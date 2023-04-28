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Глава Минобороны Украины Резников подтвердил поступление на вооружение ВСУ 155-мм САУ Caesar из Дании

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Глава Минобороны Украины Резников подтвердил поступление на вооружение ВСУ 155-мм САУ Caesar из Дании

Обещанные Данией французские 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar уже прибыли на Украину и участвуют в боевых действиях против российской армии. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время пресс-конференции.


Дания передала Украине все обещанные САУ Caesar, техника уже поступила на вооружение ВСУ. Речь идет о 19 самоходных установках, изготовленных во Франции для датской армии, но отправившихся на Украину. О том, что САУ переданы Киеву сообщалось еще в феврале, но о том, что они доставлены на территорию Украины, стало известно только сейчас.

(...) датские CAESAR уже заехали в Украину и заступили на боевое дежурство

- заявил Резников, забыв добавить, что в Дании по данному факту долго сокрушались и жаловались на лишение страны "важнейшего элемента" для ее обороны.

Как ранее сообщалось, датская версия САУ Caesar отличается от французской. Предназначенные для Дании САУ размещены на шасси Tatra Т815 с колесной формулой 8х8 и оснащены автоматизированной системой заряжания орудия, за счет чего расчет сокращается до 3 чел. Гаубица имеет бронированную кабину и увеличенный до 36 снарядов возимый боекомплект. Масса комплекса возросла до 32 тонн.

Между тем, как сообщают польские ресурсы, на аэродроме в Жешуве, являющемся логистическим хабом для поставок вооружений Украине, замечена активность военно-транспортных бортов, перебрасывающих военную технику и боеприпасы для украинской армии. Кроме того, ВСУ получили новую партию 155-мм самоходных гаубиц PzH2000 из состава Бундесвера, немцы опять передали технику втихаря. Предполагается, что западные спонсоры киевского режима торопятся насытить ВСУ перед контрнаступлением.
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4 комментария
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  1. spirit
    spirit Сегодня, 14:06
    +3
    Бундесвера, немцы опять передали технику втихаря.

    С танками то же самое будет.Сами говорят о незначительных партиях, что бы не раздражать секту "красных линий" а на деле втихаря поставят в разы больше
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 14:07
    +1
    Все тот же вопрос без ответа, "почему техника с Запада попадает на Украину", где разрушения логистики ВСУ и дорог ?????? Где удары по Генштабу ВСУ и офису клоуна ???? Ждем наступления, так опыт есть на Курской дуге ударили первыми по готовящимся перейти в наступление нацистам выведя из строя значительные ресурсы.
  3. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 14:26
    -2
    А тем временем 5 стратегических ракетоносцев ТУ-95МС сегодня ночью ударили ракетами Х-101 и 555 по территории украины. В атаке участвовали и беспилотники. Взрывы прозвучали в Киеве, Кременчуге, Днепропетровске, Николаевской, Черкасской, Полтавской областях. Целью стали места сосредоточения войск и техники. Поражены две нефтебазы... На юге Бахмута музыканты полностью освободили район Водоканал. Ночью по позициям ВСУ (8%города) был нанесен массированный удар из РСЗО и другой техники. Пока западные СМИ и некоторые здешние комментаторы дают прогнозы наступления ВСУ и наемников наши парни спокойно делают то,что должны и идут вперед...
  4. ZVOнарь
    ZVOнарь Сегодня, 14:53
    0
    Просто оставлю это здесь:
    датчане те ещё ıqɔɐdɐɓиu