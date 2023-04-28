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Американский военный эксперт: Найти замену утраченному кадровому составу ВСУ невозможно

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Американский военный эксперт: Найти замену утраченному кадровому составу ВСУ невозможно

Украинский режим оказался в такой ситуации, что он уже не сможет восполнить потери среди военнослужащих регулярной армии. Об этом заявил американский военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.


По утверждению Риттера, численность регулярной армии Украины к началу конфликта составляла 260 тысяч человек. Это были относительно подготовленные и мотивированные военнослужащие – солдаты, сержанты и офицеры.

Сейчас 80 процентов из них убито, взято в плен или ранено, и с таким же уровнем подготовки уже не найти им замены

- заявил американский военный эксперт.

Ранее и сами украинские военные, в том числе сражающиеся в Артемовске (Бахмуте), жаловались на ухудшение качества личного состава. На фронт, по их словам, прибывают необученные и не имеющие мотивации воевать люди, которые были принудительно мобилизованы. Некоторые из них вообще никогда не служили в армии и не держали в руках оружия.

Как отметил Риттер, отсутствие необходимых ресурсов, в том числе и в плане личного состава, может сорвать планы киевского режима провести контрнаступление, о котором так много говорится в последнее время. Впрочем, хотя многие западные эксперты заявляют об утрате Украиной мотивированных и подготовленных военнослужащих, украинские формирования удерживают оборону на линии фронта, продвижение российских войск не является простым. Поэтому не исключено, что такие заявления могут носить и характер «вбросов», чтобы ослабить бдительность российской стороны.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Министерства обороны Украины
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13 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:54
    0
    Американский военный эксперт: Найти замену утраченному кадровому составу ВСУ невозможно
    Найти не можно, надо учить ... а это время и не мало.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:07
      +1
      Их учат.Сержантский состав,операторов западного вооружения.А потом они уже на месте передают эти "знания"подчиненным.В принципе,на войне учатся быстро.Но это если посчастливится выжить.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 16:11
        +2
        НАТОвцев переоденут в форму Укровермахта, и замена готова.
        1. point
          point Сегодня, 16:21
          +3
          ну да, щас. Финнов или поляков - кого? Хоть одна страна из НАТО осознает зачем ей война? Есть лишь мотивация "почему" для функционеров, которые не собираются рисковать ни чем, кроме переводом денег тудым-сюдым. Для карьериста даже поставка вооружения - это лишь деньги тудым-сюдым.
          А вот подписать гражданина на военные действия за рубежом страны - это уже не только про деньги, а про политическую ответственность в силу юридических последствий смерти. Двойные стандарты отлично проводятся против папуасов и в колониях, но не дома.
      2. frruc
        frruc Сегодня, 17:19
        0
        .....такие заявления могут носить и характер «вбросов», чтобы ослабить бдительность российской стороны.

        Считаю, что это так. Если не на в окопах воевать, то можно прикинуться "мирными жителями" и делать вылазки , бандеровские методы еще никто не отменял. К тому же еще полно затаившихся тварей, которые прошли С. Кавказ, Абхазию и Ю. Осетию, и которым меченый В. Ющенко раздавал квартиры за заслуги.
    2. Aken
      Aken Сегодня, 16:37
      -1
      Научить можно. С мотивацией может быть сложнее.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:56
    +1
    80% из 260 тысяч - это сколько? Кажется, по официальным данным ПентаНога и их придворной будки в Киеве - тысячи полторы убитых?
    1. Закиров Дамир
      Закиров Дамир Сегодня, 16:27
      +1
      Цитата: Bingo
      80% из 260 тысяч - это сколько? Кажется, по официальным данным ПентаНога и их придворной будки в Киеве - тысячи полторы убитых?

      Меня интересует, а их массовые захоронения, как и захоронения вермахта, на российских территориях так и останутся? Их будут переносить или сносить?
  3. KCA
    KCA Сегодня, 16:05
    +3
    Сделать из мальчика солдата это год, офицера 4 года, а потом ещё год, а до такого срока это мясо
  4. сергей_вакк
    сергей_вакк Сегодня, 16:20
    -3
    Риттер то разведчик,то эксперт.Не хрена себе необученные и плохо мотивированные селюки воюют.Правда эти росказни про то что они даже стрелять не умеют и вот вот закончатся я читаю с прошлого лета
  5. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 16:23
    0
    Что же это произошло с 80% личного состава ВСУ и о чем говорят эти эксперты??? Если бы они читали некоторых "экспертов" на ВО например dmi.pris1то они бы знали, что "у ВСУ все хорошо. Просто замечательно!!!)))"
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:24
    -2
    Довести до ручки молдован и отправить мясом зарабатывать тугрики щирым шумерам.
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:26
    0
    Замечательно! Особенно символично, что чуть выше- "радостная" новость об ударных темпах перехода на стандарты НАТО. Прямая взаимосвязь.