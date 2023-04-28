В Центробанке России решили сохранить ключевую ставку

По итогам прошедшего заседания руководством Банка России было принято решение сохранить действующую ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых. Таким образом, ключевой параметр денежно-кредитной политики останется без изменений с сентября прошлого года. Об этом сообщается на официальном интернет-портале регулятора.Это решение совета директоров ЦБ РФ подтвердило ожидания основной массы финансовых аналитиков, с одной стороны отмечавших сохранение проинфляционных курсов и ослабление курса национальной валюты, а другой - подавленный спрос, позволяющий сдерживать рост цен.В пресс-релизе Центробанка также отмечается, что темпы роста экономической активности превышают ожидаемые, что отражает продолжающиеся процессы адаптации российской экономики. Кроме того, отмечается продолжение роста бюджетных расходов и ухудшения условий внешней торговли. В совокупности с состоянием российского рынка труда не исключено появление рисков роста цен.Регулятор также улучшил прогноз по инфляции по итогам года до 4,5-6,5 процента (ранее предполагалась инфляция в 5-7 процентов), а также выразил готовность на ближайших заседаниях провести оценку целесообразности повышения ключевой ставки. Кроме того, изменился прогноз по росту экономики, который предположительно составит 0,5-2 процента в 2023 году и 0,5-2,5 процента в следующем.Следующее заседание Совета директоров Центробанка России, на котором будет рассматриваться вопрос ключевой ставки, запланировано на 9 июня 2023 года.