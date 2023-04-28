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В Центробанке России решили сохранить ключевую ставку

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В Центробанке России решили сохранить ключевую ставку

По итогам прошедшего заседания руководством Банка России было принято решение сохранить действующую ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых. Таким образом, ключевой параметр денежно-кредитной политики останется без изменений с сентября прошлого года. Об этом сообщается на официальном интернет-портале регулятора.


Это решение совета директоров ЦБ РФ подтвердило ожидания основной массы финансовых аналитиков, с одной стороны отмечавших сохранение проинфляционных курсов и ослабление курса национальной валюты, а другой - подавленный спрос, позволяющий сдерживать рост цен.

В пресс-релизе Центробанка также отмечается, что темпы роста экономической активности превышают ожидаемые, что отражает продолжающиеся процессы адаптации российской экономики. Кроме того, отмечается продолжение роста бюджетных расходов и ухудшения условий внешней торговли. В совокупности с состоянием российского рынка труда не исключено появление рисков роста цен.

Регулятор также улучшил прогноз по инфляции по итогам года до 4,5-6,5 процента (ранее предполагалась инфляция в 5-7 процентов), а также выразил готовность на ближайших заседаниях провести оценку целесообразности повышения ключевой ставки. Кроме того, изменился прогноз по росту экономики, который предположительно составит 0,5-2 процента в 2023 году и 0,5-2,5 процента в следующем.

Следующее заседание Совета директоров Центробанка России, на котором будет рассматриваться вопрос ключевой ставки, запланировано на 9 июня 2023 года.
Использованы фотографии:
Pixabay
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2 комментария
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  1. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 15:13
    +1
    По моему, пора снижать. Инфляция низкая, курс стабилен и всех устраивает, надо дать экономике импульс.
  2. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 15:15
    0
    В пресс-релизе Центробанка также отмечается, что темпы роста экономической активности превышают ожидаемые, что отражает продолжающиеся процессы адаптации российской экономики.
    На Автовазе, видимо не знают об этом, или ЦБ следит за ростом экономической активности в какой то своей виртуальной реальности:
    АвтоВАЗ продолжает испытывать нехватку комплектующих после введения антироссийских санкций, которые привели к разрыву логистических цепочек и уходу иностранных поставщиков...В результате предприятие не сможет выпускать полнокомплектные автомобили уже со второй половины мая, поэтому руководство завода приняло решение о переносе единого корпоративного отпуска, который был запланирован на три недели с 24 июля, на период с 29 мая по 19 июня.