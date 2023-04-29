Путём так называемого снижения зависимости – что весьма активно практикуется некоторыми государствами с целью ограничения экспорта сырья и материалов в КНР - они действуют неконструктивно. Это может обернуться против них самих, что негативно скажется на стабильности производственных цепочек на глобальном уровне

Власти ФРГ прорабатывают вопрос об ограничении поставок в Китай химикатов, используемых для производства полупроводников. Это следует из информации, имеющейся в распоряжении Bloomberg.Как утверждают собеседники агентства, данные переговоры являются частью пакета мер, обсуждаемых федеральным правительством Германии с тем, чтобы ограничить доступ КНР к товарам и услугам, которые необходимы ему для производства полупроводников. В случае одобрения Берлином этого решения, отечественным компаниям в лице Merck KgaA и BASF SE будет запрещено продавать Пекину соответствующие химикаты. Ни руководство этих компаний, ни Министерство экономики страны, никак пока не прокомментировали данную инициативу.Кстати говоря, акции BASF опустились до сессионных минимумов на 4,3%, хотя ещё на момент закрытия биржи во Франкфурте-на-Майне их стоимость оценивалась в 47,99 евро. Что касается акций фармацевтической компании Merck KgaA, то их падение оказалось не столь существенным (снижение составило 0,53%), при их стоимости в 160,4 евро.Тем временем официальный представитель МИД КНР Мао Нин уже отреагировала на подобные планы Германии, предупредив о последствиях, к которым может привести ограничение экспорта сырья для полупроводников в Китай.Напомним, что ещё осенью прошлого года США ограничили в Китай экспорт полупроводников и оборудования, применяющегося для производства микросхем. Как отмечала тогда газета The New York Times, таким образом, Вашингтон пытается сдержать военно-техническое развитие Китая.