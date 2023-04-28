Военное обозрение
Войти Регистрация

Главком ВМФ России официально представил нового командующего Балтфлотом

2
Главком ВМФ России официально представил нового командующего Балтфлотом

Балтийский флот ВМФ России получил нового командующего. Им стал вице-адмирал Владимир Воробьев, которого официально представил главнокомандующий Военно-морским флотом Российской Федерации адмирал Николай Евменов.


Вице-адмирал Владимир Воробьев сменил на посту командующего Балтийским флотом адмирала Виктора Лиину, который, в свою очередь, назначен командующим Тихоокеанским флотом. Прежний командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц, напомним, был уволен с военной службы в связи с достижением предельного возраста.

Новый командующий Балтфлотом вице-адмирал Владимир Воробьев родился в 1969 году, он – потомственный военный моряк в шестом поколении. В 1990 году Воробьев окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола, прошел путь от инженера группы штурманской боевой части до командира подводной лодки, а затем – командира дивизии подводных лодок.

В 2012-2017 гг. Воробьев, которому был присвоено звание контр-адмирала в 2012 году, командовал Беломорской военно-морской базой Северного флота.

Затем Владимир Воробьев был начальником штаба – первым заместителем командующего Балтийским флотом, начальником штаба – первым заместителем командующего Северным флотом.

В 2021 году вице-адмирал Воробьев был назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Главком ВМФ Евменов отметил важную роль Балтийского флота для обеспечения безопасности и обороны российского государства. Он также отметил, что государство и далее будет увеличивать боеспособность флота.
Использованы фотографии:
Wikipedia / U.S. Navy photo by Cmdr. Jamie Morrison; Министерство обороны РФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
2 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:04
    -3
    Мдя...... я бы ему не доверял.....Впрочем для "придворного флота", может и сойдет. feel Не воевать же там.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 15:09
      0
      фото хорошее...хот и старое,"Настя" снова в строю . но никому на БФ не позавидуешь, так быть в пекле...