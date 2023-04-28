(...) датские CAESAR уже заехали в Украину и заступили на боевое дежурство

Обещанные Данией французские 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar уже прибыли на Украину и участвуют в боевых действиях против российской армии. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время пресс-конференции.Дания передала Украине все обещанные САУ Caesar, техника уже поступила на вооружение ВСУ. Речь идет о 19 самоходных установках, изготовленных во Франции для датской армии, но отправившихся на Украину. О том, что САУ переданы Киеву сообщалось еще в феврале, но о том, что они доставлены на территорию Украины, стало известно только сейчас.- заявил Резников, забыв добавить, что в Дании по данному факту долго сокрушались и жаловались на лишение страны "важнейшего элемента" для ее обороны.Как ранее сообщалось, датская версия САУ Caesar отличается от французской. Предназначенные для Дании САУ размещены на шасси Tatra Т815 с колесной формулой 8х8 и оснащены автоматизированной системой заряжания орудия, за счет чего расчет сокращается до 3 чел. Гаубица имеет бронированную кабину и увеличенный до 36 снарядов возимый боекомплект. Масса комплекса возросла до 32 тонн.Между тем, как сообщают польские ресурсы, на аэродроме в Жешуве, являющемся логистическим хабом для поставок вооружений Украине, замечена активность военно-транспортных бортов, перебрасывающих военную технику и боеприпасы для украинской армии. Кроме того, ВСУ получили новую партию 155-мм самоходных гаубиц PzH2000 из состава Бундесвера, немцы опять передали технику втихаря. Предполагается, что западные спонсоры киевского режима торопятся насытить ВСУ перед контрнаступлением.