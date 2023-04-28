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ВСУ подвергли Донецк массированному обстрелу: удары наносились по больнице, парку, жилым домам

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ВСУ подвергли Донецк массированному обстрелу: удары наносились по больнице, парку, жилым домам

Город Донецк сегодня подвергся массированному обстрелу со стороны украинских формирований. Об этом сообщает временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.


Как отметил Пушилин, один из снарядов ВСУ попал в пассажирский автобус. В результате попадания погибли семь человек, в том числе ребенок. Кроме того, ВСУ обстреляли больницу, парк и жилые дома.

Сейчас в республиканской травматологии находится более 10 раненых, отметил врио главы ДНР. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в Telegram-канале, что украинскими формированиями также был обстрелян стадион «Олимпийский». Кроме того, было зафиксировано попадание в здание ТРЦ «Донецк-Сити». Обстрелу подверглись и жилые дома в Киевском и Куйбышевском районах Донецка. Огонь велся из реактивных систем залпового огня (РСЗО) со стороны населенного пункта Тоненькое, все еще контролируемого украинскими формированиями.

Таким образом, украинские формирования устроили обстрел заведомо гражданских объектов, на которых нет и не было никаких военнослужащих, военной техники или вооружений. В результате военного преступления, совершенного украинскими формированиями, погибли ни в чем неповинные мирные граждане.
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4 комментария
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  1. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 14:58
    +1
    Ну фашисты есть фашисты. Есть такое выражение-кровь невинных вопиет к небу! Все нелюдям отольется.
  2. Eugen Alpine
    Eugen Alpine Сегодня, 15:02
    -1
    Это косвенно подтверждает результативность атаки на украинский командно-стратегический центр с применением комплекса "кинжал". Бандеровцы решили отомстить за гибель персонала хозяев.
  3. Сергей 23
    Сергей 23 Сегодня, 15:07
    +2
    За каждый удар по Донецку нужно отвечать двойным ударом по Киеву. Вот это будет Я думаю достойной мерой воздействия!!!
  4. monetam
    monetam Сегодня, 15:08
    0
    Вот падлы... Жаль, что не принимают решения по Киеву и Львому засадить кинжалами по администрациям...