Истребители Су-30МКИ ВВС Индии прибыли в натовскую Грецию

Индийские ВВС принимают участие в многонациональных учениях Iniochos 2023 в Греции, которые пройдут с 24 апреля по 4 мая. Как и в случае с недавними манёврами Cope India, прошедшими совместно с ВС США, «лицом» воздушного флота страны стали не закупленные во Франции истребители Rafale, а Су-30МКИ российского производства.
Как сообщает издание Greek City Times, Индия отправила на учения 4 самолета Су-30МКИ и 2 военно-транспортных С-17. В манёврах также примут участие: Кипр с вертолетами AW139, Франция с Rafale, США с истребителем F-16 и ударным беспилотником MQ-9 Reaper, Испания с F/A-18, Италия с Tornado, Саудовская Аравия с F-15 и Словения с УТС PC-9M. Впервые будут представлены только что модернизированные F-16V, принадлежащие ВВС Греции, а также недавно приобретенные Афинами Rafale.
Как считают в греческой прессе, участие Нью-Дели в учениях с Афинами является важным сигналом турецким властям. Анкара пытается наладить активное военно-техническое сотрудничество с Пакистаном. Так, идёт речь о покупке Исламабадом ударных БПЛА семейства Bayraktar. Согласно оценкам обозревателей, стоимость соглашения может составить $7 млрд. Кроме того, Пакистан активно поддерживал действия турецких властей в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе. Сближение двух стран подталкивает индийское руководство на установление тесных связей с противниками Анкары, в данном случае – с Грецией.