разу не выстрелили?

    Да, а ведь многие считали немцев образцом благоразумия, но - деградация уже очевидна. Я доволен.
  5. Грац
    Грац Сегодня, 08:59
    +2
    процветание Германии сидит на экспорте химии и продукции машиностроения, порежь всё это и немцы будут нищими, что сейчас и происходит
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 10:27
      0
      Именно процветание жиждется и на дешёвых ресурсах, сырье и прочих ништяках, которые можно где то найти, приобрести, так надо полагать.
      Вопрос... а их, теперь, ждёт период процветания или какой то другой?
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 09:36
    +1
    Требую чтоб немцы продолжали в том же духе! В итоге останутся с химикатами но без рынка сбыта и без дешевого ширпотреба. Ну и без промплощадки с дешевыми ресурсами для заработка пособий для своих бездельников. Именно так и победят китай!)))
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 10:24
      0
      Предположим, мы им постовляем сырье, для их конечной продукции... поставляли раньше, по крайне мере.
      Если только бизнес... а вдруг, не только он и о национальных интересах вспомним. Можем и в другую сторону постовлять и будем, наверняка!!! Судя по тому, что завод активно расширяется, строится и... вряд ли в сторону запада все это нацелен.
      Судя по тому, что в коммерческой службе появились переводчики не только с англицкого языка! Как раз по этому можно предположить направления дальнейшего импорта продукции.
      Всё может быть и не вдруг, как видно теперь.
  7. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 09:37
    0
    Понеслась леди по кочкам, скоро вся Европа введет санкции и против Китая!
  8. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 10:22
    0
    Т.е. у всех комментаторов грудь колесом только на основании церковной уверенности, что Китай справится? Не стоит забывать, что у немцев исторически химпромышленность - одна из ведущих в мире, качество - соответствующее, покупатели будут. Что касается Китая, сначала надо увидеть, чем сможет козырять...