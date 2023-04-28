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Появились кадры поражения немецкой ЗСУ «Гепард» на Херсонском направлении

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Появились кадры поражения немецкой ЗСУ «Гепард» на Херсонском направлении

В сети опубликованы первые кадры поражения российским барражирующим боеприпасом "Ланцет" немецкой зенитной самоходной установки "Гепард", стоявшей на вооружении украинской армии.


На кадрах можно увидеть, как стоявшая неподалеку от дороги зенитная установка была обнаружена российским беспилотником, вслед за чем последовала атака дроном-камикадзе "Ланцет".





Ранее сообщалось, что на Херсонском направлении, помимо зенитной установки "Гепард", были в течение одних суток уничтожены четыре пусковые системы украинского ЗРК "С-300", две гаубицы Д-30, два внедорожника, а также около 30 боевиков киевского режима.

Украинская армия получила от Германии первые три ЗСУ "Гепард" и боеприпасы к ним в июле прошлого года. Осенью того же года Украине были поставлены еще 30 "Гепардов". Еще две таких установки были переданы ВСУ немецкими властями в феврале текущего года.

ЗСУ "Гепард" устанавливается на шасси, подобные шасси танков Leopard 1, однако корпус оснащается более тонкой броней. "Гепард" оснащен двумя РЛС, одна из которых обеспечивает целеуказание, а вторая - орудийную наводку. Эта ЗСУ способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 18 километров.

На каждом из бортов башни "Гепарда" установлены 35-мм пушки, обладающие скорострельностью 550 выстрел в минуту. Для поражения воздушных целей используются снаряды с осколочно-фугасными, бронебойными калиберными и подкалиберными поражающими элементами.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Bundeswehr-Fotos
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16 комментариев
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  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 13:52
    +2
    В одном месте ЗСУ "Гепард" и батарею С-300 ланцетами размотали. Свиньи перед своим наступлением ПВО на передний край подтягивают.
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 14:33
      0
      Они ПВО подтягивают еще и потому, что наши планирующие
      бомбы их уже задолбали и будут еще долго и сильно долбить.
  2. Sancheas
    Sancheas Сегодня, 13:54
    -2
    Верх, по-моему, 10 мм. Пи... всем внутре)
  3. bambr731
    bambr731 Сегодня, 13:58
    +2
    Слабоват "Ланцет", судя по кадрам, против брони "Гепарда". Поцарапал, не более. Про экипаж не знаю - оглохли наверное
    1. Бамблби
      Бамблби Сегодня, 14:04
      0
      да, мощи не хватает. Хотя бы килограмм 10 вв, чтобы наверняка))
      1. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 14:54
        0
        Цитата: Бамблби
        да, мощи не хватает. Хотя бы килограмм 10 вв, чтобы наверняка))

        Ерунду пишете.... Эффективность поражения бронированных объектов, не столько зависит от веса ВВ, сколько от конструкции БП, это не мина. Паражающий эффект может быть повышен, за счет более толстой стальной рубашки снаряда или установки кумулятивной воронки. К стати на видио, удар был нанесен в ходовую группу, опорные катки, а не в броню.... request
    2. фигвам
      фигвам Сегодня, 14:19
      +1
      Цитата: bambr731
      Слабоват "Ланцет"

      Там кумулятивный заряд, который прожигает насквозь
    3. Аргон
      Аргон Сегодня, 14:31
      +1
      По ходу и попадание в левую пушку,а там детонировать нечему. Попали бы в башню - был бы костер.
  4. air wolf
    air wolf Сегодня, 14:04
    0
    Ланцет для старых зсу сложная цель, здесь нужен либо двух- четырех ствольный КПВТ, патрон 14.5 мм позволяет и далеко и плотно пулять, по минимуму можно и спаренный Утес 12.7 мм, и современной системой обнаружения и управления огнем soldier
  5. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 14:05
    -10
    Он его не уничтожил от слова совсем, легендарное немецкое качество ещё со времён 3-го рейха. Немцы всегда были милитаристами и сейчас этот милитаристский дух в них разбудили. Леопарды Ланцет не возьмёт тем паче.
  6. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:07
    +4
    Уничтожения не увидел(так чтобы окончательно и бесповротно), повреждена - да. Насколько серьёзные повреждения были получены - могут сказать только специалисты. На мой взгляд сей девайс после ремонта может оказаться в строю. Имхо feel
    1. Ратник-80
      Ратник-80 Сегодня, 14:18
      +1
      С ремонтом могут возникнуть проблемы , Гепард помоему уже давно не производится , даже если повредили радар или пушки , заменять придётся наверное только канибализмом
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 14:40
        0
        если повредили радар или пушки ,

        Судя по видео левой пушке северный пушной зверёк. Радар скорее всего не повреждён. Вопрос какой был ланцет? Если с фугасной бч, то кроме ствола левой пушки и механизма её наведения, есть малая вероятность повреждения лёгкой брони. Если куммулятив, то внутренняя электронная и оптическая начинка будет повреждена, а в такой ситуации это уже стало просто аналог нашей шилки.
        заменять придётся наверное только канибализмом

        Надеюсь!
      2. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 15:09
        0
        Цитата: Ратник-80
        С ремонтом могут возникнуть проблемы ,

        Да какие особые проблемы ? В ролике не видно ни сильного подрыва, ни детонации. Как будто попало в ходовую часть. А в ремонтниках на Украине наверняка ещё старые кадры, так что
        увы, но залатают.
        Жаль что в башню не попало почему-то...
    2. Аскольд65
      Аскольд65 Сегодня, 14:21
      +3
      Цитата: Хорон
      На мой взгляд сей девайс после ремонта может оказаться в строю.

      Если попали в корпус шасси, то да. Если в аппаратурный отсек и там всё выгорело, то восстанавливать уже нет смысла. Потому как машину придётся отправлять на завод и там где то искать комлектующие, ибо оборудование давно снято с производства.
  7. DmSol
    DmSol Сегодня, 14:55
    0
    последние дни заметно что хох лы тянуть массов пво к линии фронта. Контрнаступ близится?
    у Колонеля есть видео прилета по с300, так там контейнер дырявый еще до попадания. Как ложную цель что-ли хотели использовать.