Министр обороны Украины рассказал о планах по контрнаступлению ВСУ: «Мы готовы, дальше вопрос за погодой»

Подготовка украинских формирований к предстоящему контрнаступлению фактически завершена. Об этом заявил министр обороны киевского режима Алексей Резников, рассказывая о планах по дальнейшим действиям ВСУ.
Как отметил глава украинского оборонного ведомства, в настоящее время продолжается подготовка экипажей для поставляемой Западом техники. Ведь кроме того, что Запад передал вооружения и военную технику, еще требуется подготовить военнослужащих, способных их эксплуатировать и обслуживать. Резников выразил удовлетворение, что киевский режим получил «очень современные системы».
Если в глобальном смысле, в высоком процентном режиме мы готовы, дальше вопрос за Генштабом, командованием и погодой
- отметил министр обороны Украины.
По словам Резникова, уже сейчас ВСУ располагают большим количеством бронемашин различных типов, включая Bradley, Marder, Stryker, C90, однако пока еще продолжается подготовка механиков-водителей и командиров бронемашин. Из поставленных танков он отметил Leopard 2 и Challenger, чуть позже ВСУ получат танки Leopard 1.
Что касается американских танков Abrams, то они в текущем контрнаступлении участвовать не будут, подчеркнул руководитель украинского военного ведомства. Их США передадут Украине позже, к началу контрнаступления не успеют передать танки и подготовить экипажи.
Напомним, что руководство России неоднократно заявляла: любой западной военной технике, оказывающейся на территории Украины, уготована роль мишеней для ударов российских войск. Во время контрнаступления ВСУ, если оно состоится, эта техника будет уничтожаться российскими вооруженными силами. Да и уже сейчас ВС РФ наносят удары по местам дислокации ВСУ и размещения различной военной техники. Так, стало известно о поражении нескольких зенитных ракетных систем западного производства.