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Истребители Су-30МКИ ВВС Индии прибыли в натовскую Грецию

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Истребители Су-30МКИ ВВС Индии прибыли в натовскую Грецию

Индийские ВВС принимают участие в многонациональных учениях Iniochos 2023 в Греции, которые пройдут с 24 апреля по 4 мая. Как и в случае с недавними манёврами Cope India, прошедшими совместно с ВС США, «лицом» воздушного флота страны стали не закупленные во Франции истребители Rafale, а Су-30МКИ российского производства.


Как сообщает издание Greek City Times, Индия отправила на учения 4 самолета Су-30МКИ и 2 военно-транспортных С-17. В манёврах также примут участие: Кипр с вертолетами AW139, Франция с Rafale, США с истребителем F-16 и ударным беспилотником MQ-9 Reaper, Испания с F/A-18, Италия с Tornado, Саудовская Аравия с F-15 и Словения с УТС PC-9M. Впервые будут представлены только что модернизированные F-16V, принадлежащие ВВС Греции, а также недавно приобретенные Афинами Rafale.

Как считают в греческой прессе, участие Нью-Дели в учениях с Афинами является важным сигналом турецким властям. Анкара пытается наладить активное военно-техническое сотрудничество с Пакистаном. Так, идёт речь о покупке Исламабадом ударных БПЛА семейства Bayraktar. Согласно оценкам обозревателей, стоимость соглашения может составить $7 млрд. Кроме того, Пакистан активно поддерживал действия турецких властей в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе. Сближение двух стран подталкивает индийское руководство на установление тесных связей с противниками Анкары, в данном случае – с Грецией.
Использованы фотографии:
Посольство Индии в Греции
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3 комментария
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  1. самый главный
    самый главный Сегодня, 16:37
    -2
    Все же, как ни пыжатся закупая Рафаэли, а понимают, что лучше СУшек ничего нет! Результаты боевого применения на Украине это показывают. Запад пока даже не пытается устраивать соревнования боевой авиации. И это при том, что ресурс обновления у 30 и 35 огромен!
    1. Reklastik
      Reklastik Сегодня, 16:41
      -3
      Лучше сушек с чаем и вареньем и правда ничего нет. А индийцы пытаются строить сбалансированные по возможностям ВВС. Или свой МиГ нам тоже не нужен - лучше сушек ведь ничего нет?
    2. frruc
      frruc Сегодня, 16:58
      0
      .......участие Нью-Дели в учениях с Афинами является важным сигналом турецким властям.

      Полагаю, что это не так. Эти учения запланированы заранее и список стран-участников согласован давно. А индийским Су-30 мки удостоена честь обозначать вражеские самолеты с последующим анализом.