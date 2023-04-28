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Министр обороны Украины рассказал о планах по контрнаступлению ВСУ: «Мы готовы, дальше вопрос за погодой»

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Министр обороны Украины рассказал о планах по контрнаступлению ВСУ: «Мы готовы, дальше вопрос за погодой»

Подготовка украинских формирований к предстоящему контрнаступлению фактически завершена. Об этом заявил министр обороны киевского режима Алексей Резников, рассказывая о планах по дальнейшим действиям ВСУ.


Как отметил глава украинского оборонного ведомства, в настоящее время продолжается подготовка экипажей для поставляемой Западом техники. Ведь кроме того, что Запад передал вооружения и военную технику, еще требуется подготовить военнослужащих, способных их эксплуатировать и обслуживать. Резников выразил удовлетворение, что киевский режим получил «очень современные системы».

Если в глобальном смысле, в высоком процентном режиме мы готовы, дальше вопрос за Генштабом, командованием и погодой

- отметил министр обороны Украины.

По словам Резникова, уже сейчас ВСУ располагают большим количеством бронемашин различных типов, включая Bradley, Marder, Stryker, C90, однако пока еще продолжается подготовка механиков-водителей и командиров бронемашин. Из поставленных танков он отметил Leopard 2 и Challenger, чуть позже ВСУ получат танки Leopard 1.

Что касается американских танков Abrams, то они в текущем контрнаступлении участвовать не будут, подчеркнул руководитель украинского военного ведомства. Их США передадут Украине позже, к началу контрнаступления не успеют передать танки и подготовить экипажи.

Напомним, что руководство России неоднократно заявляла: любой западной военной технике, оказывающейся на территории Украины, уготована роль мишеней для ударов российских войск. Во время контрнаступления ВСУ, если оно состоится, эта техника будет уничтожаться российскими вооруженными силами. Да и уже сейчас ВС РФ наносят удары по местам дислокации ВСУ и размещения различной военной техники. Так, стало известно о поражении нескольких зенитных ракетных систем западного производства.
Использованы фотографии:
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11 комментариев
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  1. Sith
    Sith Сегодня, 15:30
    +4
    А пиар всё накаляется ... интересно вот , стали бы военные так пиарить свой контр наступ ...
    Если он имел бы место быть
    Тут какая то другая западная "военная хитрость"
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 15:40
      +3
      Цитата: Sith
      А пиар всё накаляется ... интересно вот , стали бы военные так пиарить свой контр наступ ...
      Если он имел бы место быть

      Да! Он уже начался! Но ВСУ движется очень, очень маленькими шагами-лилипутиками. )))
      1. Aken
        Aken Сегодня, 16:36
        0
        Вспоминаю ВОВ и представляю, как Жуков в фейсбуке рассказывает про грядущую операцию Багратион.
      2. Венд
        Венд Сегодня, 17:23
        0
        Цитата: Егоза
        Цитата: Sith
        А пиар всё накаляется ... интересно вот , стали бы военные так пиарить свой контр наступ ...
        Если он имел бы место быть

        Да! Он уже начался! Но ВСУ движется очень, очень маленькими шагами-лилипутиками. )))

        И всё в торону Киева наступает laughing
    2. Borik
      Borik Сегодня, 15:48
      +3
      Если бы западные кураторы не подталкивали укронациков к наступлению они бы его и не начинали а сидели бы в глухой обороне. Они понимают что если пойдут в наступление то могут очень сильно огрести по мордасам..
    3. alexoff
      alexoff Сегодня, 16:07
      0
      Ну ежели кое-кто снова начнет задвигать что для сохранения жизней военнослужащих необходимо провести перегруппировку на ранее подготовленные рубежи, то хитрость эта окажется рабочей
  2. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 15:51
    +4
    Дальше уже начнётся жаркая погода, которая, естественно, крайне не подходит для наступления.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 17:10
      0
      Погода мешает всем.
      На Донбасс прибывают и рос.танковые резервы.
      Но и их не пускают в бой из-за погоды.
      Дороги заминированы, а поля непроходимы из-за дождей.
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:53
    +1
    дальше вопрос за Генштабом, командованием и погодой

    Погода, плохому танцору яйца мешают.
  4. Сергей_С0710
    Сергей_С0710 Сегодня, 16:30
    0
    Вот удивительно - почему этот Резников еще может давать какие-то комментарии, а Генштаб ВСУ продолжает функционировать? Зачем заниматься массовым уничтожением солдат ВСУ в течение уже более года , при этом, теряя тысячи своих людей, когда у РФ есть все технические возможности лишить ВСУ всего командования и разом дезорганизовать всю боевую систему принятия решений у противника...
  5. bravo77
    bravo77 Сегодня, 16:49
    0
    Интересно где они группируются, говорят про 50-60 тыс рыл,
    что там с космической разведкой.
    наши говорят, что нет возможности скрытого сосредоточения войск,
    американцы сразу сливают инфу украм.
    как с этим обстоят дела у нас в обратную сторону?