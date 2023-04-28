Военное обозрение
Войти Регистрация

Американское издание: Запад требует от Киева начала контрнаступления и «крупной победы»

6
Американское издание: Запад требует от Киева начала контрнаступления и «крупной победы»

Запад поставил Украине все, что мог в преддверии контрнаступления и теперь ждет от Киева начала масштабной наступательной операции. Украине необходимо действовать как можно быстрее, время играет против киевского режима. Об этом пишет Newsweek.


Западные страны вложились в Украину и требуют от нее "крупной победы", причем чем быстрее, тем лучше. По мнению экспертов, Киеву необходимо поторопиться с контрнаступлением, в ином случае военная помощь просто иссякнет, в США не любят вкладывать деньги, не получая при этом отдачи. В Киеве, в свою очередь, оттягивают начало наступления как могут, поскольку риск поражения очень высок. В офисе Зеленского понимают, что других шансов у них больше не будет, поэтому стараются подготовиться как можно лучше.

Решающим месяцем станет май, к такому выводу приходят почти все аналитики. В Киеве ждут наступления хорошей погоды и подсохших дорог, чтобы задействовать в наступлении все силы по максимуму. Не исключено, что Зеленский запланировал наступление на 9 мая, чтобы испортить русским "праздник Победы". Такой прогноз дает американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War).

Следующие 30-60 дней кампании будут решающими. Погода улучшается, и Украина интегрирует новые способности. У них есть возможность, но риски еще высоки

- заявил экс-командующий Центрального командования США Фрэнк Маккензи.

Между тем, как сообщают украинские ресурсы, ВСУ готовы к контрнаступлению, все последние приготовления уже проведены, осталось только получить приказ. При этом в Генштабе ВСУ подчеркнули, что ждать от Киева официального объявления контрнаступления не нужно, оно начнется ровно тогда, когда запланировано. При этом не исключается, что на некоторых участках линии соприкосновения наступательные действия уже ведутся.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:38
    +4
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Следующие 30-60 дней кампании будут решающими. Погода улучшается, и Украина интегрирует новые способности. У них есть возможность, но риски еще высоки. экс-командующий Центрального командования США Фрэнк Маккензи.

    Мне одному кажется , что я уже это где то читал в феврале?
    1. VicktorVR
      VicktorVR Сегодня, 13:45
      +4
      . Мне одному кажется , что я уже это где то читал в феврале

      Это ж классика жанра laughing
      Кормить инвестора "завтраками", а самим пилить бабло. Непонятно только в какую "заграницу" они бежать собираются с наворованным?
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:45
      +1
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Мне одному кажется , что я уже это где то читал в феврале?

      Мы все это читали, но это не отменяет одной не приложной истины - если кто-то попал в вассалы к янкам они того используют по полной и выжмут из него все соки.
      Киевская свора "начальников", что гражданских что военных попала в ту самую ситуацию когда после отказа выполнять приказ они лишатся всего, включая жизнь.
      Так что не отвлекаемся на слухи и прогнозы и готовимся по-взрослому.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:58
      +6
      "испортить русским Праздник Победы", получается США не считают победу на фашизмом праздником ? оно и видно на чьей они стороне.
  3. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 14:04
    0
    Цитата: кредо
    Мы все это читали, но это не отменяет одной не приложной истины - если кто-то попал в вассалы к янкам они того используют по полной и выжмут из него все соки.


    Ранее янки все же были едины. А сейчас и в США немало тех, кому провал украинского наступления однозначно выгоден (тем более, выборы уже не за горами).
    Афганское правительство Корзая тоже использовали по полной. Но что получилось, то и получилось..
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:18
    0
    Запад требует от Киева
    . Очередного этапа ускоренной могилизации...
    Ничего нового, в общем, как всегда со всеми "полезными дурикам и" так и делают.