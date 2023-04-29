Захарова прокомментировала заявления американского посла о том, что разногласия между США и РФ не направлены против российских граждан

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления посла США в Москве Линн Трейси о том, что разногласия в российско-американских отношениях, никоим образом не направлены против граждан России. Вот что дипломат написала по этому поводу в своём Telegram-канале:
Народ России убивают по наводке Соединённых Штатов, на деньги Соединённых Штатов, из оружия Соединённых Штатов, руками режима, приведённого к власти Соединёнными Штатами в результате госпереворота, срежиссированного Штатами
В то же время Захарова с иронией отнеслась к интервью, которое Трейси дала газете «Коммерсант» впервые в качестве посла США в РФ, где посол пообещала, что американские власти не собираются «отменять российский народ». Мария Захарова назвала его «редкой удачей» для издания.
Отметим, что ранее в российском внешнеполитическом ведомстве выразили протест Линн Трейси в связи с тем, что вовлечённость Вашингтона в боевые действие на Украине активизируется. В ноте протеста говорилось о неприемлемости дальнейшей накачки ВСУ вооружениями, равно как и передачи целей для нанесения ударов по российским объектам инфраструктуры. Всё это, уточняется в документе, идёт вразрез с заявлениями руководства США, уверяющего в том, что оно не является стороной конфликта.
Напомним, что некоторое время назад Захарова также предупреждала западных дипломатов, что Россия оставляет за собой полное право их выдворения за пределы страны в случае осуществления ими деятельности, направленной на разжигание розни и вражды в обществе.