Представитель МИД РФ назвала договоренности США и Южной Кореи по применению ядерного оружия дестабилизирующими

Во время недавнего официального визита в Вашингтон президент Республики Корея Юн Сок Ель получил от Джо Байдена обещание создать ядерную защиту для страны от угроз, исходящих от КНДР. Правда, предоставлять ядерное оружие Сеулу Соединенные Штаты пока не будут, но готовы направить в прибрежные акватории с заходом в южнокорейские порты свои атомные подлодки с баллистическими ракетами для «создания ядерного зонтика».
Кроме того, стороны согласовали механизм двусторонних консультаций на случай нападения со стороны Северной Кореи, в том числе с применением ядерного оружия странами НАТО.
Новые планы США по милитаризации региона в союзе с Южной Кореей, включающие возможность применения ядерного оружия, прокомментировали в российском Министерстве иностранных дел. Соответствующее заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.
Захарова назвала решение США и Республики Корея о создании консультативной группы по совместному планированию применения ядерного оружия дестабилизирующим ситуацию не только на Корейском полуострове, но и во всем регионе.
Дипломат отметила, что действуя таким образом, Соединенные Штаты пытаются продублировать уже апробированную схему деструктивного для международной безопасности так называемого «расширенного ядерного сдерживания». Именно этим способом Вашингтон в течение десятилетий после окончания холодной войны продвигал с участием стран НАТО стратегию создания западного «ядерного альянса», который Штаты и возглавляют.
Убеждены, что дальнейшее распространение коллективным Западом подобной практики не принесёт ничего кроме нагнетания напряжённости, подстегивания кризисных проявлений в области безопасности и провоцирования гонки вооружений
— говорится в заявлении официального представителя МИД РФ.
Захарова призвала руководство Соединенных Штатов и их союзников прекратить порочную практику реализации военных программ в разных уголках мира, подрывающих глобальную стратегическую стабильность, ради достижения собственного превосходства.
На самом деле Вашингтон, фактически создавая военный альянс с Южной Кореей, Японией и рядом других стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТО), менее всего заботится об их безопасности. Для США важнее сохранить и усилить военное присутствие в АТО в противовес усилению Китая, к тому же, действующего в союзе с Россией.
Ну и заодно в очередной раз показать Пхеньяну, что Штатам есть чем быстро ответить на угрозы со стороны руководства Северной Кореи, где в последнее время в том числе заявляют о возможных ударах не только по территории Южной Кореи, но и США. Как справделиво отметила Захарова, американское руководство десятилетиями практиковало такую политику в разных регионах мира, и отказываться от нее сегодня не намерено.