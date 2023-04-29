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Захарова прокомментировала заявления американского посла о том, что разногласия между США и РФ не направлены против российских граждан

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Захарова прокомментировала заявления американского посла о том, что разногласия между США и РФ не направлены против российских граждан

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления посла США в Москве Линн Трейси о том, что разногласия в российско-американских отношениях, никоим образом не направлены против граждан России. Вот что дипломат написала по этому поводу в своём Telegram-канале:


Народ России убивают по наводке Соединённых Штатов, на деньги Соединённых Штатов, из оружия Соединённых Штатов, руками режима, приведённого к власти Соединёнными Штатами в результате госпереворота, срежиссированного Штатами

В то же время Захарова с иронией отнеслась к интервью, которое Трейси дала газете «Коммерсант» впервые в качестве посла США в РФ, где посол пообещала, что американские власти не собираются «отменять российский народ». Мария Захарова назвала его «редкой удачей» для издания.

Отметим, что ранее в российском внешнеполитическом ведомстве выразили протест Линн Трейси в связи с тем, что вовлечённость Вашингтона в боевые действие на Украине активизируется. В ноте протеста говорилось о неприемлемости дальнейшей накачки ВСУ вооружениями, равно как и передачи целей для нанесения ударов по российским объектам инфраструктуры. Всё это, уточняется в документе, идёт вразрез с заявлениями руководства США, уверяющего в том, что оно не является стороной конфликта.

Напомним, что некоторое время назад Захарова также предупреждала западных дипломатов, что Россия оставляет за собой полное право их выдворения за пределы страны в случае осуществления ими деятельности, направленной на разжигание розни и вражды в обществе.
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13 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 08:31
    +3
    Ну американцам брехать не привыкать.Они в этом деле непревзойдённые мастера.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 08:36
      +8
      Как сказать. Дело в том, что в последнее время они из лужи не вылезают со своим прибрехиванием))) Даже у себя дома. Ну просто эпик же был в Огайо, когда инспекторов, установивших безопасность выбросов из поезда - потом 40+ человек - госпитализировали с отравлением. Это же нарочно не придумать)))
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 08:48
        -2
        Не надо обвинять американских политиков,во лжи. Политика и есть- ложь. Нашим политикам учиться надо,у американцев- как врать для интересов своего государства.
        1. Грац
          Грац Сегодня, 08:54
          +6
          вы не правы, в итоге янки так заврутся что с ними дел иметь никто не захочет, а это видно уже сейчас по арабам и латинской америке
  2. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 08:35
    +3
    Что мешает Захаровой и Лаврову, всем дипломатам РФ то же самое заявить и делать в отношении США, Великобритании, Франции, Германии, в целом ЕС - заклеймить преступные тирании и поддержать народы этих стран в их гражданской войне за свободу против тирании?
    1. Сергей Аверченков
      Сергей Аверченков Сегодня, 09:29
      0
      Вы имеете ввиду стать такими же как они?
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:36
    +1
    Зачем Трейси " спалила " Коммерсант?Интервью ,подразумевает ответы на вопросы журналистов Коммерсанта.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 08:46
      +1
      Бритва Оккама - не умножайте сложности. Что если она просто классический представитель штатива - моллюск оранус? Просто без мозгов - и все тут. В конце-концов, не может же подчиненный быть умнее своего президента.
  4. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 08:50
    +3
    Эта старая потрепанная женщина именующая себя послом сказала что не собирается "отменять российский народ" wassat
    Выслать её нафиг отсюда и повод придумывать не надо. Послы нужны для дипотношений, а с этой никакие отношения даже представить себе невозможно.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 09:58
      0
      Цитата: igorbrsv
      .... женщина именующая себя послом сказала что не собирается "отменять российский народ"

      laughing вот так самомнение! Как будто это в её власти! tongue lol Сущеглупая! Думает, что ---- Российский народ обрадуется и спасибо ей скажет? fool
  5. Dzenn
    Dzenn Сегодня, 09:20
    0
    "Народ России убивают по наводке Соединённых Штатов, на деньги Соединённых Штатов, из оружия Соединённых Штатов, руками режима, приведённого к власти Соединёнными Штатами в результате госпереворота, срежиссированного Штатами"
    Так Захаровой М., как получившей классическое образование и знакомой с логикой, следовало закончить мысль- " МИД России, защищающий интересы народа России сделал все, что бы новый посол США получил агримент и мог на территории России... далее по тексту высказывания М. Захаровой приведенному выше.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:12
    0
    Напомним, что некоторое время назад Захарова также предупреждала западных дипломатов, что Россия оставляет за собой полное право их выдворения за пределы страны в случае осуществления ими деятельности, направленной на разжигание розни и вражды в обществе.
    . Давно пора... всех говорливых, неугомонных, отправлять на хауз, безвозвратно!
  7. Седой Цинник
    Седой Цинник Сегодня, 10:32
    0
    У Америки своя реальность, такая где нет России и Китая, и где боеголовки никогда не смогут ударить по пидорам