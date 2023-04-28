Украинские военные переделали брошенный танк Т-62М в машину техподдержки

В феврале в соцсетях украинскими военными были опубликованы кадры с повреждённым танком Т-62М. Спустя два месяца работ он был превращён в БРЭМ.
Трофейный Т-62М имел разорванную пушку и поврежденную башню. Местные энтузиасты, собирая средства с населения на известные только им нужды, порой вынуждены радовать публику громкими публикациями. Поэтому они взялись за брошенный российскими военными танк, взявшись за его переделку в машину техподдержки. Для целей его реконструкции в БРЭМ было затрачено $46 тыс. из пожертвований, что выглядит внушительной суммой для кустарной украинской «оборонки».
Экипаж этой машины получил защиту танка. Наши специалисты установили кран, вместо башни сварили бронированную надстройку, установили дополнительные баки и оборудование
- заявляют украинские волонтёры.
В настоящее время ВСУ, растеряв в сражениях с российскими войсками основной парк советских БРЭМ, при проведении эвакуации бронетехники с поля боя полагаются главным образом на западные типы БРЭМ, такие как немецкий Bergepanzer 2/3, британский FV106 Samson, чешский VT-72B и американский M88.
Однако, со слов украинских военных, имеющегося арсенала явно недостаточно. Поэтому пока будет продолжаться поток пожертвований, местные энтузиасты не останутся без дела, поставляя штучные образцы кустарных БРЭМ на радость «патриотичной» общественности.