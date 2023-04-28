Появились кадры поражения немецкой ЗСУ «Гепард» на Херсонском направлении

В сети опубликованы первые кадры поражения российским барражирующим боеприпасом "Ланцет" немецкой зенитной самоходной установки "Гепард", стоявшей на вооружении украинской армии.
На кадрах можно увидеть, как стоявшая неподалеку от дороги зенитная установка была обнаружена российским беспилотником, вслед за чем последовала атака дроном-камикадзе "Ланцет".
Ранее сообщалось, что на Херсонском направлении, помимо зенитной установки "Гепард", были в течение одних суток уничтожены четыре пусковые системы украинского ЗРК "С-300", две гаубицы Д-30, два внедорожника, а также около 30 боевиков киевского режима.
Украинская армия получила от Германии первые три ЗСУ "Гепард" и боеприпасы к ним в июле прошлого года. Осенью того же года Украине были поставлены еще 30 "Гепардов". Еще две таких установки были переданы ВСУ немецкими властями в феврале текущего года.
ЗСУ "Гепард" устанавливается на шасси, подобные шасси танков Leopard 1, однако корпус оснащается более тонкой броней. "Гепард" оснащен двумя РЛС, одна из которых обеспечивает целеуказание, а вторая - орудийную наводку. Эта ЗСУ способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 18 километров.
На каждом из бортов башни "Гепарда" установлены 35-мм пушки, обладающие скорострельностью 550 выстрел в минуту. Для поражения воздушных целей используются снаряды с осколочно-фугасными, бронебойными калиберными и подкалиберными поражающими элементами.