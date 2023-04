Американское издание: Запад требует от Киева начала контрнаступления и «крупной победы»

Следующие 30-60 дней кампании будут решающими. Погода улучшается, и Украина интегрирует новые способности. У них есть возможность, но риски еще высоки

Запад поставил Украине все, что мог в преддверии контрнаступления и теперь ждет от Киева начала масштабной наступательной операции. Украине необходимо действовать как можно быстрее, время играет против киевского режима. Об этом пишет Newsweek.Западные страны вложились в Украину и требуют от нее "крупной победы", причем чем быстрее, тем лучше. По мнению экспертов, Киеву необходимо поторопиться с контрнаступлением, в ином случае военная помощь просто иссякнет, в США не любят вкладывать деньги, не получая при этом отдачи. В Киеве, в свою очередь, оттягивают начало наступления как могут, поскольку риск поражения очень высок. В офисе Зеленского понимают, что других шансов у них больше не будет, поэтому стараются подготовиться как можно лучше.Решающим месяцем станет май, к такому выводу приходят почти все аналитики. В Киеве ждут наступления хорошей погоды и подсохших дорог, чтобы задействовать в наступлении все силы по максимуму. Не исключено, что Зеленский запланировал наступление на 9 мая, чтобы испортить русским "праздник Победы". Такой прогноз дает американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War).- заявил экс-командующий Центрального командования США Фрэнк Маккензи.Между тем, как сообщают украинские ресурсы, ВСУ готовы к контрнаступлению, все последние приготовления уже проведены, осталось только получить приказ. При этом в Генштабе ВСУ подчеркнули, что ждать от Киева официального объявления контрнаступления не нужно, оно начнется ровно тогда, когда запланировано. При этом не исключается, что на некоторых участках линии соприкосновения наступательные действия уже ведутся.