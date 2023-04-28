ФСБ России задержала подростка, пытавшегося устроить диверсию против энергообъекта в Калужской области

В Калужской области сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по региону предотвращена попытка совершения диверсионного акта против объекта энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ РФ.Как оказалось, диверсию на энергообъекте готовил несовершеннолетний россиянин 2006 года рождения. Семнадцатилетний юноша является сторонником идеологии неонацизма. Он собирался поджечь местную электроподстанцию. При обыске в подготовленном им схроне были обнаружены три самодельных зажигательных устройства. У подростка изъяли смартфоны, в которых находились подробные инструкции по изготовлению самодельных зажигательных устройств.В настоящее время оперативники прорабатывают связи задержанного молодого человека. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 281 (приготовление к диверсии) УК РФ.Подобные задержания происходят в России все чаще, и во многих случаях в качестве подозреваемых и обвиняемых фигурируют молодые россияне, в том числе не достигшие возраста совершеннолетия. Это свидетельствует о том, что украинские спецслужбы и связанные с ними российские экстремистские структуры ведут активную работу именно в молодежной и подростковой среде, выискивая среди молодых людей и подростков лиц, готовых совершить преступления диверсионного характера – как за оплату, так и по «идейным соображениям».В этой связи стоит отметить, что не менее важной задачей, чем оперативная работа полиции и спецслужб по выявлению реальных и потенциальных диверсантов, становится и профилактическая работа с молодежью и подростками, и участвовать в этой работе должны и органы образования - школы, колледжи, вузы, и родители и ближайшие родственники молодых россиян.