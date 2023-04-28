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Западное издание: Передача Киеву истребителей F-16 нецелесообразна из-за непригодных для их использования украинских аэродромов

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Западное издание: Передача Киеву истребителей F-16 нецелесообразна из-за непригодных для их использования украинских аэродромов

Западные союзники раз за разом отказывают Киеву в настойчивых просьбах предоставить современные истребители, которые украинское руководство теперь считает чуть ли единственным оружием, «гарантирующим победу». Называются разные причины: отсутствие подготовленных украинских пилотов, проблемы с обслуживанием и возможная эскалация конфликта в случае нанесения ударов вглубь российской территории.


Ранее заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США адмирал Кристофер Грейди привел и другой аргумент, почему Пентагон не готов отправлять на украину американские F-16. По его мнению, такая поставка была бы неоправданно затратной в сравнении с теми вооружениями и боеприпасами, которые западные союзники уже поставляют Киеву.

Еще одна причина кроется в том, что украинские военные аэродромы просто напросто не подходят для американских истребителей, считает интернет-издание Business Insider. Как и почти все на Украине, аэродромы времен советской эпохи после распада СССР не модернизировались. На многих в непригодном состоянии взлетно-посадочные полосы, другая инфраструктура, в том числе из-за ударов российской авиации.

Последний фактор препятствует восстановлению военных аэродромов в настоящее время, приводит портал мнение аналитика британского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (RUSI - Royal United Services Institute) Джастина Бронка.

Эксперт справедливо считает, что такие масштабные работы по восстановлению и реконструкции будут обязательно обнаружены российской разведкой. Украинские воздушные гавани находятся в досягаемости для российских ракет и обязательно станут объектом для нанесения ударов. В этом случае американские истребители, окажись они на Украине, даже не смогут подняться в небо, уверен Бронк.

Между тем, американский телеканал NBC сообщил в начале марта о прибытии в США двух украинских летчиков для возможного обучения работе с образцами западной ударной авиации, в том числе с истребителями F-16. Так что, как бы не открещивались в Вашингтоне от намерений предоставить современные боевые самолеты Киеву, полностью такой вариант Штаты исключать не собираются.

Возможно, что как и в случае с танками, Белый дом вначале принудит европейских союзников по НАТО передать Киеву свои истребители «на пробу». И глядя на результаты, в США уже и примут соответствующее решение насчет своих F-16.
Автор:
Использованы фотографии:
https://www.pxfuel.com/en/free-photo-iygje
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4 комментария
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  1. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 14:40
    0
    Какая отборная чушь, полосу отремонтировать один три дня бетон залить , другое дело обслуживание машин
    ,....................................
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 14:46
      0
      А вы предлагаете им правду говорить? Самолёты дорогие и реклама у них уже есть, а если на окраине будут падать то реклама будет против уже
  2. HAM
    HAM Сегодня, 14:45
    0
    Что то уж больно много статей в "американской прессе" про (скажем так) неважные дела в всу....есть два варианта объяснений : первое-нас хотят просто напросто "надуть".Второе-предполагается в скором времени сделать "афганскую победу",что маловероятно,но не исключимо....и переложить "заботы" на Эвропу...
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:47
    0
    Западное издание: Передача Киеву истребителей F-16 нецелесообразна из-за непригодных для их использования украинских аэродромов
    . И все таки... дадут или не дадут?