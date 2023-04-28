Главком ВМФ России официально представил нового командующего Балтфлотом

Балтийский флот ВМФ России получил нового командующего. Им стал вице-адмирал Владимир Воробьев, которого официально представил главнокомандующий Военно-морским флотом Российской Федерации адмирал Николай Евменов.
Вице-адмирал Владимир Воробьев сменил на посту командующего Балтийским флотом адмирала Виктора Лиину, который, в свою очередь, назначен командующим Тихоокеанским флотом. Прежний командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц, напомним, был уволен с военной службы в связи с достижением предельного возраста.
Новый командующий Балтфлотом вице-адмирал Владимир Воробьев родился в 1969 году, он – потомственный военный моряк в шестом поколении. В 1990 году Воробьев окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола, прошел путь от инженера группы штурманской боевой части до командира подводной лодки, а затем – командира дивизии подводных лодок.
В 2012-2017 гг. Воробьев, которому был присвоено звание контр-адмирала в 2012 году, командовал Беломорской военно-морской базой Северного флота.
Затем Владимир Воробьев был начальником штаба – первым заместителем командующего Балтийским флотом, начальником штаба – первым заместителем командующего Северным флотом.
В 2021 году вице-адмирал Воробьев был назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.
Главком ВМФ Евменов отметил важную роль Балтийского флота для обеспечения безопасности и обороны российского государства. Он также отметил, что государство и далее будет увеличивать боеспособность флота.