Президент России подписал закон об изменениях в уставе ОДКБ в сфере биологической безопасности

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в устав ОДКБ, предполагающие взаимодействие членов организации в сфере биологической безопасности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.В пояснительной записке к документу указывается, что, согласно четвертому протоколу устава организации, государства - члены ОДКБ осуществляют взаимодействие в том числе в сфере биологической безопасности. Также устанавливается возможность досрочного прекращения полномочий генерального секретаря ОДКБ по решению членов Совета коллективной безопасности ОДКБ.Законом предусматривается ратификация четвертого протокола о внесении изменений в подписанный 26 августа 2022 года устав ОДКБ от 7 октября 2002 года.Биологическая безопасность на евразийском пространстве играет важную роль с точки зрения обеспечения национальной безопасности не только России, но и других государств - членов ОДКБ. Например, ранее Минобороны РФ озвучивалась информация о деятельности биолабораторий американского военного ведомства на постсоветском пространстве.Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о беспрецедентном давлении Запада на структуру ОДКБ в целом и большинство ее членов в частности. По словам Хренина, для противодействия этим процессам основное внимание белорусской стороны, председательствующей в организации в текущем году, планируется сосредоточить на мерах, направленных на повышении сплоченности членов ОДКБ и урегулировании существующих между ними противоречий для укрепления самой организации, а также обеспечения стабильности и безопасности в зоне ее ответственности.