Сейчас 80 процентов из них убито, взято в плен или ранено, и с таким же уровнем подготовки уже не найти им замены

Украинский режим оказался в такой ситуации, что он уже не сможет восполнить потери среди военнослужащих регулярной армии. Об этом заявил американский военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По утверждению Риттера, численность регулярной армии Украины к началу конфликта составляла 260 тысяч человек. Это были относительно подготовленные и мотивированные военнослужащие – солдаты, сержанты и офицеры.- заявил американский военный эксперт.Ранее и сами украинские военные, в том числе сражающиеся в Артемовске (Бахмуте), жаловались на ухудшение качества личного состава. На фронт, по их словам, прибывают необученные и не имеющие мотивации воевать люди, которые были принудительно мобилизованы. Некоторые из них вообще никогда не служили в армии и не держали в руках оружия Как отметил Риттер, отсутствие необходимых ресурсов, в том числе и в плане личного состава, может сорвать планы киевского режима провести контрнаступление, о котором так много говорится в последнее время. Впрочем, хотя многие западные эксперты заявляют об утрате Украиной мотивированных и подготовленных военнослужащих, украинские формирования удерживают оборону на линии фронта, продвижение российских войск не является простым. Поэтому не исключено, что такие заявления могут носить и характер «вбросов», чтобы ослабить бдительность российской стороны.