Российские войска нанесли удар высокоточным оружием по резервам противника для пресечения переброски подразделений ВСУ на передовую. Воздушные силы ВСУ лишились еще одного вертолета, на основных направлениях без особых изменений. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Российское военное ведомство подтвердило ночной удар высокоточным оружием по пунктам временной дислокации противника в глубине обороны. Под удар попали резервы ВСУ, готовящиеся к переброске на передовую в преддверии контрнаступления. Наши сообщают, что все цели удара были достигнуты, назначенные объекты поражены, выдвижение резервов пресечено. Подробности, как всегда, не приводятся.
Между тем стало известно, что удар наносился ракетами воздушного базирования, российские ракетоносцы Ту-95 произвели залп из района Каспийского моря. Одновременно проводилась атака дронов-камикадзе "Герань", об этом сообщает украинский Генштаб. Как заявляют украинские военные, удар российских ракет цели якобы не достиг, так как их почти все сбила "доблестная" украинская ПВО еще на подлете. Сам главком ВСУ Залужный уверял, что 21 ракета из запущенных 23 до целей не долетела. Впрочем, как всегда.
Кроме того, ракетными войсками поражен объединенный штаб обороны Артемовска (Бахмута), также накрыты наемники из так называемого "Иностранного легиона" в районе Константиновки. Косвенно это подтверждают в Генштабе ВСУ заявляя, что российские войска нанесли в данном районе удар ракетами ОТРК "Искандер-К", которые не удалось перехватить, так как у ВСУ нет для этого соответствующих комплексов ПВО.
Российские истребители сбили очередной украинский вертолет Ми-8. Винтокрылая машина из состава Воздушных сил ВСУ была перехвачена нашим самолетом в районе Дробышево в ДНР. О судьбе экипажа сведений нет.
На основным направлениях идут встречные бои, в Генштабе ВСУ заявляют, что российские войска на всей линии соприкосновения перешли к обороне, кроме Бахмутского направления, где ЧВК "Вагнер" продолжает освобождение города. На Купянском направлении "Западная" группировка войск нанесла поражение ВСУ в районах Двуречная, Тимковка, Крахмальное, Табаевка Харьковской области, пресечена деятельность двух ДРГ ВСУ. За сутки противник потерял до 75 человек личного состава, два броневика и гаубицу Д-20. В районе Синельниково уничтожен склад боеприпасов.
На Красно-Лиманском группировка войск "Центр" нанесла удары по противнику в районах Терны ДНР, Червоная Диброва ЛНР, уничтожив до 85 всушников, два автомобиля, САУ "Акация" и гаубицу Д-30.
На Донецком направлении штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" продолжают наступление в западной части Бахмута, десантники и подразделения "Южной" группировки продолжают держать фланги, не допуская прорывов противника и переброски резервов. Удары наносились в районах Богдановка, Часов Яр, Николаевка, Красное и Предтечино. Уничтожено до 300 украинских военнослужащих и наёмников, три боевые машины пехоты, четыре броневика, восемь автомобилей и гаубица Д-30. В районе Бондарное уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск "Восток" вела бои в районах Водяное, Павловка, Новополь ДНР и Чаривное Запорожской области. В районе Марфополь Запорожской области выявлена ДРГ ВСУ. За сутки на данных направлениях уничтожено до 40 украинских военных, два автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-30. На Херсонском потери противника составили до 65 человек убитыми и ранеными, три автомобиля, САУ "Акация" и гаубица Д-30.